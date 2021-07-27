РУС
Во время получения более $12 тыс. взятки задержан руководитель оперативного подразделения Харьковского погранотряда Гузик. ДОКУМЕНТ

Одного из руководителей оперативного подразделения Харьковского пограничного отряда, подполковника Дениса Гузика задержали на горячем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники, общая сумма взятки - $12750.

По данным СБУ, подполковник пограничной службы систематически требовал взятки, обещая содействие в провозе контрабандных товаров в Россию. Свои услуги оценил в $1500 за каждый кубометр товара.

Под контролем сотрудников спецслужбы пограничнику несколько раз передавали деньги, а задержали во время последней передачи - $2800. Взяточника поместили в следственный изолятор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин пытался въехать на территорию Украины за взятку в 1 000 долларов. ФОТОрепортаж

Также, по данным ГУ БКОП СБУ, к вымогательству Гузик привлек одного из местных "авторитетов контрабандного дела", в прошлом известного на весь мир спортсмена, который перевозил контрабанду.

Следственные действия продолжаются.

Во время получения более $12 тыс. взятки задержан руководитель оперативного подразделения Харьковского погранотряда Гузик 01
Во время получения более $12 тыс. взятки задержан руководитель оперативного подразделения Харьковского погранотряда Гузик 02

Также читайте: Во фракции ОПЗЖ Харьковского облсовета подтвердили, что на миллионной взятке задержан Андрей Малыш, исключать его пока не будут

Напомним, ранее стало известно, что на Харьковщине задержан пограничник, получивший $12 700 взятки за незаконное перемещение товаров через границу с РФ.

Автор: 

взятка (6232) Госпогранслужба (6865) пограничники (1599)
Топ комментарии
+9
Поможет только отстрел.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:47 Ответить
+4
оторвался гудзык.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:30 Ответить
+4
Як то кажуть, "бачили очі, що купували..."
Що характерно, дійсно бачили - скільки попереджали, що буде із президентством блазня. Але вони все одно - "зе-зе-зе-зе-зе!"
От тільки їсти, що аж вилазить, тепер доводиться усім, не тільки його виборцям... :с
показать весь комментарий
27.07.2021 01:28 Ответить
Во время получения более $12 тыс. взятки задержан руководитель оперативного подразделения Харьковского погранотряда Гузик - Цензор.НЕТ 1725
показать весь комментарий
27.07.2021 07:39 Ответить
Чумакові кадри. Навчив.
https://file.liga.net/persons/viktor-chymak А сам він такий чесний-чесний ...
показать весь комментарий
27.07.2021 00:53 Ответить
да ну... чумак был в правовом управлении, причем в те годы, когда этот тип еще только воротничок учился подшивать. это дейнеки орел, плоть от плоти.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:09 Ответить
Теперь будет как кива писать диссертации лет этак 8
показать весь комментарий
27.07.2021 00:53 Ответить
ти думаєш, він доверху ні з ким не ділився? І за нього ніхто не підпишеться?
Який же ти наївний...
показать весь комментарий
27.07.2021 01:00 Ответить
Уж поверь никто не будет вписываться ,высоки все что накосил и зад подотрут! Круговой поруки нет в случае ежели ловят,ещё и подольют масло!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 06:59 Ответить
вони реально вважають своїх виборців довбой@бами. і з ними навіть не посперечаєшся. праві, собаки
показать весь комментарий
показать весь комментарий
А шо, Зе давав команду начальнику КПП чи застави брати хабар?
показать весь комментарий
27.07.2021 08:39 Ответить
Здається, проти викормишів гепи почалась війна за Харьків. Місце, канєшно, кошерне.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:59 Ответить
Ето да, у Арсэнбарисыча прослушечка на каждого петуха имеется, а у петухов - ничего на Арсэнборисіча ніт.
Так шо будет в ближайшее время там резня компроматом, все и охренеют, какой оказуецца .Хряков коррумпированный
показать весь комментарий
27.07.2021 08:44 Ответить
Хабарнику головне вчасно зупинитися, щоб не зробили крайнім.
показать весь комментарий
27.07.2021 06:21 Ответить
Ні, вчасно занести куди треба.
показать весь комментарий
27.07.2021 08:41 Ответить
Тю так скорее наоборот это тот контрабандист привлек погранца.Потому что контрабандист-бывший спортсмен(кстати чемпион по боям без правил) давно известный житель с Феськи Золочевского района.Года идут ,Президенты меняются Контабандист на месте.Только Зелебобик смог скрутить рога этому авторитету.Хотя пока еще не факт
показать весь комментарий
27.07.2021 06:41 Ответить
С Вовчанчиным оно работало в пае.

Иго́рь Яросла́вович Вовча́нчин - профессиональный украинский кикбоксер и боец смешанного стиля, чемпион мира по кикбоксингу по версии IAKSA, победитель и призёр многих турниров смешанных боевых искусств.
показать весь комментарий
27.07.2021 06:45 Ответить
С чем борешься - то и имеешь...
показать весь комментарий
27.07.2021 07:19 Ответить
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ !!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 08:22 Ответить
Дивлячись на Вовчанчича, прикордоннику нічого не залишалось- нокаут моментальний був би.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:39 Ответить
Запачкали спортсмена для гарантии некоторой. Чуть жаль. Личность была легендарная почти. бабло победило. Смешно такое вспоминать, совок оставил страшную беду, бедность узаконеную. И когда шанс открылся в 1991г---не сумели побороть желание почти все. А пример вот какой из спорта. В 1968г один чёрный из США стрыбанул в длину на 8, 90 м. Звали Боб Бимон. Фантастика держалась лет 30 кажись. Потом ушёл работать в школу преподавателем физкультуры. Дети глаз не отводили от него от восторга. Но есть вишенка на тортик. Школа была для умственно отсталых. Пошёл туда Боб добровольно. Там часто такие спортсмены уровня олимпийского так работают. Потому то с Олимпиад та страна по 2 ведра только золотых медалей и привозит и по сей день.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:25 Ответить
А,що коіться на "Гоптовці".Іде автобус " Белгород-Харьков".В автобусі 100% пасажирів зареєстровані в ордло.Тільки телепень не зрозуміє,що вони незаконно виіхали з ордло в росію.Як вирішується питання?Просто- 50-100 грн.з пасажира і зелене світло всім,від пенсіонера до бійця "народноі міліціі" т.з.лднр.А зараз,з легкоі руки "зграі шимпанЗЕ",взагалі відмінили штрафи за незаконний перетин кордону.Виявляється,що зрадником бути в Украіні вигініше,ніж патріотом.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:48 Ответить
ну шо вы такое говорите - люди едут с гуманитарной целью - кому паспорт там продлить, кому там в больницу, кому там бомбу подложить куда-нить..., а вы им сразу штраф..., аж страшно...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:14 Ответить
Гузик откупится и пойдёт в Киев на повышение.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:59 Ответить
вот эта тварь первая перешла бы на сторону раши.... убивайте при задержании... дешевле обойдется.....
показать весь комментарий
27.07.2021 14:50 Ответить
 
 