Последствия оползня ликвидируют на трассе в Одесской области, работы завершат до 3 августа, - "Укравтодор". ФОТО

На участке трассы возле села Троицкое в Одесской области, где в результате ливней произошел оползень, проводят ремонтные работы. Их завершат до 3 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, фото ремонта дороги М-05 Киев - Одесса опубликовали на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.

Сейчас возле Троицкого укладывают георешетки, которые усилят насыпь, и геотекстиль, несущий функцию армирования и пропускающий воду и воздух. Эти поможет бороться с эрозией почв.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что причиной оползня и деформации дорожного покрытия стали не только дожди, но и тот факт, что трассу не ремонтировали 15 лет.

"Последние годы мы пытались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине", - объяснил он.

Отмечается, что в 2019-2020 годах в рамках президентской программы "Большая стройка" трассу М-05 начали обновлять в Киевской и Черкасской областях.

Параллельно идет подготовка к ремонту около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и ЕИБ.

"На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры - ждем объявления тендеров, после чего начнем ремонт. Уже через несколько лет дорога Киев - Одесса станет образцовой", - добавил Кубраков.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, по программе президента Владимира Зеленского до конца 2023 года в Украине будет обновлена ​​вся сеть общегосударственных дорог, что составляет более 20 тысяч км.

