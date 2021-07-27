Мужчина повредил клумбы на Алее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве на Алее Героев Небесной Сотни мужчина повредил клумбы. Мотив своего поступка он объяснить не смог.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью к полицейским, которые несли службу в центральной части Киева, обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни. Правоохранители немедленно отправились на место происшествия, где установили правонарушителя. Для выяснения обстоятельств инцидента полицейские доставили мужчину в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.

