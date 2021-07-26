Мост в пгт Черневцы на Виннитчине отремонтируют до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж

Мост в пгт. Черневцы Могилев-Подольского района Винницкой области будет отремонтирован до конца года. Это будет первый ремонт с момента его строительства 50 лет назад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Мост расположен на трассе О-02-12-04 Вендичаны-Черневцы-Томашпиль на км 27+151.

Во время текущего среднего ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" специалисты отремонтируют нижнюю часть опоры моста путем бетонирования разрушенных частей опоры, отремонтируют пролетные плиты перекрытия, заменят перильные ограждения, отремонтируют тротуарные плиты, а также установят барьерное ограждение пролетного строения и на подъездах.

Во время обследования моста инженеры выявили дефекты опор, пролетных строений и мостового полотна.

"Дефекты существенно воздействуют на безопасность движения транспортных средств и пешеходов, а также на несущую способность конструкции моста", - отметил глава ОГА Сергей Борзов.

Специалисты уже провели армирование пешеходной зоны, выполнили гидроизоляцию накладной монолитной плиты и смонтировали бордюрный камень пешеходной зоны на одной стороне проезжей части.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство крупнейшего тоннельного путепровода завершается на Полтавщине, - ОГА







