"Ребенок под ключ" за $60 тыс.: СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Дельцы наладили схему "поставки" иностранцам младенцев как бы-то в рамках программы суррогатного материнства. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходилась заказчику в 60 тыс. долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Харьковской области.

Согласно материалам СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе, руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

"Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это являлось основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Ребенок под ключ за $60 тыс.: СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу 01

Далее происходил поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", - сказано в сообщении.

Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смертям новорожденных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми. Жертвами злоумышленников стали сотни человек. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы.

Ребенок под ключ за $60 тыс.: СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу 02

По результатам проведенных обысков изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

Ребенок под ключ за $60 тыс.: СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу 03

Мероприятия по разоблачению преступной схемы проводились совместно со следователем Управлением ГУ ЧП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратури.

Ребенок под ключ за $60 тыс.: СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу 04

дети (6733) СБУ (20437) торговля людьми (279) Харьковщина (5577)
Топ комментарии
+14
Вчера СБУ словила тетку, которая торговала дипломами, сегодня "ребенок под ключ", это точно те задачи, которые должны стоять перед этой службой когда страна находится в состоянии войны????
27.07.2021 09:59 Ответить
+8
не поделились с кем надо
27.07.2021 10:17 Ответить
+7
Так в чем проблема? Суррогатное материнство в Украине не запрещено.
27.07.2021 10:12 Ответить
Дожились там до ручки в Европе, детей застругать не могут сами. Одни лгбтшники, БЛМщики и трансгендеры правят бал.
27.07.2021 09:58 Ответить
Мы ж туда стремимся, крэйда гибсокартонная.
27.07.2021 10:03 Ответить
В идеале Украина должна быть внеблоковым государством с ядерным оружием.
27.07.2021 10:09 Ответить
В идеале...
Вы даёте нереальные планы.
Впрочем, о чём я говорю с ботвой?
27.07.2021 10:12 Ответить
Может и так, но дети и внеблоковость между собой никак связаны))
27.07.2021 10:17 Ответить
Еще как связаны. Если ты внеблоковый, то за тебя никто не впишется в случае чего. А дети это будущие солдаты, убивцы врагов и никто их за бугор продавать за кэш не будет Считай, что каждый штык на счету
27.07.2021 10:20 Ответить
сподіваюсь це сарказм.
є пари які не можуть мати дітей, і такий сурогат є єдиний шлях завести дитину.
27.07.2021 11:09 Ответить
запретили суррогатное материнство для иностранцев, молодцы. Государство и наши женщины могли на этом зарабатывать.

Зато теперь менты могут галочку поставить - звездочки на погоны новые налепить, крутизна, чо.

страна идиотов...
27.07.2021 13:20 Ответить
Вчера СБУ словила тетку, которая торговала дипломами, сегодня "ребенок под ключ", это точно те задачи, которые должны стоять перед этой службой когда страна находится в состоянии войны????
27.07.2021 09:59 Ответить
Еще накрыли поле конопель а потом накрыло их
27.07.2021 10:00 Ответить
"Под ключ" бывает только квартира.
Дебилы.
По какой "ключ" может быть ребёнок?
А в остальном ... - молодцы.
27.07.2021 10:01 Ответить
в чем молодцы? что не дали семьям получить ИХ ребенка, а нашим бабам - заработать на суррогатном материнстве? что здесь хорошего и для кого?
27.07.2021 13:21 Ответить
В том, что предотвратили нарушение Закона.
27.07.2021 14:34 Ответить
какой закон ? решили под крышу суррогатный бизнес хапнуть
27.07.2021 16:46 Ответить
Так в чем проблема? Суррогатное материнство в Украине не запрещено.
27.07.2021 10:12 Ответить
не поделились с кем надо
27.07.2021 10:17 Ответить
Обмудок же детей похищала и требовала, чтобы родители с ней договаривались - СБУ тоже хочет подработать.
27.07.2021 11:27 Ответить
иностранцы вывозили (не очень благозвучный глагол в данном контексте) своих детей. прекрасно, теперь те, кто должен был родиться в ближайшие 9 месяцев, пополнят ряды украинских детдомов. и сами правоохренители понимают, что херню творят, для прикрытия жопы еще и врачебную халатность подтащили.
27.07.2021 11:52 Ответить
просто нужны деньги
27.07.2021 16:46 Ответить
зе-гниды сбу-шные занимаются рекетом...
27.07.2021 10:49 Ответить
ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины

Я правильно понял, что СБУ штурмом взяли репродуктивный центр, за то, что те неправильно ставили диагноз о бесплодии?
27.07.2021 11:56 Ответить
не то читаете, 60к $, решили в долю войти
27.07.2021 16:48 Ответить
то есть теперь семьи не смогут получить СВОИХ детей, государство - не получит налогов с системы суррогатного материнства для иностранцев, а наши женщины - не смогут зарабатывать десятки тысяч долларов на сдаче своего тела в аренду и таким образом вкладывать в украинскую экономику (обычно они на эти деньги покупают квартиры и рожают себе своих детей).

И чем здесь хвастаться?
27.07.2021 13:23 Ответить
если за ребенка готовы заплатить 60 тис долларов, значит скорей всего у него там будет богатая и неплохая жизнь (если только не воспитают **********).
27.07.2021 15:45 Ответить
у вас есть деньги ?
сбу и мвд спешат на помощь
27.07.2021 16:49 Ответить
а главное, с сентября не забудьте свои сбережения передать бандитам на хранение,
гетьманцев с зеленским ждуть
27.07.2021 16:51 Ответить
Говорят в даркнете существует огромный сегмент пе до фи ль ского видео. Откуда берутся актеры?... В Германии разоблачили ужасающую по своим размерам сеть п*е*до фил ов. И это только один регион был... В прошлом году спикер МВС сказал, что де тей из Украины вывозят для заказчиков "специальной ориента ции"... Из чего создаются "уколы молодости"? Сколько можно заработать, вложив 60 тыс? Кто-то отслеживает судьбу су рог атны х де тей? Мы вообще знаем сколько де т ей вывезли?
27.07.2021 18:36 Ответить
Что за клиника? Или это с черного хода заходят?
27.07.2021 19:57 Ответить
капець ... чим це СБУ займається, що в написаному є порушенням закону ? ... дрємучій совок
28.07.2021 00:20 Ответить
 
 