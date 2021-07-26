РУС
Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине полиция обнаружила рекордный посев конопли стоимостью более 300 млн гривен. За наркоплантацией размеров в 1 га тщательно ухаживали и охраняли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В минувшие выходные на территории Чаплынской территориальной общины оперативники совместно с сотрудниками следственного управления областного главка полиции при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения разоблачили группу лиц, причастных к выращиванию конопли в большом количестве. Всего правоохранители изъяли с наркоплантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап, наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядков с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков.

Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине 01

С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем. круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которые обоснованно подозреваются в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений, которые оцениваются в сумму более 300 млн гривен.

Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине 02

Сейчас подозреваемые в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины находятся в изоляторе временного содержания.

Кроме того, в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, продолжаются необходимые следственно-розыскные мероприятия. Устанавливаются владелец земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине 03
Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине 04
+21
мільярд дерев по Зе технологіям
26.07.2021 14:47 Ответить
+17
Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2935
26.07.2021 14:51 Ответить
+15
Та ладно! За что вы их так - то был "медицинский канабис"(с), для столовой ВР и ОПы
26.07.2021 14:44 Ответить
от де зєлєнській пропадав
Щоб виростити 8 млн га та продати на Захід. вистачило б і зовнішній державний борг віддати і пенсії на 50 гр підняти.
Так бубочка и хотел так сделать, полиционэры помешали.
Та ладно! За что вы их так - то был "медицинский канабис"(с), для столовой ВР и ОПы
Скорее всего для известной конфетной ХВабрики, клиентов к канХВеткам приучать....
Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2935
Будь здоровий і не чихай.
мільярд дерев по Зе технологіям
хм..это что Зе начал высаживать 1.000.000.000 деревьев !?
а действительно)))
ведь никто ж не уточнял название того, что обещало оно высадить???
а она ж магёт и как дерево вымахать - если не мешать ))))
Рекордний посів гібридних конопель вартістю 300 млн грн виявили на Херсонщині - Цензор.НЕТ 142

Що ж ви припіздєнту кайф обламуєте??? - Знов йому до коня Лаврова звертатись, за марафєтом???
так готовятся же к легалайзу
как всегда работяги-охранники-агрономы оказались виноваты, шо кое-кто не принял во время закон о легализации... они ж старались - надеялись ))))
Зе с Арахмундией насадили?!
Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине - Цензор.НЕТ 4714
Кєтайському, мля! З командою зе-ублюдків! Шоб ви повиздихали, слуги *уйловські! А ми й не таких переживали!)
А кака фсьо харашо начиналось...
Рекордный посев гибридной конопли стоимостью 300 млн грн обнаружили на Херсонщине - Цензор.НЕТ 3535
Рекордний посів гібридних конопель вартістю 300 млн грн виявили на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2813
Зеленський і його ліс
Як зелень легалізує, так всі землі засіють коноплею. Нафіг ту пшеницю. Це вигідніше продавати.
Дайте дозреть , ироды !!!!
ну вот...какая-то конопля ))) а садили ж помидоры ))))
интересно, после конопли грунты улучшают процент жиров у черноземе или как рапс с подсолнухом ....?
Все вопросы к продавцу семян!
Покупали семена овса, даже документы есть.
люди к успеху шли. под будущий закон товар выращивали. и тут на. такое прилетело
Опять полицаи все изгадили. То герыча на миллиард конфисковали, а теперь бубочкину плантацию накрыли. Он-же не для себя, для всего своего квартала 95 тужился.
Видимо новому главному полиционэру еще не объяснили, что кесарю - кесарево, а слесарю - нары.
ttps://kurs.com.ua/ua/novost/477520-ukraina-uvelichila-import-kurjatini-i-svinini-krupneishie-postavshiki _________неужели мое предсказание сбудется? кто говорил что Украина самая-самая, что в Украине "большой" потенциал (что имелось в виду?)... мы накормим всю Европу!? Европа и восток уже давно нас кормят!!! а мое предсказание о том что наша страна может оказаться в глубокой заднице... зачем нам пшеница, гречка... овощи, фрукты (проще уничтожить из-за нетоварного вида чем отправить в магазин по 5 гривен), конопля дело другое, полезное растение... даже в союзе в коопторгах продавалась по 53 коп. кило...
Марихуана та шизофренія

У новому дослідженні данські вчені перевірили, чи існує зв'язок між захворюваністю на шизофренію і мінливими тенденціями у вживанні канабісу. Вони скористалися даними регістра системи охорони здоров'я Данії, які включали інформацію про всіх жителів країни, які були старше 16 років в проміжку між 1972 і 2016 роками.
Дослідження показало, що частка випадків шизофренії, пов'язаних з розладом внаслідок вживання канабісу, збільшилася з 2% в 1995 році до 4% у 2000 році та 6 - 8% у 2010 році.
Науковці з жалем зазначили, що все більше людей вважає вживання канабісу безпечним. Вони впевнені, що подібні результати можуть показати дослідження і в інших країнах, тому що збільшення міцності канабісу та поширеності його вживання - загальна тенденція.
Розлад, пов'язаний з вживанням канабісу, відповідає не за більшу частину випадків шизофренії, але за помітне збільшення захворюваності. Це потрібно враховувати в дискусії про легалізацію та регулювання використання канабісу, - написали вчені.
То-же мне, испугали избирателей бубочки, там все 98% таких, шизанутых. Разве нормальные люди выберут президентом клоуна?
мабуть перебуваючи під кайфом, це ж галюциноген, в мозку відключаються якісь механізми чи вмикаються і шиза себе проявляє.
А що показують дослідження по алкоголю? Відновлює психіку? Може знову спробувати сухий закон? Це дослідження дати нехай собі в дупу засунуть: психом не стають, психом народжуються. Марихуана тут ні при чому.
смеялись потом всем управлением МВС..
Які умілі фермери...
Щось у нас занадто багато коноплі вирощують.
"Смеется суслик в неуютной норке.
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет ежик, носится по горке,
Совсем с катушек съехал, дурачок!
Летают птички странными кругами,
И ржет лаврюха с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слезки льются у крота.
Ржут белочки и падают с деревьев.
Захер забавно ухает в дупло.
Хохочет стерх до выпаденья перьев.
Айфончик со ****** навеселе.
Кузнечики смеются в травке где-то,
Мышонок, змейка, ящерка и тля...
В степях херсонских - жаркое, засушливое лето.
Вокруг пылают конопляные поля"
Вот это елька.
За неделю две дилянки конопли на Херсонщине накрыли. Аккуратней, завтра примут закон о лечебном гашише и будете всё высаживать в зад.
за такое - только расстрел !
А новый участок дороги как раз посредине участка конопли, не посредине села, а посредине конопли кто-то заметил? Это туда ковидные деньги пошли? Зеля посеял "родовые плантации" за счет госбюджета?
Выдыхай. Если о первом фото, то это черная полиэтиленовая пленка, а не "новая дорога".
"Слуги каннабиса" выращивали! У нас здесь уже народ беспокоится-говорят запретят продавать алкоголь и папиросы в супермаркетах, зато разрешат свободное производство и продажу каннабиса(марихуаны) по всей стране, чтобы вместо алкоголя (пиво, вино) наркоту жрали за обе щеки. Это и есть главная "реформа" товарища Зеленского.
А теперь можно представить, что будет когда примут закон о канабисе. Будут широко продаваться лицензии и на каждом углу будут выращивать и продавать наркоту.
Под видом благих намерений будут только наживаться. Также как и за игорный бизнес. Хотят снизить налоги им. А в начале мягко стелят, сулят богатства и здоровье народу Украины. Также будет и с наркотой.
Ну вот сколько можно издеваться над аграриями? фашисты! ))))
