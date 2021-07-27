Дзюдоистка Билодид, завоевавшая первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио, вернулась в Киев: "Отдохну и начну подготовку к новому олимпийскому циклу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дарья Билодид вместе со своими родителями-тренерами - Светланой Кузнецовой и Геннадием Билодидом вернулись в Украину.

В аэропорту Борисполь их встречали вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Равиль Сафиуллин, первый заместитель Министра молодежи и спорта Сергей Симонов, представители Федерации дзюдо, родные, друзья и представители масс-медиа.

Билодид опровергла появившуюся в СМИ о том, что она уходит из спорта.

"Немножко не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу. Уже пришло осознание, что у меня есть олимпийская медаль, да, она не золотая, но она важная и очень ценная для меня и навсегда останется в моей памяти. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, болел, я плакала от теплых и искренних слов, которые написали мне как известные люди, так и болельщики. Спасибо всем за поздравления", - отметила бронзовый призер Игр.





























Ранее стрелки Костевич и Омельчук завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.