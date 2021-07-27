Организаторы серии терактов в Киеве предстанут перед судом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование в отношении организаторов терактов в Киеве, которые произошли летом 2020 года, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники обвиняются в следующих статьях Уголовного кодекса:



- ч. 2 ст. 258 (террористический акт),

- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),

- ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств),

- ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Санкции статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что в ходе спецоперации в июле 2020 СБУ установила местонахождение и задержала двух организаторов терактов в Киеве. Злоумышленники совершили взрывы в жилом доме на Подоле и возле столичной станции метро.

Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили два взрывных устройства террористов вблизи еще одной станции метрополитена и на территории мусороперерабатывающего предприятия.

Установлено, что для совершения терактов злоумышленники использовали самодельные взрывные устройства.

После первого взрыва террористы требовали перечислить им 50 биткоинов на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

