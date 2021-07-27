Организаторы серии терактов в Киеве предстанут перед судом, - СБУ. ФОТОрепортаж
Досудебное расследование в отношении организаторов терактов в Киеве, которые произошли летом 2020 года, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники обвиняются в следующих статьях Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт),
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств),
- ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).
Санкции статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, что в ходе спецоперации в июле 2020 СБУ установила местонахождение и задержала двух организаторов терактов в Киеве. Злоумышленники совершили взрывы в жилом доме на Подоле и возле столичной станции метро.
Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили два взрывных устройства террористов вблизи еще одной станции метрополитена и на территории мусороперерабатывающего предприятия.
Установлено, что для совершения терактов злоумышленники использовали самодельные взрывные устройства.
После первого взрыва террористы требовали перечислить им 50 биткоинов на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.
и да, жаль если в то время они вообще были х.з. где(как то делу вроде шеремета) - это неважно. главное что в Евросоюзе поймут и возмещение будет из бюджета. но самое главное - новые звездочки на погонах - Коммиссар доказательствопохеров и де-Генерал - а я там не *бу как онитамоказалиссимус.