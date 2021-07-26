Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Херсонщине полиция обнаружила рекордный посев конопли стоимостью более 300 млн гривен. За наркоплантацией размеров в 1 га тщательно ухаживали и охраняли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
В минувшие выходные на территории Чаплынской территориальной общины оперативники совместно с сотрудниками следственного управления областного главка полиции при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения разоблачили группу лиц, причастных к выращиванию конопли в большом количестве. Всего правоохранители изъяли с наркоплантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.
Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап, наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядков с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков.
С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем. круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком.
В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которые обоснованно подозреваются в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений, которые оцениваются в сумму более 300 млн гривен.
Сейчас подозреваемые в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины находятся в изоляторе временного содержания.
Кроме того, в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, продолжаются необходимые следственно-розыскные мероприятия. Устанавливаются владелец земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
ведь никто ж не уточнял название того, что обещало оно высадить???
а она ж магёт и как дерево вымахать - если не мешать ))))
...
Покупали семена овса, даже документы есть.
Видимо новому главному полиционэру еще не объяснили, что кесарю - кесарево, а слесарю - нары.
У новому дослідженні данські вчені перевірили, чи існує зв'язок між захворюваністю на шизофренію і мінливими тенденціями у вживанні канабісу. Вони скористалися даними регістра системи охорони здоров'я Данії, які включали інформацію про всіх жителів країни, які були старше 16 років в проміжку між 1972 і 2016 роками.
Дослідження показало, що частка випадків шизофренії, пов'язаних з розладом внаслідок вживання канабісу, збільшилася з 2% в 1995 році до 4% у 2000 році та 6 - 8% у 2010 році.
Науковці з жалем зазначили, що все більше людей вважає вживання канабісу безпечним. Вони впевнені, що подібні результати можуть показати дослідження і в інших країнах, тому що збільшення міцності канабісу та поширеності його вживання - загальна тенденція.
Розлад, пов'язаний з вживанням канабісу, відповідає не за більшу частину випадків шизофренії, але за помітне збільшення захворюваності. Це потрібно враховувати в дискусії про легалізацію та регулювання використання канабісу, - написали вчені.
Щось у нас занадто багато коноплі вирощують.
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет ежик, носится по горке,
Совсем с катушек съехал, дурачок!
Летают птички странными кругами,
И ржет лаврюха с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слезки льются у крота.
Ржут белочки и падают с деревьев.
Захер забавно ухает в дупло.
Хохочет стерх до выпаденья перьев.
Айфончик со ****** навеселе.
Кузнечики смеются в травке где-то,
Мышонок, змейка, ящерка и тля...
В степях херсонских - жаркое, засушливое лето.
Вокруг пылают конопляные поля"
Под видом благих намерений будут только наживаться. Также как и за игорный бизнес. Хотят снизить налоги им. А в начале мягко стелят, сулят богатства и здоровье народу Украины. Также будет и с наркотой.