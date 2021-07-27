РУС
Зеленский поздравил Костевич и Омельчук с бронзовой наградой на Олимпиаде в Токио: Еще одна медаль от украинских спортсменов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских стрелков Елену Костевич и Олега Омельчука, которые стали бронзовыми призерами летних Олимпийских игр в Токио по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров.

"Еще одна медаль от украинских спортсменов на Олимпиаде! Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в стрельбе из пневматического пистолета! Приветствую бронзовых призеров, желаю вам вдохновения и новых побед!", - написал Зеленский в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Третья медаль Украины: стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. ФОТОрепортаж

Ранее стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Про войну ни слова, ни действий.
"Война - табу".
27.07.2021 09:41 Ответить
представляю слезы на их глазах после его поздравлений...
27.07.2021 09:36 Ответить
Прийшов до тями? А по обстрілу в глибокому тилу і пораненню семи бійців нічого сказати?
27.07.2021 09:39 Ответить
представляю слезы на их глазах после его поздравлений...
27.07.2021 09:36 Ответить
Думаю если Клоуна спросить, знает ли он кто такие Костевич и Омельчук, то он округлит глаза и скажет, что первый раз про них слышит. Твиты пишет не он а его прессекретари....
Его величество, сейчас, судя по всему, устало и находится в творческом отпуске. А попросту говоря в запое, а то и под коксом сидит и не может выйти
27.07.2021 10:16 Ответить
А если бы ты их не только поздравлял и пиарился на этом а еще и поддерживал до олимпиады, то, возможно, это была бы не бронза а золото. Хотя какаяразница, правда?!
27.07.2021 09:38 Ответить
Прийшов до тями? А по обстрілу в глибокому тилу і пораненню семи бійців нічого сказати?
27.07.2021 09:39 Ответить
Сирйозна думаешь что зеля сам пишет в твиторе? а не условный Елдак или Юлька Мендель по старой памяти заходит в аккаунт
27.07.2021 09:42 Ответить
скорее всего он в Омане вялится, а это новая шмендель строчиь
27.07.2021 09:44 Ответить
та йому в омані нічого не видно. Сидить десь в теплій ванні, і добре, якщо йому хоч на підпис приносять....
27.07.2021 09:44 Ответить
Про войну ни слова, ни действий.
"Война - табу".
27.07.2021 09:41 Ответить
пам'ятник невідомому президенту
Зеленский поздравил Костевич и Омельчук с бронзовой наградой на Олимпиаде в Токио: Еще одна медаль от украинских спортсменов - Цензор.НЕТ 7597
27.07.2021 09:42 Ответить
Явно шестерка-борздописец кропает твиты на разрешенные темы.
Сам нарик ГДЕ - в ЗАПОЕ или в Омане?
27.07.2021 09:43 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Зеленский поздравил Костевич и Омельчук с бронзовой наградой на Олимпиаде в Токио: Еще одна медаль от украинских спортсменов - Цензор.НЕТ 4565

...
27.07.2021 09:46 Ответить
Я напомню, что зеленое обосранное чмо ограбило в том числе и национальных олимпийцев. Деньги которые выделялись на подготовку к олимпиаде были украдены зе-мародерами.
27.07.2021 09:55 Ответить
Теперь ЛЕГЕНДА УКРАИНЫ дадут не только Лысому из 95 квартала, но и спортсменам.
27.07.2021 10:02 Ответить
Зеля любит только победы, праздники и шоу.
Про потери, войну Зе не читает новости
27.07.2021 10:04 Ответить
ОН ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ! СРАНЫЕ КАЦАПЫ! ЗАКРОЙТЕ СВОЙ ПОГАНЫЙ РОТ!!!
27.07.2021 10:08 Ответить
Циган надо было посылать на олимпиаду. Они лучше всех знают, как брать золото
27.07.2021 10:11 Ответить
Повністю провалена вся внутрішня і зовнішня політика, а цей ... піариться на чужих досягненнях. Любий привід щоб похизуватися в ефірі чи на екрані ... клоун.
27.07.2021 11:01 Ответить
вже завтра "ВЕЛИКЕ МЕДАЛЬНИЦТВО"
27.07.2021 11:40 Ответить
 
 