Предпоследняя секция пролетного строения смонтирована на вантовом мосту в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Плавкран LK-800 установил пятую секцию пролетного строения вантового моста - сооружения №10 инженерного ансамбля Запорожских мостов через Днепр. Осталось смонтировать еще одну секцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка", секция пролетного строения была доставлена по Днепру со стройплощадки в районе Кривой бухты и установлена ​​на временные опоры вантового моста.

"Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны", - говорится в сообщении.

Для соединения правого берега со стороны острова Хортицы с левым осталось смонтировать еще одну секцию. Ее планируют доставить и установить на временные опоры уже на этой неделе.

Проект Запорожских мостов предусматривает создание шести развязок, которые включают 27 сооружений, а также двух внеклассовых мостов. Прежде всего, это два проезда балочного моста и два проезда вантового моста.

Как ранее заявил координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, движение по первой части балочного моста было открыто в декабре прошлого года. Работы на первом проезде вантового моста планируется завершить к 30-летию Независимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мост в пгт Черневцы на Виннитчине отремонтируют до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж

Предпоследняя секция пролетного строения смонтирована на вантовом мосту в Запорожье 01
Предпоследняя секция пролетного строения смонтирована на вантовом мосту в Запорожье 02
Предпоследняя секция пролетного строения смонтирована на вантовом мосту в Запорожье 03

Топ комментарии
+6
все дороги которые построили при ЗЕнаркомане через полгода приходят в негодность!!! мост простоит наверное еще меньше!! велике крадивництво рулит!!!
26.07.2021 17:07 Ответить
+2
"Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны"
Хоть бы не завалился... Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6613
26.07.2021 17:29 Ответить
+2
https://censor.net/ru/news/3270211/plavkran_zahariyi_posle_remonta_vozvraschaetsya_na_stroitelstvo_zaporojskih_mostov_oga
26.07.2021 17:34 Ответить
Дніпро який брудний... І там же центральний пляж поруч.
26.07.2021 16:59 Ответить
Центральний пляж, з протилежного боку о.Хортиця
26.07.2021 17:13 Ответить
Там вода чиста ?
26.07.2021 17:15 Ответить
Так. Правда. Це інша сторона Хортиці.
26.07.2021 17:19 Ответить
Хорош пургу гнать. Ждановский пляж от моста чуть ниже по течению.
Это вам по фото вода грязная, лаборанты?
26.07.2021 19:11 Ответить
Я дивилась по супутнику. Там, де Жданівський пляж, міст ще не побудований.
26.07.2021 19:19 Ответить
І вода завжди брудна. І купатись там не дуже рекомендують.
А як ота червона річечка, що тече з заводів ? Куди впадає ?
26.07.2021 19:20 Ответить
Ага... Дно не видно...
26.07.2021 17:25 Ответить
В тебе дна не було від народження.
26.07.2021 17:29 Ответить
А у тебя - сплошное дно.
26.07.2021 17:30 Ответить
І не кажи... Постійно бачу тебе в своїй стрічці. Прям суцільне дно..
26.07.2021 17:36 Ответить
все дороги которые построили при ЗЕнаркомане через полгода приходят в негодность!!! мост простоит наверное еще меньше!! велике крадивництво рулит!!!
26.07.2021 17:07 Ответить
І яка саме фахова освіта дозволяє вам це стверджувати?
26.07.2021 19:52 Ответить
Предпоследняя на верховой части моста, ещё низовая есть, на нее тоже шесть секций пойдет
26.07.2021 17:18 Ответить
Робіть з гарантією на сто років, а не до певної визначної дати.
26.07.2021 17:28 Ответить
Таких гарантій НІХТО в світі не дає.
26.07.2021 19:53 Ответить
"Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны"
Хоть бы не завалился... Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6613
26.07.2021 17:29 Ответить
А с краном каг там? Восстановили?
26.07.2021 17:31 Ответить
Давно.
26.07.2021 17:32 Ответить
https://censor.net/ru/news/3270211/plavkran_zahariyi_posle_remonta_vozvraschaetsya_na_stroitelstvo_zaporojskih_mostov_oga
26.07.2021 17:34 Ответить
Гаспада
Я про тот, который бетон на опоры поднимает
Благодарные запорожцы его уже 10 лет как на цетмет расстащили
26.07.2021 17:37 Ответить
А это - уже совсем другая история.
Передостання секція прогонової будови змонтована на вантовому мосту в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 9072
26.07.2021 17:40 Ответить
Восстановили
26.07.2021 17:59 Ответить
Яка краса...!!!
26.07.2021 19:52 Ответить
 
 