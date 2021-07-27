Из РФ в Украину пытались проникнуть вор в законе по кличке Леван Гальский и криминальный авторитет, оба задержаны, - полиция. ФОТО
На Харьковщине задержали вора в законе по кличке Леван Гальский и криминального авторитета при попытке незаконного пересечения границы. Оба пытались попасть на территорию Украины из Российской Федерации вне пункта пропуска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Вчера, 26 июля, оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно в Харьковской области с работниками отдела пограничной службы "Тополя" Харьковского пограничного отряда задержали двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным нарушителями являются вор в законе по кличке Леван Гальский и криминальный авторитет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 42-летний вор в законе - гражданин Российской Федерации - в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний гражданин Грузии и криминальный авторитет.
Оба мужчины задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.
Разве что в строгач-одиночку. Но зная наших продажных охранников на зонах, толку и тут будет мало..
такого на улице встретишь, дашь пендаля и даже не поймешь что опустил вора в законе