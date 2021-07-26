Предпоследняя секция пролетного строения смонтирована на вантовом мосту в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Плавкран LK-800 установил пятую секцию пролетного строения вантового моста - сооружения №10 инженерного ансамбля Запорожских мостов через Днепр. Осталось смонтировать еще одну секцию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Запорожской области.
Так, в рамках президентской программы "Большая стройка", секция пролетного строения была доставлена по Днепру со стройплощадки в районе Кривой бухты и установлена на временные опоры вантового моста.
"Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны", - говорится в сообщении.
Для соединения правого берега со стороны острова Хортицы с левым осталось смонтировать еще одну секцию. Ее планируют доставить и установить на временные опоры уже на этой неделе.
Проект Запорожских мостов предусматривает создание шести развязок, которые включают 27 сооружений, а также двух внеклассовых мостов. Прежде всего, это два проезда балочного моста и два проезда вантового моста.
Как ранее заявил координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, движение по первой части балочного моста было открыто в декабре прошлого года. Работы на первом проезде вантового моста планируется завершить к 30-летию Независимости.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это вам по фото вода грязная, лаборанты?
А як ота червона річечка, що тече з заводів ? Куди впадає ?
Хоть бы не завалился...
Я про тот, который бетон на опоры поднимает
Благодарные запорожцы его уже 10 лет как на цетмет расстащили