Таран отчитался о строительстве корвета для ВМС Украины в Турции: "Идет с четким соблюдением графика". ФОТОрепортаж

В Турции идет строительство первого корвета класса А для военно-морских сил. Строительство идет по графику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что строительные работы начались в январе этого года при участии украинских специалистов. Уже завершена нарезка стали и сварено часть шести отсеков. После будет происходить формирование киля.

Ожидается, что корвет начнут тестировать на ходовых и государственных испытаний в 2023 году.

"С турецкой стороной была достигнута договоренность, что корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение, установление вооружения и доведение до полной готовности состоится в Украине. Особенностью контракта является поэтапная передача украинской стороне технологий строительства кораблей этого класса. Все последующие корветы класса ADA будут построены исключительно на украинских мощностях. Эти боевые корабли в перспективе значительно усилят оборону Украины в Азово-Черноморском регионе и позволят быть взаимосовместимыми с государствами-членами НАТО", - подчеркнул глава Минобороні Андрей Таран.

"Строительство первого корвета класса ADA для ВМС Украины в Турции происходит с четким соблюдением графика", - акцентировал Таран.

В Минобороны отмечают, что боевые корабли проекта MILGEM приняты на вооружение Вооруженных сил Турции и имеют успешный опыт выполнения боевых задач в акваториях Средиземного и Черного морей.

Системы вооружения кораблей позволят эффективно поражать надводные и подводные цели. Корветы предусматривают защиту от высокоточных ракет. Также они будут оснащены современными средствами радио- и гидролокации, а также системой противовоздушной обороны.





