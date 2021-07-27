Во время получения более $12 тыс. взятки задержан руководитель оперативного подразделения Харьковского погранотряда Гузик. ДОКУМЕНТ

Одного из руководителей оперативного подразделения Харьковского пограничного отряда, подполковника Дениса Гузика задержали на горячем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, общая сумма взятки - $12750.

По данным СБУ, подполковник пограничной службы систематически требовал взятки, обещая содействие в провозе контрабандных товаров в Россию. Свои услуги оценил в $1500 за каждый кубометр товара.

Под контролем сотрудников спецслужбы пограничнику несколько раз передавали деньги, а задержали во время последней передачи - $2800. Взяточника поместили в следственный изолятор.

Также, по данным ГУ БКОП СБУ, к вымогательству Гузик привлек одного из местных "авторитетов контрабандного дела", в прошлом известного на весь мир спортсмена, который перевозил контрабанду.

Следственные действия продолжаются.





