Из РФ в Украину пытались проникнуть вор в законе по кличке Леван Гальский и криминальный авторитет, оба задержаны, - полиция. ФОТО

На Харьковщине задержали вора в законе по кличке Леван Гальский и криминального авторитета при попытке незаконного пересечения границы. Оба пытались попасть на территорию Украины из Российской Федерации вне пункта пропуска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Вчера, 26 июля, оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно в Харьковской области с работниками отдела пограничной службы "Тополя" Харьковского пограничного отряда задержали двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным нарушителями являются вор в законе по кличке Леван Гальский и криминальный авторитет", - сказано в сообщении.

Из РФ в Украину пытались проникнуть вор в законе по кличке Леван Гальский и криминальный авторитет, оба задержаны, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Отмечается, что 42-летний вор в законе - гражданин Российской Федерации - в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний гражданин Грузии и криминальный авторитет.

Оба мужчины задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции СНБО против главарей криминалитета будут неукоснительно выполняться, - Монастырский

вор в законе (315) граница (5379) задержание (6714) криминалитет (610) СНБО (4465) Харьковщина (5577)
+7
О , цим замазали обличчя, ці ж пркурворів та "суддів" не грабували.... "закон один для всіх".... казав янєлох.
27.07.2021 11:59 Ответить
+6
Цырк...их выдворяют - они лезут. Закройте на большой срок и пусть сидят.
27.07.2021 11:53 Ответить
+5
Вор в законе перешел границу в пляжных тапочках
27.07.2021 11:59 Ответить
27.07.2021 11:53 Ответить
Надёжнее пристрелить при попытке ....Иначе откупятся. или Зеленский захочет сделать кремлёвской крысе приятно и отпустит под честное воровское слово...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:51 Ответить
им на зоне - как в раю. Для этого и лезут - руководить криминалом из зон.
Разве что в строгач-одиночку. Но зная наших продажных охранников на зонах, толку и тут будет мало..
показать весь комментарий
27.07.2021 13:02 Ответить
27.07.2021 11:59 Ответить
27.07.2021 12:27 Ответить
27.07.2021 11:59 Ответить
лезут и лезут банабаки -как медом намазано , а потом плюют на обычаи и законы этой страны
показать весь комментарий
27.07.2021 12:01 Ответить
27.07.2021 12:07 Ответить
а можна докладніше, чим "вор в законє" відрізняється від "кримінального авторитету"?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:01 Ответить
27.07.2021 13:03 Ответить
Раньше в не пункта пропуска была уголовка,сейчас админка 340 гривен)))
показать весь комментарий
27.07.2021 12:15 Ответить
27.07.2021 12:16 Ответить
27.07.2021 12:22 Ответить
27.07.2021 12:28 Ответить
27.07.2021 12:31 Ответить
27.07.2021 12:38 Ответить
27.07.2021 12:41 Ответить
27.07.2021 12:56 Ответить
27.07.2021 13:51 Ответить
27.07.2021 17:13 Ответить
27.07.2021 12:57 Ответить
27.07.2021 12:45 Ответить
27.07.2021 12:58 Ответить
27.07.2021 14:57 Ответить
27.07.2021 18:32 Ответить
 
 