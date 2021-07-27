Таран отчитался о строительстве корвета для ВМС Украины в Турции: "Идет с четким соблюдением графика". ФОТОрепортаж
В Турции идет строительство первого корвета класса А для военно-морских сил. Строительство идет по графику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В ведомстве отметили, что строительные работы начались в январе этого года при участии украинских специалистов. Уже завершена нарезка стали и сварено часть шести отсеков. После будет происходить формирование киля.
Ожидается, что корвет начнут тестировать на ходовых и государственных испытаний в 2023 году.
"С турецкой стороной была достигнута договоренность, что корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение, установление вооружения и доведение до полной готовности состоится в Украине. Особенностью контракта является поэтапная передача украинской стороне технологий строительства кораблей этого класса. Все последующие корветы класса ADA будут построены исключительно на украинских мощностях. Эти боевые корабли в перспективе значительно усилят оборону Украины в Азово-Черноморском регионе и позволят быть взаимосовместимыми с государствами-членами НАТО", - подчеркнул глава Минобороні Андрей Таран.
"Строительство первого корвета класса ADA для ВМС Украины в Турции происходит с четким соблюдением графика", - акцентировал Таран.
В Минобороны отмечают, что боевые корабли проекта MILGEM приняты на вооружение Вооруженных сил Турции и имеют успешный опыт выполнения боевых задач в акваториях Средиземного и Черного морей.
Системы вооружения кораблей позволят эффективно поражать надводные и подводные цели. Корветы предусматривают защиту от высокоточных ракет. Также они будут оснащены современными средствами радио- и гидролокации, а также системой противовоздушной обороны.
Найважливіше, що потрібно зараз, на першому етапі - це система спостереження на морі, що складається з РЛС, БПЛА та інформації, що надходить від кораблів і літаків, які перебувають у морі.
Другий пріоритет і етап - недопущення противника до певного рубежу, протидія висадці десанту. Його забезпечують кораблі, літаки, морська піхота, берегова артилерія і ракетні комплекси. Для цього потрібні ракети, морські міни та засоби РЕБ. Станом на 2014 рік у нас не було нічого, а зараз в ВМСУ сформована найбільша в Збройних Силах артилерійська бригада, уздовж Чорного та Азовського морів розташовані 152-мм артдивізіони.
Третій пріоритет - контроль моря, портів і важливих морських об'єктів - таких, наприклад, як острів Зміїний, контроль над районами економічної діяльності та забезпечення безпеки судноплавства.
Коли ми визначили пріоритети на кожен з етапів, то почали думати, як це реалізувати з наявними у нас фінансуванням. До речі, 10 років тому коштів на потреби ВМСУ виділялося у 20 разів менше.
Згідно з названими вище завданнями, ми визначили 3 типи платформ, які нам потрібні.
Перша - це катери Island, завдання яких - патрулювання в прибережній зоні, збір інформації та протимінні операції. Тобто це наші «очі та вуха» на море, їх повинно бути 7 одиниць, це дозволить тримати в море 2-3 катери, адже зараз їх там взагалі немає. Річ у тім, що катери «Гюрза» (МБАК - UMP), які у нас є, за своїми морехідними якостями не можуть виходити в море на тривалий період. На відміну від Island, які можуть перебувати у важливих для нас районах моря до 7 діб.
Друга платформа - це багатоцільові амфібійно-ударні катери Mark VI, «морські вовки», які реагують на дії морської піхоти та ССО противника на узбережжі та охороняють його, швидко доставляючи наші сили. Зараз час реакції на інцидент, скажімо, на острові Зміїний становить добу - це все через застарілі повільні кораблі.
Третя платформа - ракетні катери, які нам будує Велика Британія. Їх завдання - швидко вийти в море, розвернутися і завдати удару по кораблях противника, які планують висадку десанту.
Витрати на створення скелета «москітного флоту» складають приблизно $ 1 млрд на 5 років. Крім того, у нас фактично немає баз, а треба розмістити близько 30 суден. На це в наступні 5 років необхідно приблизно 10 млрд грн. У березні 2020 почалася реалізація плану щодо флоту, але все це затягується, кораблів на морі у нас зараз дуже обмежена кількість, і це питання треба вирішувати швидко.
