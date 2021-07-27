РУС
Дзюдоистка Билодид, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио, вернулась в Киев: "Отдохну и начну подготовку к новому олимпийскому циклу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дарья Билодид вместе со своими родителями-тренерами - Светланой Кузнецовой и Геннадием Билодидом вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК.

В аэропорту Борисполь их встречали вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Равиль Сафиуллин, первый заместитель Министра молодежи и спорта Сергей Симонов, представители Федерации дзюдо, родные, друзья и представители масс-медиа.

Билодид опровергла появившуюся в СМИ о том, что она уходит из спорта.

Видео 5 канал

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Отдала все силы", - дзюдоистка-украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде

"Немножко не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу. Уже пришло осознание, что у меня есть олимпийская медаль, да, она не золотая, но она важная и очень ценная для меня и навсегда останется в моей памяти. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, болел, я плакала от теплых и искренних слов, которые написали мне как известные люди, так и болельщики. Спасибо всем за поздравления", - отметила бронзовый призер Игр.

Ранее стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

+5
Не знаю как москали но какой то бычара имеет все шансы узнать что значит бронза на олимпиаде. Такая хрупкая и симпатичная, никогда бы не подумал что она имеет отношение к дзюдо...
27.07.2021 14:27
+5
Молодца,красуня чорнобрива !!! Так тримати ,наснаги та завзяття !!!))))
27.07.2021 14:31
+4
Це така манюсенька,гарнюсенька Дюймовочка !!!)))
27.07.2021 14:35
бажаю від'їздити якмога більше москалів!
27.07.2021 14:25
Не знаю как москали но какой то бычара имеет все шансы узнать что значит бронза на олимпиаде. Такая хрупкая и симпатичная, никогда бы не подумал что она имеет отношение к дзюдо...
27.07.2021 14:27
Це така манюсенька,гарнюсенька Дюймовочка !!!)))
27.07.2021 14:35
А де чиновники від асоціації дзюдоїстів супроводжуючих нашу чемпіонку?Що залишились там до закриття олімпіади за державний кошт?
27.07.2021 14:27
Молодца,красуня чорнобрива !!! Так тримати ,наснаги та завзяття !!!))))
27.07.2021 14:31
Дарья, или все ж таки Дарина?
и тут спаскудили. я не то шо "граммар соци", но блин, ну хотя бы тут не ...
https://site.ua/arkadiy.babchenko/37214-chomu-mi-dosi-ne-v-nato/

еще побратискались бы с боевиками в белой форме мира, или как там русню кличит на играх?
27.07.2021 14:37
красивая семья!
вроде предлагают работы от модели до журналистки....
27.07.2021 14:38
красотка Дашка)
27.07.2021 14:45
Донечка, щасти тобі. Ти ще молоденька, буде у тебе ще й олімпійські срібло та золото. Дякуємо тобі.
27.07.2021 16:16
Звично, краще золото.
27.07.2021 16:17
Така красуня!
27.07.2021 16:23
Дай Бог не последняя! Удачи тебе, маленькая! Спасибо!
27.07.2021 16:25
Тримайся, доця!
Шануйся та не розслабляйся
27.07.2021 18:15
Тримайся, доця!
Шануйся та не розслабляйся
27.07.2021 18:17
умница. респект.
27.07.2021 22:42
 
 