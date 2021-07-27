Схема присвоения средств на закупках COVID-оборудования для государственных больниц блокирована на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бизнесмены на Львовщине присваивали средства при закупке медицинского оборудования для больниц, которые задействованы в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фигуранты выиграли контракт на поставку оборудования на 30 млн грн. Однако, вопреки требованиям законодательства, "дельцы" безосновательно включили в цену товара налог на добавленную стоимость.

Кроме того, они использовали еще один "крючок", чтобы искусственно завысить стоимость оборудования. А именно - заключали фиктивные соглашения между подконтрольными компаниями-посредниками, зарегистрированными в т.ч. в оффшорных зонах.

Согласно заключению Государственной аудиторской службы Украины указанная "схема" нанесла ущерб государственному бюджету почти на 2 млн грн.

По итогам обысков в двух регионах страны изъяты международные контракты, финансово-хозяйственную документацию и другие материалы, имеющие значение для документирования противной деятельности.

Одному из организаторов "схемы" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на доказательство непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

