Мужчина повредил клумбы на Алее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве на Алее Героев Небесной Сотни мужчина повредил клумбы. Мотив своего поступка он объяснить не смог.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью к полицейским, которые несли службу в центральной части Киева, обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни. Правоохранители немедленно отправились на место происшествия, где установили правонарушителя. Для выяснения обстоятельств инцидента полицейские доставили мужчину в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Нарушителем оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такими "нормальными" нужно заниматься.
Сегодня он вырвал цветы, а завтра...
и почему я не удивлён...
что-то новенькое в истории Украины...
Такие гавноеды голосовали за Януковича,типичьный донецкий люмпен.
а если у нас - может эти "вечные" ее прадеда разбомбили и выгнали на Сибирь - я тоже ненавижу сталинские огни зная что происходило тогда.
но не делал бы такого(шашлыки же жарить надо где-то) шутка конечно, просто реально молодым - похрен на депрессивные призраки прошлого, пойми это.
Она разве не знает, что Вечный Огонь предназначен для жарки яичницы?
- ыыыы, а че они там эта самое, вот у нас вот это б** поссать никуда не сходишь даже, а тут - клумбы то ваще та, да и ваще водка попалась паленая...пожалейте сотни лет стажировавшегося подрывника(жалобно)
"Судья за это дал ему пожизненный срок тюремного заключения. Объяснить строгость приговора судья не смог."
г*ндон...чем тебе помешали красиво расставленные и ухоженные клумбочки? в говне привычнее???
Эти обезьяны после освобождения тех территорий должны будут лет 20 сидеть на карантине,прежде чем их опять полноценно интегрировать в Украину.