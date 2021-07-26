Изъятие партии героина на свыше 1 млрд грн: задержан третий участник наркогруппировки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин Турции, 1948 года рождения, задержан по подозрению в причастности к организации транзита героина из Ирана в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Продолжается комплекс следственно-оперативных действий.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что в Украину и Европу не попало 1,5 млн доз героина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

"Это тысячи спасенных жизней от передозировок, от пагубной привычки, от смерти. Я хочу поблагодарить лично сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью, которые больше года занимались документированием этого преступления. Отдельная благодарность следователям, экспертам, представителям Государственной таможенной службы, Офиса Генерального прокурора и конечно же нашим коллегам - стражам порядка из Грузии и Армении", - отметил глава МВД.

"Департамент борьбы с наркопреступностью больше года осуществлял мероприятия по документированию противоправной деятельности преступной группировки, члены которой занимаются контрабандой особо опасного наркотического средства - героина. Благодаря слаженной работе украинских правоохранителей, Таможенной службы, прокуратуры и коллег-правоохранителей из Грузии и Армении проведена совместная операция и задержаны организаторы", - сказал Сергей Федченко.

Заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Вячеслав Сафонов сообщил, что всего обнаружено и изъято 368 кг героина, по цене "черного рынка" составляет более 1 млрд гривен.





По его словам, груз был замаскирован в пустотелый кирпич. "Брикеты с героином из Исламской Республики Иран попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украину, где наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После присоединения Украины к Группе Помпиду правоохранители получат доступ к сети по обмену информацией о перемещении наркотиков через аэропорты, - Убер

Сафонов также сообщил, что согласно украинскому законодательству сначала всю партию наркотиков будут направлены на экспертное исследование, где установят процентную долю чистого вещества, затем привлекут в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного производства и по решению суда она будет уничтожена.

Начальник отдела по борьбе с наркотранзитом Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии отметил, что правоохранители Грузии готовы сотрудничать в дальнейшем.

"Мы вместе с Украиной и Арменией приняли участие в беспрецедентной и масштабной спецоперации. В дальнейшем будет еще много изъятий, - отметил он.

Напомним, 22 июля задержали двух граждан Турции, которые организовали и курировали канал поставок героина в Украину. Суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Также смотрите: 40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж