4 326 13

Сотрудники "Укрзализныци" на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранителями раскрыта преступная деятельность сотрудников Ривенского филиала "Львовской железной дороги" АО "Укрзализныця", которые организовали схему воровства топлива с маневровых локомотивов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники Укрзализныци на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция 01

В ходе следствия полицейские установили, что работники локомотивного депо регионального филиала Укрзализныци организовали хищение горючего. Слитное с тепловозов топливо фигуранты реализовывали жителям области, а также через нелегальные АЗС.

Сотрудники Укрзализныци на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция 02

Ежемесячно таким образом работники депо получали от 15 до 30 тонн горючего и соответственно от 500 тыс. до миллиона гривен "прибыли". Средства распределялись между всеми участниками группировки.

Сотрудники Укрзализныци на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование нанесения 102,7 млн грн убытков при закупке дизтоплива для "Укрзализныци", - НАБУ

23 июля трое работников локомотивного депо был задержаны "на горячем", они успели слить 200 л горючего. Кроме того, по результатам проведения 32 санкционированных обысков полицейские изъяли 2880 л, более 750 тыс. грн, тару для хранения похищенного топлива и "черновые" записи.

Сотрудники Укрзализныци на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция 04
Сотрудники Укрзализныци на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция 05
Сотрудники Укрзализныци на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция 06

Также читайте: Начальника локомотивного депо "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба на 2,7 млн грн при закупке запчастей, - прокуратура

Всего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали пять человек. Всем было сообщено о подозрении в. 27 ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения: четырем лицам - в виде содержания под стражей, еще одному участнику - домашний арест.

Нацполиция (16778) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Укрзализныця (2802) топливо (637) Ровенская область (1282)
Топ комментарии
+9
Да на этой "УкравКолейке" подобное система. И работы там непочатый край...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:54 Ответить
+7
значит сколько в стране депо
столько и таких группировок
показать весь комментарий
26.07.2021 20:15 Ответить
+6
Раскрываются такие схемы только если перестают отстегивать вышестоящим! Прям , новость!
показать весь комментарий
26.07.2021 20:01 Ответить
Да на этой "УкравКолейке" подобное система. И работы там непочатый край...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:54 Ответить
СиРежа первый в доле был
показать весь комментарий
26.07.2021 19:55 Ответить
Скоріше, мимо сірожі гроші і йшли. Через то тих дядьків і пов'язали.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:32 Ответить
Сирожа собирал с начальников, как начальники бабло набивали ему пох
показать весь комментарий
26.07.2021 23:38 Ответить
Не думаю. Сірожа там для іншого - частина його "сирітської" зарплатні у вигляді відкату добровільної пожертви ішла до певного "благодійного фонду". Як, до речі, й інших представників наглядових рад.
показать весь комментарий
26.07.2021 23:52 Ответить
І як же ж той борцун с коррупціей проглядел? Ай як недобре 😁😁😁
показать весь комментарий
26.07.2021 19:58 Ответить
Раскрываются такие схемы только если перестают отстегивать вышестоящим! Прям , новость!
показать весь комментарий
26.07.2021 20:01 Ответить
А коли крадуни зливали пальне з тепловозів, вони були в вишиванках, чи може в касаваротках, щоб проклятих москалів дисредитуватиГ
показать весь комментарий
26.07.2021 20:07 Ответить
значит сколько в стране депо
столько и таких группировок
показать весь комментарий
26.07.2021 20:15 Ответить
Так воровали топливо для локомотивов или из локомотивов?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:57 Ответить
Чогось іншого від Укрзалізниці і не чекав.
Купка совкодрочерів які як крали при радянському союзі, так продовжують красти і після його руйнації
показать весь комментарий
26.07.2021 21:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw "...це ж було вже..."Л.Кучма

показать весь комментарий
26.07.2021 22:45 Ответить
в Кременчуге соляру продают кругом левую . тоже мне новость
показать весь комментарий
27.07.2021 08:38 Ответить
 
 