Мост в пгт Черневцы на Виннитчине отремонтируют до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж
Мост в пгт. Черневцы Могилев-Подольского района Винницкой области будет отремонтирован до конца года. Это будет первый ремонт с момента его строительства 50 лет назад.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
Мост расположен на трассе О-02-12-04 Вендичаны-Черневцы-Томашпиль на км 27+151.
Во время текущего среднего ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" специалисты отремонтируют нижнюю часть опоры моста путем бетонирования разрушенных частей опоры, отремонтируют пролетные плиты перекрытия, заменят перильные ограждения, отремонтируют тротуарные плиты, а также установят барьерное ограждение пролетного строения и на подъездах.
Во время обследования моста инженеры выявили дефекты опор, пролетных строений и мостового полотна.
"Дефекты существенно воздействуют на безопасность движения транспортных средств и пешеходов, а также на несущую способность конструкции моста", - отметил глава ОГА Сергей Борзов.
Специалисты уже провели армирование пешеходной зоны, выполнили гидроизоляцию накладной монолитной плиты и смонтировали бордюрный камень пешеходной зоны на одной стороне проезжей части.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
Отже ! Робиш ремонт в квартирі,а на двері хлоп наклейку - "Велике будівництво"
Ремонтуєш машину,лікуєш зуби все під наклейкою "Велике будівництво"
))))))))