Россиянин пытался въехать на территорию Украины за взятку в 1 000 долларов. ФОТОрепортаж
Чтобы "решить" вопрос о пропуске россиянина, его посредник - гражданин Украины, предложил пограничнику 1 000 долларов США. Взяткодателя застали на горячем в пункте пропуска "Новые Яриловичи", во время предоставления неправомерной выгоды.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Мероприятия по разоблачению и задержанию гражданина РФ осуществляла межведомственная группа из сотрудников внутренней и собственной безопасности по Черниговскому отряду ГВВВБ "Центр" Госпогранслужбы, следственных СУ ГУНП в Черниговской области, по процессуальному руководству Черниговской областной прокуратуры и при силовой поддержке пограничников спецподразделения "ДОЗОР".
В данное время ожидается вручение уведомления о подозрении россиянину и избрание меры пресечения для гражданина Украины.
Или у того москаля здесь клад зарытый?
значить, це такса така, просто цього разу чомусь не зпрацювало
До войны (и некоторое время после её начала) встречался я с одной барышней.
Она была этнической расиянкой. Её родители, в начале восьмидесятых, приехали в Украину на строительство одного крупного завода - да тут и остались.
В расии, в Костроме, у них была многочисленная родня, к которой они изредка ездили в гости.
Так вот, однажды, ещё до всех майданных и военных дел, моя барышня мне рассказала следующее:
"Когда-то поехали мы с мамой в гости в Кострому. Я ехала впервые, мне было очень интересно посмотреть, как там живут. Встретили нас как самых родных и близких, очень тепло и по-родственному.
Устроили "пир на весь мир", я и офигела, представь - на столе стоят вот такие, например, "царские" блюда:
- во главе стола - варёные макароны, в которые натёрта варёная же морковь(?!);
- варёная картошка в "мундирах", не очищенная;
- солёная селёдка - не разделанная, просто грубо нарезанная, без масла и лука;
- пережаренная пересоленная рыба. Так и не поняла, что за порода;
- какие-то мочёные овощи - то ли репа, то ли сахарная свекла, осталось не выясненным, есть невозможно;
- солёные огурцы-помидоры, какого-то странного для нас вкуса. Такое впечатление, что давно прокисшие. тоже мне не пошло;
- пару сортов "пластмассового" сыра и какая-то колбаса, непонятно из чего;
- хлеб чёрный и невкусный, как глина;
Мясного почему-то не было. Может быть дорого? (при том, что глава семейства - ювелир, очень не бедный человек);
Вот и всё меню.
В общем, из-за "праздничного" стола мы с мамой встали голодными.
На следующий день доедали остатки вчерашней "роскоши", + какое-то варево, типа супа. В наших столовых помои выглядят аппетитнее.
На третий день мы с мамой не выдержали - пошли на рынок, накупили мяса, овощей, фруктов, муки. Пришли домой, пока все были на работе - наварили украинского борща, нажарили котлет, наделали салатов, напекли пирожков, сварили компот.
Вечером народ начал приходить с работы. С порога у всех округлялись глаза: что за запахи???
Когда сели за стол, глаза у всех округлились ещё больше: что за королевские блюда на столе???
Когда начали есть - у всех отнялись языки. Практически молча и урча, ели, пока не сожрали всё и не вылизали тарелки, казанки и кастрюли. и мыть не нужно было".
*****
После этого, на мою барышню с мамой начали смотреть, как на шеф-поваров какого-нибудь парижского мишленовского ресторана. Попросили их готовить каждый день, пока они не уедут. Что они с удовольствием и делали.
Слух об украинских деликатесах разлетелся моментально, за это время на ужины переходила вся костромская родня
(Во избежание обвинений в предвзятости, сразу скажу - моя расиянка прекрасно относилась к расии и путину, майдан категорически не приняла, из-за войны с расией мы, в конце концов, и расстались. Так что она уж точно рассказывала мне всё это не с целью кого-либо очернить и опорочить. Просто искренне удивлялась увиденному).
Добавлю: готовила моя барышня (как и её мама) не так уж, чтобы очень хорошо. Скажем так, более-менее, есть можно. Украинки, в массе своей, готовят лучше. Но для их костромской родни - это был просто таки недостижимый уровень кулинарного искусства
*****
Напоследок, ещё одна маленькая история из тех же времён.
Летом тринадцатого к родителям моей барышни приехали гости - тот самый её костромской дядя-ювелир, с супругой. ехали отдыхать в Крым, заехали проездом, на день-другой, проведать.
Приехали, и охренели: цены на всё (особенно на фрукты-овощи) - копеечные. Качество еды и продуктов - офигительное. спиртное - дешевле и на порядок качественнее, чем у них. В городе круглые сутки движуха, толпы весёлых людей на улицах, всё работает допоздна, везде светло и музыка, полиции достаточно.
У них, в Костроме (со слов дядьки), как стемнеет - на улицу лучше не выходить, даже летом. Сплошная уголовщина и козлы-менты, от которых, в случае чего, вреда больше, чем пользы. Жрачка в ресторанах - гавно, алкоголь почти весь - палёный, цены дурные, люди бухие и злые.
В итоге - никуда они не поехали и просидели все десять дней на голове у бедных родственников моей барышни!
Те уже и не рады были таким гостям, не знали, как их здыхаться.
Счастливые костромичи целыми днями шлялись по кабакам, домой приходили под утро, пьяные и весёлые, спать никому не давали, а людям утром на работу. Так что их отъезд на родину стал небольшим семейным праздником)
*****
Вот такие зарисовки из жизни одного_нарота, там и здесь.
Отто Йорк
за цифру отвечаю......8 миллиардов долларов...В О С Е М ь"""ярдов...
Хатынку Володи Соловьева на озеро КОМО в Италии Видели?Арабские нефтяные Шейхи так не живут,как эта Мавзолейная ПАДАЛЬ...