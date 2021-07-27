"Ребенок под ключ" за $60 тыс.: СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Дельцы наладили схему "поставки" иностранцам младенцев как бы-то в рамках программы суррогатного материнства. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходилась заказчику в 60 тыс. долларов.

Согласно материалам СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе, руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

"Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это являлось основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее происходил поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", - сказано в сообщении.

Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смертям новорожденных.

В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы.

По результатам проведенных обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

Мероприятия по разоблачению преступной схемы проводились совместно со следователем Управлением ГУ ЧП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратури.