Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине полиция обнаружила рекордный посев конопли стоимостью более 300 млн гривен. За наркоплантацией размеров в 1 га тщательно ухаживали и охраняли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В минувшие выходные на территории Чаплынской территориальной общины оперативники совместно с сотрудниками следственного управления областного главка полиции при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения разоблачили группу лиц, причастных к выращиванию конопли в большом количестве. Всего правоохранители изъяли с наркоплантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап, наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядков с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков.

С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем. круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которые обоснованно подозреваются в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений, которые оцениваются в сумму более 300 млн гривен.

Сейчас подозреваемые в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины находятся в изоляторе временного содержания.

Кроме того, в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, продолжаются необходимые следственно-розыскные мероприятия. Устанавливаются владелец земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.





