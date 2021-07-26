Советница ректора одного из столичных вузов "продавала" дипломы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Женщина за взятки "продавала" дипломы об окончании учреждения образования без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали женщину в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды.

По данным следствия, чиновница наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получение выпускных дипломов.

Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.








