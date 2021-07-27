Как действовала "уникальная по уровню подготовки" банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции. ФОТОрепортаж
Полиция Киевской области задержала особо опасную разбойную банду Сэнсэя, совершившую 20 разбойных нападений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений организованной преступной группы, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в поместье судьи апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что возглавлял банду 42-летний житель Черниговщины с позывным Сэнсэй - президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине Александр Оверченко.
В состав преступной группы входили 10 фигурантов. Сейчас подтверждена причастность злоумышленников к совершению не менее двух десятков тяжких и особо тяжких преступлений.
Фото: предоставлено УП полицией
Во время обысков у фигурантов были иъяты оружие и взрывчатка.
По данным следствия, в конце 2017 года Сэнсэй и его сообщники совершили покушение на убийство сотрудника полиции. Под колесо его автомобиля подложили взрывное устройство. Во время взрыва полицейский получил ранения.
В апреле 2018 года в Броварах было совершено разбойное нападение на судью апелляционного суда. Злоумышленники в балаклавах проникли в его жилище, угрожая членам семьи потерпевшего, включая малолетних детей, огнестрельным оружием и гранатой. Грабители забрали сервер с видеозаписями, оружие, наличные деньги, автомобиль, а сына судьи бросили в багажник и скрылись с места преступления.
В сентябре 2018 года от действий банды пострадал киевский адвокат. На него напали в Печерском районе столицы, прострелили обе ноги, отобрали 15 тысяч долларов, 1 тысячу евро и ювелирные изделия. Патрульного, который прибыл на место преступления, грабители ранили. В руках одного из нападавших разорвалась граната, и он погиб.
В декабре 2020 года злоумышленники в селе Гора напали на IT-бизнесменов, отобрали их автомобили и банковские карточки. Через несколько дней они совершили разбойное нападение на семью мэра одного из городов Киевской области. Когда городской голова с женой отдыхали в беседке, на территорию усадьбы ворвались грабители. Потерпевших связали, избили и забрали ценные вещи из дома.
В конце 2020 года было совершено разбойное нападение на дом бывшего сотрудника правоохранительных органов. Грабители связали охранника и сели играть в "Монополию" с четырехлетним ребенком хозяев. Мальчик показал злоумышленникам, где находится сейф. Его грабители перенесли в соседнее здание, разрезали и забрали деньги и ценности.
В начале 2021 года были задержаны четверо подозреваемых. У них изъяли более 10 единиц оружия, взрывчатку, средства связи и конспирации. Задержанные показали, что главарем банды является Сэнсэй-Оверченко.
В июне члены ОПГ совершили еще одно разбойное нападение: целью избрали жителей частного дома в селе Стоянка. Супругов душили ремнями, требуя под запись сознаться, что они коррупционеры.
В полиции отметили, что Сэнсэй, будучи бывшим сотрудником правоохранительных органов, тщательно готовил преступления. Возле жилища потенциальных жертв устанавливали системы скрытого видеонаблюдения, изучали наиболее доступные пути проникновения в усадьбы, делали подкопы, использовали самодельные лестницы. Члены банды не пользовались личным автотранспортом, "на дело" ходили пешком, а информацию о целях собирали из открытых источников: СМИ и интернет-ресурсов. Свои действия злоумышленники записывали на видео: потерпевших заставляли признаваться в том, что они коррупционеры и получили деньги нечестными путем.
Иногда грабители приносили с собой муляжи валюты для съемок эффектного видео, которое Сэнсэй затем выкладывал в своем Telegram-канале.
Около месяца оперативники вели наблюдение за четырьмя адресами, где мог появится Оверченко. Сэнсэя и его правую руку Химика задержали вместе. У них изъяли оружие и фальшивые документы.
Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска, Департамента киберполиции и Бучанского районного управления полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения.
Действия подозреваемых предварительно квалифицированы как разбой с проникновением в чужое жилище (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса), незаконное завладение транспортным средством с применением насилия (ч. 3 ст. 289), незаконное лишение свободы и похищение человека (ч. 2 ст. 146). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы, а Сэнсэю - пожизненное.
Фото: МВД/Facebook
Скоро мы все будем им завидовать и идти по их примеру.
Зажравшиеся судьи,охеревшие одвакаты,обдолбаные дипктаты.
Вангую ,это не последний случай.
Як педофіл якись чи сепар то обличчя ховають й Антоша Геращенко каже щось про те що до суду не мона показувати обличчя а тут на тобі. Бо зачіпили хлопці тих хто вважав себе "хазяєвамі жізні" .... й ввалять їм по максимуму всім от побачите.
Правильну справу робили.
Але те, що причесали трохи мордатих, то молодці.
Кстати, в сериале "Меч" так же в группе полковник запаса из ЦСО "Альфа"...
А коли подібних стане більше, то вони стануть не по зубах системі.
Лише одне занепокоєння - подібний шлях може призвести до хаосу як на донбасі у 2014-2015 рр
Украина. Территория безстыдства и беззакония.
Только внешнее Западное управление может спасти Украину и навести в ней порядок
И они правы: территория безстыдства и беззакония. Это - заразно.
Ця "ОЗУ" не працювала під прикриттям правопохоронних органів і тому "особливо небезпечна"
"Утрата".
В игральных картах соответствует масти Пики.
А у вас какое-то искривленное воображение
Судді, правохоронці, мери - це аж ніяк не звичайні люди, тому по суті сприймаю цих
людей як санітарів корупціі, що корупціонери посіяли, те вони і пожали.
Там до Робін Гуда один крок
Когда-уже СБУ станет похожей хотя-бы на ФСБ? А лучше на Моссад или М-6?
Одни бандиты грабят других бандитов-госчиновников. А бывают честные госчиновники не бандиты в Украине?
Незабаром - по усій країні.
кажется это совсем не банда, а народные мстители. Из списка жертв я не увидел простых людей, а только государственных воров. Я на стороне "ОПГ" в этой истории
П.С.: ничего не могу сказать о т.н. "Сенсее" и его со-товарищах, попытался проанализировать суть явления, а не состав преступления...