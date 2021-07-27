Зеленский поздравил Костевич и Омельчук с бронзовой наградой на Олимпиаде в Токио: Еще одна медаль от украинских спортсменов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских стрелков Елену Костевич и Олега Омельчука, которые стали бронзовыми призерами летних Олимпийских игр в Токио по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров.

"Еще одна медаль от украинских спортсменов на Олимпиаде! Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в стрельбе из пневматического пистолета! Приветствую бронзовых призеров, желаю вам вдохновения и новых побед!", - написал Зеленский в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Ранее стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.