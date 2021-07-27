РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Фото
4 551 4

Организаторы серии терактов в Киеве предстанут перед судом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование в отношении организаторов терактов в Киеве, которые произошли летом 2020 года, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники обвиняются в следующих статьях Уголовного кодекса:

- ч. 2 ст. 258 (террористический акт),
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств),
- ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Санкции статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что в ходе спецоперации в июле 2020 СБУ установила местонахождение и задержала двух организаторов терактов в Киеве. Злоумышленники совершили взрывы в жилом доме на Подоле и возле столичной станции метро.

Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили два взрывных устройства террористов вблизи еще одной станции метрополитена и на территории мусороперерабатывающего предприятия.

Установлено, что для совершения терактов злоумышленники использовали самодельные взрывные устройства.

После первого взрыва террористы требовали перечислить им 50 биткоинов на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ребенок под ключ" за $60 тыс.: СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу. ФОТОрепортаж

Организаторы серии терактов в Киеве предстанут перед судом, - СБУ 01
Организаторы серии терактов в Киеве предстанут перед судом, - СБУ 02
Организаторы серии терактов в Киеве предстанут перед судом, - СБУ 03

Автор: 

Киев (26143) СБУ (20437) теракт (2356)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
после смехотворины с захватом автобуса..... ну да, поймали наверное рыбаков?
и да, жаль если в то время они вообще были х.з. где(как то делу вроде шеремета) - это неважно. главное что в Евросоюзе поймут и возмещение будет из бюджета. но самое главное - новые звездочки на погонах - Коммиссар доказательствопохеров и де-Генерал - а я там не *бу как онитамоказалиссимус.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:40 Ответить
Сегодня параша в Киеве "крестноходит". Взорвут десяток лохов гундяевского сатаната на камеры любого говноканала- и готова картинка про "страшных биндеривцев" от параш-ТВ.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:05 Ответить
после слива операции по "вагнеровцам" и после того, как в "террористы" хотели записать группу наших разведчиков из ГУР МО, о чем писал Бутусов, во все эти типа "захватытеррористов" уже слабо верится ... для зеленых предателей и Рифмастер-Антоненко "террорист"
показать весь комментарий
27.07.2021 13:18 Ответить
Какой-то жалкий кусок трубы обмотанный gsm реле что бы по-убедительней фото выглядело, не удивлюсь если труба пустая! Они ж всегда все в тротиловый эквивалент переводят а тут видать взрывчатки! ДЕШОВАЯ ПОКАЗУХА! ПРОГНИВШИЕ КАДРЫ!
показать весь комментарий
10.01.2022 22:12 Ответить
 
 