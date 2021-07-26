Требовал деньги за незаконное перемещение товаров через границу с РФ: на Харьковщине на взятке в $12,7 тыс. поймали офицера-пограничника. ФОТОрепортаж

На Харьковщине задержан пограничник, получивший $12 700 тыс. взятки за незаконное перемещение товаров через границу с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, начальник одного из подразделений Харьковского пограничного отряда, подполковник с целью получения неправомерной выгоды организовал канал незаконного перемещения через государственную границу Украины с Российской Федерацией товаров народного потребления. При этом сумма "оплаты" за один куб товара составила 1500 долл США. Установлено, что военнослужащий получил от гражданина неправомерную выгоду на общую сумму 12 700 долл США.

Подполковник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Полтаве, при оперативном сопровождении сотрудников главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.



Фото: Офис Генпрокурора