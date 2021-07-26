РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4399 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 666 3

Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии. ФОТОрепортаж

2500 военнослужащих из 15 стран-членов НАТО и стран-партнеров отрабатывают взаимодействие во время планирования и проведения операций.

Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В учениях принимают участие более 2500 военных из 15 стран-членов НАТО и стран-партнеров, среди которых: Грузия, США, Великобритания, Украина, Польша, Румыния, Турция, Латвия, Эстония, Германия, Азербайджан, Испания, Канада, Италия и Литва", - сказано в сообщении.

Эти учения проходят в Грузии уже в десятый раз. В этом году они стали крупнейшими за все время проведения.

Смотрите: Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти. ФОТОрепортаж

"Главная цель Agile Spirit - 2021 заключается в усовершенствованнии взаимодействия между силами стран-членов НАТО и стран-партнеров, укреплении оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде, улучшении сотрудничества в сфере международной безопасности", - отметили в ВМС.

От Украины участие в Agile Spirit принимают военнослужащие сводной роты отдельного батальона морской пехоты, а также офицеры управления отдельной бригады морской пехоты и командования морской пехоты по разным направлениям.

Также читайте: Офицеры ВМС Украины приняли участие в многонациональных учениях "Бриз-2021" в Болгарии

Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 01
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 02
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 03
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 04
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 05
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 06
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 07
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 08
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 09
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 10
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 11
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 12
Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии 13

Автор: 

ВМС (1521) Грузия (4517) военные учения (3494)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красавцы!
показать весь комментарий
26.07.2021 16:23 Ответить
там на съемках "сватов-скотов" случайно не затерялося нашефсё...а то как-то...никто его после того не видел...
показать весь комментарий
26.07.2021 16:36 Ответить
Гут! Майже що місяць наші хлопаки приймають участь в подібних міжнародних навчаннях і на воді і на землі
показать весь комментарий
26.07.2021 18:02 Ответить
 
 