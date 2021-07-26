Россиянин пытался въехать на территорию Украины за взятку в 1 000 долларов. ФОТОрепортаж

Чтобы "решить" вопрос о пропуске россиянина, его посредник - гражданин Украины, предложил пограничнику 1 000 долларов США. Взяткодателя застали на горячем в пункте пропуска "Новые Яриловичи", во время предоставления неправомерной выгоды.

Мероприятия по разоблачению и задержанию гражданина РФ осуществляла межведомственная группа из сотрудников внутренней и собственной безопасности по Черниговскому отряду ГВВВБ "Центр" Госпогранслужбы, следственных СУ ГУНП в Черниговской области, по процессуальному руководству Черниговской областной прокуратуры и при силовой поддержке пограничников спецподразделения "ДОЗОР".

В данное время ожидается вручение уведомления о подозрении россиянину и избрание меры пресечения для гражданина Украины.






