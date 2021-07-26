РУС
9 303 22

Советница ректора одного из столичных вузов "продавала" дипломы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Женщина за взятки "продавала" дипломы об окончании учреждения образования без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали женщину в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды.

По данным следствия, чиновница наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получение выпускных дипломов.

Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

Советница ректора одного из столичных вузов продавала дипломы, - СБУ 01
Советница ректора одного из столичных вузов продавала дипломы, - СБУ 02
Советница ректора одного из столичных вузов продавала дипломы, - СБУ 03

вуз (910) диплом (125) Киев (26139) СБУ (20433)
Топ комментарии
+9
Судя по фото, она уписалась от страха
26.07.2021 17:48 Ответить
+9
Когда уже на этом месте и в таком же виде будут сидеть Ленка Бандаренка, Лукаш и прочие валютно-политические шлюхи.
26.07.2021 18:05 Ответить
+5
советница ректора, испугалась тетя, ляхи обоссала, это СБУ,а не те сопливые студенты,
26.07.2021 17:47 Ответить
советница ректора, испугалась тетя, ляхи обоссала, это СБУ,а не те сопливые студенты,
26.07.2021 17:47 Ответить
Странные метаморфозы с эмблемкой СБУ, вы не находите?

Советница ректора одного из столичных вузов "продавала" дипломы, - СБУ - Цензор.НЕТ 3652
26.07.2021 17:51 Ответить
Різниця в часі велика - на першому фото ще невіть не розклали бабло на столі.
Побачили, що нерівно, та й перечепили)
27.07.2021 11:36 Ответить
Сдается мне что это тело два года назад горлопанило про барыг и воров и очень хотело жить как у Эвропе.
26.07.2021 17:53 Ответить
"Советница ректора одного из столичных вузов "продавала" дипломы..."

Скільки за кілограм😜?
26.07.2021 18:21 Ответить
А Рафик ... Ректор... Неуиноват
26.07.2021 18:39 Ответить
дуже правильно робила! А звідки ж візьмуться новіє ліцца?
26.07.2021 18:44 Ответить
судя по этому шо уж говорить за проффессора Киву...
26.07.2021 18:51 Ответить
Ректор продавал...а это так...стрелочница..
26.07.2021 18:58 Ответить
Правильно делает Европа, что не признает украинские дипломы. Здесь продается все и вся. Территория безстыдтства и беззакония. Другой не будет?
26.07.2021 19:21 Ответить
Тээкс , советница говорите ? Мама дурного не посоветует.......
26.07.2021 20:15 Ответить
Як зветься виш? Яке повне ім'я цієї жінки? Яка її посада? Як звати ректора? Оскільки ректор ОСОБИСТО підписує дипломи і тому ця афера без нього неможлива - чому не заарештований ректор?
26.07.2021 22:33 Ответить
а где эти, из Фсбу, будут пттом дипломы покупать ?
27.07.2021 09:18 Ответить
г. Глухов ректор универа занимается тем же самым. И еще куча мертвых душ числится в универе и все они стипедианты, только стипендии падают на счета ректора Курка...
27.07.2021 09:40 Ответить
То вона зі страху кров'ю пісяти почала, чи після гумово-дубинового масажу по нирках для прискорення "зізнання"?
27.07.2021 11:59 Ответить
А куда бабло идёт шо на картинке?
27.07.2021 13:39 Ответить
 
 