Международные учения Agile Spirit при участии украинских морпехов начались в Грузии. ФОТОрепортаж

2500 военнослужащих из 15 стран-членов НАТО и стран-партнеров отрабатывают взаимодействие во время планирования и проведения операций.

Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В учениях принимают участие более 2500 военных из 15 стран-членов НАТО и стран-партнеров, среди которых: Грузия, США, Великобритания, Украина, Польша, Румыния, Турция, Латвия, Эстония, Германия, Азербайджан, Испания, Канада, Италия и Литва", - сказано в сообщении.

Эти учения проходят в Грузии уже в десятый раз. В этом году они стали крупнейшими за все время проведения.

"Главная цель Agile Spirit - 2021 заключается в усовершенствованнии взаимодействия между силами стран-членов НАТО и стран-партнеров, укреплении оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде, улучшении сотрудничества в сфере международной безопасности", - отметили в ВМС.

От Украины участие в Agile Spirit принимают военнослужащие сводной роты отдельного батальона морской пехоты, а также офицеры управления отдельной бригады морской пехоты и командования морской пехоты по разным направлениям.

