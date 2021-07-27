Во время получения более $12 тыс. взятки задержан руководитель оперативного подразделения Харьковского погранотряда Гузик. ДОКУМЕНТ
Одного из руководителей оперативного подразделения Харьковского пограничного отряда, подполковника Дениса Гузика задержали на горячем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, общая сумма взятки - $12750.
По данным СБУ, подполковник пограничной службы систематически требовал взятки, обещая содействие в провозе контрабандных товаров в Россию. Свои услуги оценил в $1500 за каждый кубометр товара.
Под контролем сотрудников спецслужбы пограничнику несколько раз передавали деньги, а задержали во время последней передачи - $2800. Взяточника поместили в следственный изолятор.
Также, по данным ГУ БКОП СБУ, к вымогательству Гузик привлек одного из местных "авторитетов контрабандного дела", в прошлом известного на весь мир спортсмена, который перевозил контрабанду.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее стало известно, что на Харьковщине задержан пограничник, получивший $12 700 взятки за незаконное перемещение товаров через границу с РФ.
https://file.liga.net/persons/viktor-chymak А сам він такий чесний-чесний ...
Який же ти наївний...
Що характерно, дійсно бачили - скільки попереджали, що буде із президентством блазня. Але вони все одно - "зе-зе-зе-зе-зе!"
От тільки їсти, що аж вилазить, тепер доводиться усім, не тільки його виборцям... :с
Так шо будет в ближайшее время там резня компроматом, все и охренеют, какой оказуецца .Хряков коррумпированный
Иго́рь Яросла́вович Вовча́нчин - профессиональный украинский кикбоксер и боец смешанного стиля, чемпион мира по кикбоксингу по версии IAKSA, победитель и призёр многих турниров смешанных боевых искусств.