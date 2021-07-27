РУС
Мужчина повредил клумбы на Алее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве на Алее Героев Небесной Сотни мужчина повредил клумбы. Мотив своего поступка он объяснить не смог.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью к полицейским, которые несли службу в центральной части Киева, обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни. Правоохранители немедленно отправились на место происшествия, где установили правонарушителя. Для выяснения обстоятельств инцидента полицейские доставили мужчину в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.

+58
"Нарушителем оказался уроженец Донецкой области"
и почему я не удивлён...
27.07.2021 10:23 Ответить
+40
Быдло,тварь рыговская.
Такие гавноеды голосовали за Януковича,типичьный донецкий люмпен.
27.07.2021 10:26 Ответить
+31
абизяна......
27.07.2021 10:22 Ответить
абизяна......
27.07.2021 10:22 Ответить
Типовий угро-фін-мокша. Зверніть увагу на клиновидну будову чкрепної коробки-це свідчення невеликого об*єму мізків,та видовжені майже до колін руки. Це найочевидніші ознаки цьго племені.Про це говорять вчені-антропологи.
27.07.2021 16:29 Ответить
Жертва второй ступени медреформы.
Такими "нормальными" нужно заниматься.
Сегодня он вырвал цветы, а завтра...
27.07.2021 10:22 Ответить
тільки кастрація
27.07.2021 10:23 Ответить
по саму голову
27.07.2021 10:24 Ответить
"Нарушителем оказался уроженец Донецкой области"
и почему я не удивлён...
27.07.2021 10:23 Ответить
Скорее всего мстил за то что Майдан развязал войну на Донбассе, разрушил его край, лишил работы и пенсии... Хотя чему удивляться у нас 73% считают что у них украли фабрику Рошен...
27.07.2021 10:28 Ответить
ну он так думает. а просто зомбирование - супер страшная вещь - скока чуваков и блогеров пишут - с родителями не общаюсь ибо смотрю рус-ТВ
27.07.2021 10:31 Ответить
Майдан разрушил его край? А что - это не россиянин Гиркин первым открыл огонь, а ВСУ?
что-то новенькое в истории Украины...
27.07.2021 13:47 Ответить
Тебе он мозги разрушил х-ло кацарылое.
27.07.2021 14:14 Ответить
У тебя их отродясь не было, так что переживать нет причин...
27.07.2021 14:21 Ответить
Тих недорозвинутих, чи перерозвинути зовсім не потрібно пускати далі Донецької області. Як поживає Сівохо? Ще не виносить нової думки, щоб ми перед цими кормільцами вибачались? Як йому бідному живеться серед бандер?
27.07.2021 14:52 Ответить
якийсь Тіхобздєєв "відомстив" за рюзгє мір
27.07.2021 10:24 Ответить
Быдло,тварь рыговская.
Такие гавноеды голосовали за Януковича,типичьный донецкий люмпен.
27.07.2021 10:26 Ответить
Психушки закрыли вот и маемо то шо маемо.У нас недавно одна девка вечный огонь молотком разбила.
27.07.2021 10:26 Ответить
на Рашке? - там реально уже вдалбливание этого сталинского беспредела не воспринимают. те кто не ветеринал Куликовских шахмат то есть.
а если у нас - может эти "вечные" ее прадеда разбомбили и выгнали на Сибирь - я тоже ненавижу сталинские огни зная что происходило тогда.
но не делал бы такого(шашлыки же жарить надо где-то) шутка конечно, просто реально молодым - похрен на депрессивные призраки прошлого, пойми это.
27.07.2021 10:30 Ответить
Дура.
Она разве не знает, что Вечный Огонь предназначен для жарки яичницы?
27.07.2021 10:30 Ответить
Не объяснил поступка? я вас прошу

- ыыыы, а че они там эта самое, вот у нас вот это б** поссать никуда не сходишь даже, а тут - клумбы то ваще та, да и ваще водка попалась паленая...пожалейте сотни лет стажировавшегося подрывника(жалобно)
27.07.2021 10:26 Ответить
Приїхало сюди з донецька і паплюжить святі нам символи гидота така
27.07.2021 10:29 Ответить
Очень интересно будет узнать откуда он приехал.
27.07.2021 10:31 Ответить
а там же пишуть - донецька обл. коли їх вже карати як слід почнуть?
27.07.2021 10:33 Ответить
Дебіл не спроможен пояснити ,чому він дебіл !!!)))
27.07.2021 10:29 Ответить
ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ НА ТЕ, ШО НА ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС ВОНО ВЖЕ НЕ МУЖЧІНА... А ТАКИЙ ЯК І ЙОГО ЗЕМЛЯВ ФЕДОРОВИЧ.
27.07.2021 10:30 Ответить
Донбасити,це мутовані потвори кремлівської селекціі!!!)))
27.07.2021 10:31 Ответить
Клумбы...У вас тут вагнеровцы Чауса воруют, а они про клумбы. Вот интересно, вагнеровца тоже доставят в отделение для того, чтобы тот пояснил мотивы своего поступка?
27.07.2021 10:32 Ответить
Расстрєлять лисого !
27.07.2021 10:34 Ответить
ну или хотя бы руки оторвать и лишить гражданства!
27.07.2021 11:05 Ответить
Приехало с Данбаса. Едь к руским, они вас в Донецке, ниже плинтуса опускают, вы для них рабы, чего у нас в свободной Укриане забыло, г@вно!
27.07.2021 10:36 Ответить
Дамбас - это уже не регион, это диагноз !
27.07.2021 10:39 Ответить
ТАМЖИЖНАШИЛЮДИ !
27.07.2021 10:37 Ответить
мразота, не їде чомусь в маскву, моя воля я би йому справді в дупу бутилку російського шампанського запхав щоб прочуствовал скрепи і духовность, користується європеськими цінностями скотиняка
27.07.2021 10:40 Ответить
Вот если бы теперь так:
"Судья за это дал ему пожизненный срок тюремного заключения. Объяснить строгость приговора судья не смог."
27.07.2021 10:42 Ответить
самое лучшее наказание - общественные работы ...и не просто мести улицы...а драить палаты и выносить судна из-под раненных руцкимибратьямиасвабадителями украинских солдат...чтоб изо дня в день...хотя бы пол годика (чтоб внюхалось в запахи и вгляделось в глаза...даже не ребят, а их невест и мам)
г*ндон...чем тебе помешали красиво расставленные и ухоженные клумбочки? в говне привычнее???
27.07.2021 10:43 Ответить
Ще раз пересвідчуюсь. Я не сторонних жЮльки, але в одному вона була права. Треба колючкою відгородитися від довбаного бамбасу і забути. То проклята земля на якій живуть нехристи кацапсячі. Всі нормальні люди звідти виїхали, а отаких падлів як цей покидьок треба відвезди за лінію фронту та вернути знову в руЗЗЬГій мір звідки ця обезяна вилізла. Ніяких пенсій, ніяких переселень, ніяких гуманітарок. Все, забули! Купити в Ізраїлю Купол і ніяких надєжд на возврат територій. Все, здохло! Треба думати як поліпшити життя нормальним українцям всіх національностей які проживають в Україні. А на ті декілька районів на бамбасі положити болт.
27.07.2021 10:44 Ответить
И где эта подстилка бенина и путлера могла такое предлагать.? Где прочесть?
27.07.2021 14:18 Ответить
Ну уже давно подчистили везде. Разьве где то в соцсетях кто то выкладывал из своего ПК сохраненное. А так почищено, что на Ютюбе, что в Фейсе. Есть только вот скрин статьи где она оправдывается, мол в сердцах это было сказано и т.п.
Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4903
27.07.2021 15:57 Ответить
треба не колючкою відгороджуватись а патріотично налаштованих вчителів, медиків та правоохоронців туди переводити та робити з того бидла справжніх україномовних патріотів!
28.07.2021 11:38 Ответить
казалось бы, причем здесь Донбасс? но статистика упорно говорит об обратном...
27.07.2021 10:50 Ответить
Воевать приехал, типа. С хунтой. Этих - надо сразу в Рассею, пинками на ПМЖ. Нет, они их сюда заманивают. Лехторат: типа того... ихний.
27.07.2021 10:51 Ответить
Напілся пьяним, паламал дєрєвцо... Стидно людям сматрєть в ліцо... А якщо без жартів, то реально якийсь дегенерат...
27.07.2021 10:53 Ответить
Отсидит за хулиганку выкиеьте его найуз на донбасс. Нечего таким животным делать в Киеве,да и в Украине.,, Не наши,,это люд. Да и люди ли еще вопрос
27.07.2021 10:59 Ответить
обычная ваня. вандал, убийца, пьяница и тупица рожденный мотать всю жизнь сроки и гадить окружающим
27.07.2021 11:02 Ответить
Даже не дочитав статью до конца подумал,наверное очередное донбаское быдло. Так и оказалось.
Эти обезьяны после освобождения тех территорий должны будут лет 20 сидеть на карантине,прежде чем их опять полноценно интегрировать в Украину.
27.07.2021 11:10 Ответить
притащилось на ходу упц мп?
27.07.2021 11:15 Ответить
Похоже, что этот чорт входит в группировку проФФессора кивы, который анонсировал дестабилизацию в Киеве с применением оружия в сентябре по приказу кремля.
27.07.2021 11:33 Ответить
жЫвотное, млять. А ведь там таких миллионы.
27.07.2021 11:43 Ответить
типа здесь за Зелю голосовали только донбасяне. Ну да ну да, тешьте себя иллюзиями.
27.07.2021 13:50 Ответить
Причем здесь его голосование? Он просто ватное говно. Без учета электоральных предпочтений.
27.07.2021 15:57 Ответить
Зеля и его оставшиеся от 73% зебилы - корень всех новых проблем в Украине
27.07.2021 11:45 Ответить
Ось таке будуть творити так звані студенти з лднр яких влада за рахунок украінських платників податків збираєтся за будь яку ціну залучити в наші ВУЗ, до того без знань і знання мови.
27.07.2021 12:07 Ответить
І знову ватні ГІВНО "відзначилося". Думаю,що за "схожий" вчинок на окупованих рашистами територіях України,це чмо все зізналося у вбивствах терористів новососії. У нас же "демократія",можеш мочитися,гидити тощо на святих для нас-українців місцях,а "правоохоронці" будуть визначатися....Ганьба.Тьфу на це бидло.
27.07.2021 12:14 Ответить
Интересно, если б он такое в москве сделал, живым бы доехал до отделения? Государство должно жестко защищать государственные символы и атрибуты. А если любое быдло за сорванный флаг или разбитый памятник отделывается или смешным штрафом или вообще не наказывается, то ситуация будет усугубляться. Смотрите, что б уроженцы бамбаса вам Верховную раду не спалили.
27.07.2021 12:23 Ответить
Все эти "беженцы" донецко-луганские просто вата конченая. Твари. Причем все без исключения. Только те, кто встал в ряды армии и добробатов нормальные, а остальная шушера просто сбежала от страха и продолжает тут вонять своим "русским духом". Гнать их взад на свою задрыпаную лугандонию.
27.07.2021 14:46 Ответить
отправить домой...
27.07.2021 14:51 Ответить
Ну добре,що хоч для добровольців виключення зробив та військових!
27.07.2021 16:35 Ответить
На обмен надо отправить. Интересно сепары отдадут кого то за этого говноросса?
27.07.2021 19:32 Ответить
"не зміг пояснити" = ********* = 7 років ув'язнення
28.07.2021 11:40 Ответить
 
 