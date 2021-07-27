Последствия оползня ликвидируют на трассе в Одесской области, работы завершат до 3 августа, - "Укравтодор". ФОТО
На участке трассы возле села Троицкое в Одесской области, где в результате ливней произошел оползень, проводят ремонтные работы. Их завершат до 3 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, фото ремонта дороги М-05 Киев - Одесса опубликовали на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.
Сейчас возле Троицкого укладывают георешетки, которые усилят насыпь, и геотекстиль, несущий функцию армирования и пропускающий воду и воздух. Эти поможет бороться с эрозией почв.
Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что причиной оползня и деформации дорожного покрытия стали не только дожди, но и тот факт, что трассу не ремонтировали 15 лет.
"Последние годы мы пытались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине", - объяснил он.
Отмечается, что в 2019-2020 годах в рамках президентской программы "Большая стройка" трассу М-05 начали обновлять в Киевской и Черкасской областях.
Параллельно идет подготовка к ремонту около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и ЕИБ.
"На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры - ждем объявления тендеров, после чего начнем ремонт. Уже через несколько лет дорога Киев - Одесса станет образцовой", - добавил Кубраков.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, по программе президента Владимира Зеленского до конца 2023 года в Украине будет обновлена вся сеть общегосударственных дорог, что составляет более 20 тысяч км.
будкрадівництва зеленського ?
...
Останнім часом постійно читаю негативні відгуки про будівництво.
Почастішали аварії, бо відсутня розмітка. Зроблені повороти і нові гілки, зовсім непотрібні та абсурдні. І тепе люди б'ються в місцях, де аварій ніколи не було.
багато помилок при плануванні і багато економії при укладанні... але для "картинки" - класно!