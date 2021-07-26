РУС
Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника. ФОТОрепортаж

На Харьковщине задержан пограничник, получивший $12 700 тыс. взятки за незаконное перемещение товаров через границу с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, начальник одного из подразделений Харьковского пограничного отряда, подполковник с целью получения неправомерной выгоды организовал канал незаконного перемещения через государственную границу Украины с Российской Федерацией товаров народного потребления. При этом сумма "оплаты" за один куб товара составила 1500 долл США. Установлено, что военнослужащий получил от гражданина неправомерную выгоду на общую сумму 12 700 долл США.

Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника 01

Подполковник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления.

Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника 02

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Полтаве, при оперативном сопровождении сотрудников главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника 03
Фото: Офис Генпрокурора

+6
Одни пенсионеры нищие ****! сбу,прокуратура,мусарня,погранцы,таможня,просто чиновничья шушера гребут,гребут и никак не нажрутся.Вы же твари государство уничтожаете...
26.07.2021 14:29
+3
Чергова тюлька,та такої дрібноти в Україні сотні тисяч!!! Їх мають по сотні на добу пакувати на нари !!!)))
+3
Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника - Цензор.НЕТ 9743
Послуги потрібно оплачувати. А чо?
Чергова тюлька,та такої дрібноти в Україні сотні тисяч!!! Їх мають по сотні на добу пакувати на нари !!!)))
Решили освободить место для нужного человека?
Одни пенсионеры нищие ****! сбу,прокуратура,мусарня,погранцы,таможня,просто чиновничья шушера гребут,гребут и никак не нажрутся.Вы же твари государство уничтожаете...
СБУ не побила? Тут домовилися один одному не заважати?
если это куб туалетной бумаги, салфеток, то это не пограничник - мелкий взяточник, а государство в государстве с "драконовской" налогооблагаемой базой
26.07.2021 14:37
Погранец? Взятку? Не может быть…
Они же как таможенники…. Ангелы….
Мой дядя самых честных грабил…..
26.07.2021 16:11
В советское время чтобы попасть в срочный состав погранвойск кандидата проверяли 6 месяцев.
А сейчас получается каждая шваль может командовать заставой или КПП.
В рядовые и на фронт.
Имущество конфисковать.
26.07.2021 16:28
Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ:

---
Правильно наказали- все контрабандные незаконные перемещения через границу должны быть бесплатными
26.07.2021 17:21
нужно убивать при задержании.....
26.07.2021 20:10
 
 