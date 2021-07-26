Сотрудники "Укрзализныци" на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранителями раскрыта преступная деятельность сотрудников Ривенского филиала "Львовской железной дороги" АО "Укрзализныця", которые организовали схему воровства топлива с маневровых локомотивов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия полицейские установили, что работники локомотивного депо регионального филиала Укрзализныци организовали хищение горючего. Слитное с тепловозов топливо фигуранты реализовывали жителям области, а также через нелегальные АЗС.

Ежемесячно таким образом работники депо получали от 15 до 30 тонн горючего и соответственно от 500 тыс. до миллиона гривен "прибыли". Средства распределялись между всеми участниками группировки.

23 июля трое работников локомотивного депо был задержаны "на горячем", они успели слить 200 л горючего. Кроме того, по результатам проведения 32 санкционированных обысков полицейские изъяли 2880 л, более 750 тыс. грн, тару для хранения похищенного топлива и "черновые" записи.







Всего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали пять человек. Всем было сообщено о подозрении в. 27 ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения: четырем лицам - в виде содержания под стражей, еще одному участнику - домашний арест.