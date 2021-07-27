РУС
Как действовала "уникальная по уровню подготовки" банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции. ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области задержала особо опасную разбойную банду Сэнсэя, совершившую 20 разбойных нападений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений организованной преступной группы, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в поместье судьи апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что возглавлял банду 42-летний житель Черниговщины с позывным Сэнсэй - президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине Александр Оверченко.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 01

В состав преступной группы входили 10 фигурантов. Сейчас подтверждена причастность злоумышленников к совершению не менее двух десятков тяжких и особо тяжких преступлений.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 02
Фото: предоставлено УП полицией

Во время обысков у фигурантов были иъяты оружие и взрывчатка.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 03

По данным следствия, в конце 2017 года Сэнсэй и его сообщники совершили покушение на убийство сотрудника полиции. Под колесо его автомобиля подложили взрывное устройство. Во время взрыва полицейский получил ранения.

В апреле 2018 года в Броварах было совершено разбойное нападение на судью апелляционного суда. Злоумышленники в балаклавах проникли в его жилище, угрожая членам семьи потерпевшего, включая малолетних детей, огнестрельным оружием и гранатой. Грабители забрали сервер с видеозаписями, оружие, наличные деньги, автомобиль, а сына судьи бросили в багажник и скрылись с места преступления.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 04

В сентябре 2018 года от действий банды пострадал киевский адвокат. На него напали в Печерском районе столицы, прострелили обе ноги, отобрали 15 тысяч долларов, 1 тысячу евро и ювелирные изделия. Патрульного, который прибыл на место преступления, грабители ранили. В руках одного из нападавших разорвалась граната, и он погиб.

В декабре 2020 года злоумышленники в селе Гора напали на IT-бизнесменов, отобрали их автомобили и банковские карточки. Через несколько дней они совершили разбойное нападение на семью мэра одного из городов Киевской области. Когда городской голова с женой отдыхали в беседке, на территорию усадьбы ворвались грабители. Потерпевших связали, избили и забрали ценные вещи из дома.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 05

В конце 2020 года было совершено разбойное нападение на дом бывшего сотрудника правоохранительных органов. Грабители связали охранника и сели играть в "Монополию" с четырехлетним ребенком хозяев. Мальчик показал злоумышленникам, где находится сейф. Его грабители перенесли в соседнее здание, разрезали и забрали деньги и ценности.

В начале 2021 года были задержаны четверо подозреваемых. У них изъяли более 10 единиц оружия, взрывчатку, средства связи и конспирации. Задержанные показали, что главарем банды является Сэнсэй-Оверченко.

В июне члены ОПГ совершили еще одно разбойное нападение: целью избрали жителей частного дома в селе Стоянка. Супругов душили ремнями, требуя под запись сознаться, что они коррупционеры.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 06

В полиции отметили, что Сэнсэй, будучи бывшим сотрудником правоохранительных органов, тщательно готовил преступления. Возле жилища потенциальных жертв устанавливали системы скрытого видеонаблюдения, изучали наиболее доступные пути проникновения в усадьбы, делали подкопы, использовали самодельные лестницы. Члены банды не пользовались личным автотранспортом, "на дело" ходили пешком, а информацию о целях собирали из открытых источников: СМИ и интернет-ресурсов. Свои действия злоумышленники записывали на видео: потерпевших заставляли признаваться в том, что они коррупционеры и получили деньги нечестными путем.

Иногда грабители приносили с собой муляжи валюты для съемок эффектного видео, которое Сэнсэй затем выкладывал в своем Telegram-канале.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 07

Около месяца оперативники вели наблюдение за четырьмя адресами, где мог появится Оверченко. Сэнсэя и его правую руку Химика задержали вместе. У них изъяли оружие и фальшивые документы.

Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска, Департамента киберполиции и Бучанского районного управления полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 08

Действия подозреваемых предварительно квалифицированы как разбой с проникновением в чужое жилище (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса), незаконное завладение транспортным средством с применением насилия (ч. 3 ст. 289), незаконное лишение свободы и похищение человека (ч. 2 ст. 146). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы, а Сэнсэю - пожизненное.

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 09
Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 10

Фото: МВД/Facebook

Как действовала уникальная по уровню подготовки банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции 11

Киевская область МВД ОПГ Нацполиция
Топ комментарии
+74
Если обратить внимание на жертв, то возникает вопрос - а банда ли это????
показать весь комментарий
27.07.2021 09:46 Ответить
+57
Свободу героям, которые чморили судей, плокулолов, меров и остальную сволочь!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 09:45 Ответить
+54
Эти получат по всей строгости закона, т.к. осмелились нападать на власть имущих.... Если бы их жертвами были обычные граждане, уже бы завтра были на свободе. А так они представляют большую опасность....
показать весь комментарий
27.07.2021 09:49 Ответить
Если бы они грабили простых смертных их бы так никто и не нашел.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:56 Ответить
хотелось бы больше знать об их, так сказать клиентах и кого защищают мусора, закон или систему?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:06 Ответить
Отпустить и наградить!!!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 11:07 Ответить
Красавцы,респект и уважуха.
Скоро мы все будем им завидовать и идти по их примеру.
Зажравшиеся судьи,охеревшие одвакаты,обдолбаные дипктаты.
Вангую ,это не последний случай.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:08 Ответить
Нарид, а не вы ли их выбрали?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:07 Ответить
Я еще в 2014м предполагал, что будет повторение сериала "Меч", но только в реале.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:06 Ответить
молодцы.... только простой народ не трогайте. подражателей бы побольше....
показать весь комментарий
27.07.2021 11:13 Ответить
А чому обличчя на фото не замазані?
Як педофіл якись чи сепар то обличчя ховають й Антоша Геращенко каже щось про те що до суду не мона показувати обличчя а тут на тобі. Бо зачіпили хлопці тих хто вважав себе "хазяєвамі жізні" .... й ввалять їм по максимуму всім от побачите.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:19 Ответить
Погано, що їх записи з признаннями не можна буде використати. Треба було одразу у інтернет зливати.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:35 Ответить
..мусорам и баклан-овцам конкуренты ни к чему..(
показать весь комментарий
27.07.2021 11:38 Ответить
Нет сил осудить этих людей. Я понимаю ,что так делать нельзя. НО НУЖНО!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:12 Ответить
Банда грабила ворюг:ментов, судей, мэров и на камеру заставляла признаваться последних в своей криминальной и уголовной деятельности.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:36 Ответить
Банда или всё таки группа, которую создал бывший сотрудник Центра специальных операций СБУ?
показать весь комментарий
27.07.2021 20:44 Ответить
Шкода хлопців.
Правильну справу робили.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:40 Ответить
ці хлопці війшлиб в тему, зрозуміли б що з високопосадовцями багато проблем і почали б мочили всіх заможніх людей, не перебираючи, чесний чи ні. це всього справа часу.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:22 Ответить
Може й так.
Але те, що причесали трохи мордатих, то молодці.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:40 Ответить
чесно? я чекаю коли в принижених УБД зірве дах і вони почнуть не тільки відбирати а мочити всіх зажершихся чинуш. Гарного тобі вечора.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:50 Ответить
Бажаю дочекатись.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:28 Ответить
це дійсно загроза, що починаючи з деякого моменту вони перейдуть з дійсно коррупціонерів на всіх підряд. Тому подібні методи треба використовувати дуже обмежено
показать весь комментарий
28.07.2021 12:10 Ответить
А то, что банду отморозков, пытавших людей утюгами, возглавлял бывший сотрудник СБУ Оверченко, удивления не вызывает. На работу в СБУ и берут людей с ярко выраженной уголовной наклонностью.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:54 Ответить
....о...всякие боты и другая мразь повылазила....кто сказал что это люди...это отбросы-воры-взяточники-беспредельщики-мажоры-держиморды и иная прчая мразь и их воплодки-вылупки....в данном случае была просто восстановлена социальная справедливость.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:23 Ответить
справедливость в карман четверіх ублюдков во главе с ментом? чего же єта **** не сажала коррупционеров когда біла на службе? тогда ему заносили а потом стали носить тому кто занял его место. ПРАВДОРУБ хренов.
показать весь комментарий
27.07.2021 18:27 Ответить
система і не дозволяє саджати. Бо система ПОБУДОВАНА на коррупції і будівничі її сидять у Кремлі
показать весь комментарий
28.07.2021 12:06 Ответить
Он не следователь СБУ и не оперативник. Он БОЕЦ Центра специальных операций. Его готовили освобождать заложников и пеленать террористов. Такие редко имеют связь с криминалом.
Кстати, в сериале "Меч" так же в группе полковник запаса из ЦСО "Альфа"...
показать весь комментарий
27.07.2021 20:50 Ответить
Коменти тільки доводять той факт, що в Україні рівень кількості клінічних ідіотів вже просто зашкалює!!!! Дебіли!!! Звідки в цих корупціонерів такі статки!?! -це із ваших властних кишень і ви віддаєте їх ДОБРОВІЛЬНО!!! Вимагаючи від бюрократів порушувати закони! Ви повинні змінити все в своїй соціальній культурі! В тій самій Польщі, сусідній державі таке просто неможливе!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:09 Ответить
Пригадай Манафорта)))
показать весь комментарий
27.07.2021 23:49 Ответить
Хоч хтось наказував цих всіх здирників та держиморд.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:20 Ответить
А мер, не Сапожко случайно?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:52 Ответить
Опять патриотов-добровольцев повязали?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:59 Ответить
Не. Антикоррупционеров. "Система" оказалась им не зубам.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:59 Ответить
допоки їх лише п'ятеро - система буде їм не по зубах.
А коли подібних стане більше, то вони стануть не по зубах системі.
Лише одне занепокоєння - подібний шлях може призвести до хаосу як на донбасі у 2014-2015 рр
показать весь комментарий
28.07.2021 12:04 Ответить
Виникає двояке відчуття.З однієї сторони злочинці,порушники закону,а з другої подивишся на постраждалих так ніякого співчуття не викликають.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:03 Ответить
Як діяла "унікальна за рівнем підготовки" банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції - Цензор.НЕТ 5337
показать весь комментарий
27.07.2021 14:29 Ответить
добру справу робили...
показать весь комментарий
27.07.2021 14:47 Ответить
Як було важко вираховувати групу, яка знала методи оперативної роботи? Питання-чому так довго? Якби не розірвалася граната у одного із нападників в руці, то ніхто б їх ніколи не встановив. Це моя думка.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:49 Ответить
гобингуды. на том и погорели. Грабили бы обычных пэрэсичных - никто бы и не рыпнулся.
показать весь комментарий
27.07.2021 15:34 Ответить
То це вже були б не "Робін Гуди"...
показать весь комментарий
27.07.2021 16:36 Ответить
нажаль це близько до правди
показать весь комментарий
28.07.2021 12:01 Ответить
Так уже всем и так понятно: наиболее коррумпированная, беззаконная организация в Украине - это некая СБУ на Владимирской. Достаточно посмотреть на имущество ее генералов и высших офицеров: у всех разрыв между имуществом и доходами в миллионы долларов.
Украина. Территория безстыдства и беззакония.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:18 Ответить
СБУ всегда была самой главной и самой сильной и самой богатой ОПГ в Украине-никакие Майданы это не изменили.
Только внешнее Западное управление может спасти Украину и навести в ней порядок
показать весь комментарий
27.07.2021 22:19 Ответить
Если верить СМИ расеюшки-врушки - Украина давно под внешним управленим. Если смотреть, как баснословно обогащается верхушка СБУ, МВД, офиса генпрокурора - тут внешнего управления боится прежде всего Запад: там шарахаются от Украины, как от чумной.
И они правы: территория безстыдства и беззакония. Это - заразно.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:33 Ответить
правильно делали
показать весь комментарий
27.07.2021 17:43 Ответить
не судить а наградить и принять на работу на генеральские должности структур МВД... СБУ... а ихних "жертв" к ответу откуда накопленные деньги?!
показать весь комментарий
27.07.2021 17:59 Ответить
Жалко хлопцев. Столько всего наэкспроприировали у экспроприаторов, Гришка Котовский и другие герои революции бы позавидовали. Особенно приятно, что все награбленное раздавали простому нариду. Я благодаря им вообще горя не знал. Как теперь сводить концы с концами?
показать весь комментарий
27.07.2021 18:24 Ответить
Особливо шкода суддю та суддьонишів. Аж до сліз.
показать весь комментарий
27.07.2021 19:12 Ответить
І окреме питання автору "статті": чи є обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, в якому встановлено, що саме ці люди вчинили злочини? Я взагалі де, на "цензорі" чи на якійсь мент...вській "помийці"?
показать весь комментарий
27.07.2021 19:15 Ответить
А какая это банда ?Два человека повязали ,вместо 300 !
показать весь комментарий
27.07.2021 19:21 Ответить
Вместо ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ. В СБУ буквально несколько сотен честных некоррумпированных сотрудников. Но это не точно.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:35 Ответить
Ни у кого не возникает вопрос - почему у прочих "правонарушителей" фото ВСЕГДА заретушировано, а этих "Робин Бэдов" показали вместе с ксивою?
показать весь комментарий
27.07.2021 20:24 Ответить
тому що ті - фейкові, а цих треба ув'язнити за будь-яку ціну.
Ця "ОЗУ" не працювала під прикриттям правопохоронних органів і тому "особливо небезпечна"
показать весь комментарий
28.07.2021 12:00 Ответить
Як діяла "унікальна за рівнем підготовки" банда Сенсея, яка здійснила 20 тяжких та особливо тяжких злочинів: подробиці від поліції - Цензор.НЕТ 3227
показать весь комментарий
27.07.2021 20:55 Ответить
Десятка мечей.
"Утрата".
показать весь комментарий
27.07.2021 20:57 Ответить
"По традиции Мечи считается трудной мастью, однако трудной - еще не значит негативной. В гадании на картах таро Мечи символизируют сферу борьбы, противостояний, преодоления препятствий, стремления к лидерству и победе. Это масть завоеваний, решительных действий, побед, но вместе с тем она же напоминает, что не бывает побед без поражений, ведь чья-то победа всегда подразумевает чей-то проигрыш!"
В игральных картах соответствует масти Пики.
показать весь комментарий
27.07.2021 20:58 Ответить
Пане, это калька на Ульянку?
показать весь комментарий
28.07.2021 02:00 Ответить
Я написал лишь то, что написал.
А у вас какое-то искривленное воображение
показать весь комментарий
28.07.2021 20:54 Ответить
Все вірно - як би ці хлопці грабували пенсіонерів, то вже мабуть вийшли би під заставу.
Судді, правохоронці, мери - це аж ніяк не звичайні люди, тому по суті сприймаю цих
людей як санітарів корупціі, що корупціонери посіяли, те вони і пожали.

Там до Робін Гуда один крок
показать весь комментарий
27.07.2021 22:03 Ответить
поява подібних "ОКУ" - це вірна ознака того, що запит суспільства на справедливість не задоволено численими "правоохоронними" структурами
показать весь комментарий
28.07.2021 11:57 Ответить
Главарь мафии-бывший СБУшник. Я совсем не удивлен. СБУ еще с девяностых была обычной бандитской организацией занимавшейся грабежами и рекетом.
Когда-уже СБУ станет похожей хотя-бы на ФСБ? А лучше на Моссад или М-6?
Одни бандиты грабят других бандитов-госчиновников. А бывают честные госчиновники не бандиты в Украине?
показать весь комментарий
27.07.2021 22:17 Ответить
Самое поразительное: СБУ использует все ресурсы, предоставленные государством для его защиты, исключительно в целях личного обогащения ее верхушки. Пожалуй, в центральном аппарате нет людей, живущих на одну зарплату, особенно если посмотреть их авто прямо из автосалонов.
показать весь комментарий
27.07.2021 23:36 Ответить
Чикаго, одни бандиты доят других бандитов. Возможно слили своего спалившегося Робин Гуда...
показать весь комментарий
28.07.2021 00:33 Ответить
Вспоминаю девяностые когда справедливости можна было добится скорее от бандюков чем от власти и силовиков.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:29 Ответить
Ворог мого ворога - мій друг!
Незабаром - по усій країні.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:35 Ответить
Не понятно, так расписали квалифиуацию, а бандиты работали по мелочевке. Мож они робингуды по мелким воришкам-коррупционерам. Но полюбос , тупые. На серьезные дела ума не хватает. Свой проффесионализм практиковали на мелких лохах. Это стот случай, когда овчинка выделки не стоит. Вангую, на киче их опустят, тем более шо у них - мусорская подноготная.
показать весь комментарий
28.07.2021 01:57 Ответить
Одесса 1925 рік. Чекісти з Москви ловлять одеських чекістів. Механізм банди простий - відомий контрабандист та валютчик Нафталій шукає комерсів, які хочуть винести доляри і золото в Румунію. "Домовляються" з чекістами, ті роблять "вікно" в плавнях Дністра, перевдягаються румунами і убивають комерсів або грабують. Ця справа була використана як фінальний епізод в "Золотому теляті" В Одеському ГУБЧека був іновідділ, так його весь розстріляли. Все це робив Т.Дерибас за прямою вказівкою Дзержинського, стріляли без суду. Там зловили навіть адютанта Якіра з 10000 долярів і 5 кг золота, який прямував до тестя ювеліра в Ясси. З тієї когорти спасся тільки Нафталій, який в 1939 став генералом НКВД по будівництву біля Кагановича і збудував в Одессі вокзал. А Ви говорите про якихось "самбістів" з "Альфи", які на справу ходили "пішки". у всі часи СРСР існували стійки ОЗУ в погонах. Одна жорстока банда майора Косюка з Кривого Рога в 1980 -х чого варта. А київська зграя з УБОЗА ? В Харкові протягом 20 років не можуть знайти вбивць інкасаторів.
показать весь комментарий
28.07.2021 02:13 Ответить
в Харкові працюють скоріш за все зальотні з расії - тому і спіймати не можуть
показать весь комментарий
28.07.2021 11:54 Ответить
,,Меч,, в дії.По більше би таких особливонебезпечних.Дай їм Бог та здоровя щоб знищувати тих хто ставить себе вище законів та народу країни.
показать весь комментарий
28.07.2021 07:26 Ответить
В июне члены ОПГ совершили еще одно разбойное нападение: целью избрали жителей частного дома в селе Стоянка. Супругов душили ремнями, требуя под запись сознаться, что они коррупционеры.



кажется это совсем не банда, а народные мстители. Из списка жертв я не увидел простых людей, а только государственных воров. Я на стороне "ОПГ" в этой истории
показать весь комментарий
28.07.2021 08:59 Ответить
здається у народа почали не витримувати нерви.... Давайте більше ада, Клоуни!
показать весь комментарий
28.07.2021 11:52 Ответить
Борців з коррупцією ловили всіма підрозділами
показать весь комментарий
28.07.2021 11:50 Ответить
Украинский Робин Гуд"Сенсей"
показать весь комментарий
28.07.2021 12:01 Ответить
моё мнение такое: в обстановке, когда (особенно при ЗЕ-власти) государство не демонстрирует неотвратимость наказания (что крайне важно), а попустительски способствует уходу от наказания судей-взяточников/взяточниц, чиновников-воров, пьяных водителей-мажоров/мажорш, убивающих людей на дорогах, тротуарах, остановках и благополучно "отмазывающихся" потом от тюрьмы - то возмущённый народ (но, сначала, наиболее активные и/или подготовленные его представители) всё более стремится взять правосудие в свои руки и наказывать преступников быстро и эффективно, пользуясь практикой судьи Чарльза Линча ("суд Линча"). В целом "суд Линча" направлен на поддержание общественного порядка в условиях общественно-политической нестабильности и, по-сути, является упрощённым правосудием военного времени, когда преступление разбирается гражданским судьей (это может быть действительный судья или выборный представитель от общественности) без прокурора и адвоката, окончательный и не подлежащий апелляции вердикт выносится этим судьей и приговор приводится в исполнение немедленно. сейчас наша страна фактически находится в состоянии гибридной войны, проводящейся Россией на всех направлениях, украинские силы правопорядка слабы и неэффективны против людей "своего круга", судебная власть насквозь пропитана круговой порукой и коррумпиррована, а в обществе зреет востребованность "жёсткой руки" и всё более приветствуется простые но действенные методы "приведения в-чувство" охреневших от вседозволенности представителей "власть предержащих". поэтому "дело Сенсея" - это проявления все более множащихся ростков народного негодования политикой ЗЕ-власти, исповедующей принцип "своим - всё, остальным - закон".
П.С.: ничего не могу сказать о т.н. "Сенсее" и его со-товарищах, попытался проанализировать суть явления, а не состав преступления...
показать весь комментарий
28.07.2021 13:17 Ответить
