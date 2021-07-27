РУС
Схема присвоения средств на закупках COVID-оборудования для государственных больниц блокирована на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бизнесмены на Львовщине присваивали средства при закупке медицинского оборудования для больниц, которые задействованы в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фигуранты выиграли контракт на поставку оборудования на 30 млн грн. Однако, вопреки требованиям законодательства, "дельцы" безосновательно включили в цену товара налог на добавленную стоимость.

Кроме того, они использовали еще один "крючок", чтобы искусственно завысить стоимость оборудования. А именно - заключали фиктивные соглашения между подконтрольными компаниями-посредниками, зарегистрированными в т.ч. в оффшорных зонах.

Согласно заключению Государственной аудиторской службы Украины указанная "схема" нанесла ущерб государственному бюджету почти на 2 млн грн.

По итогам обысков в двух регионах страны изъяты международные контракты, финансово-хозяйственную документацию и другие материалы, имеющие значение для документирования противной деятельности.

Одному из организаторов "схемы" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на доказательство непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

Схема присвоения средств на закупках COVID-оборудования для государственных больниц блокирована на Львовщине, - СБУ 01
Схема присвоения средств на закупках COVID-оборудования для государственных больниц блокирована на Львовщине, - СБУ 02
Схема присвоения средств на закупках COVID-оборудования для государственных больниц блокирована на Львовщине, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (20440) хищение (684) Львовская область (3023)
жаль что на Львовщине, а не на Зеленщине
27.07.2021 16:20 Ответить
Там тоже такие,только они не прикасаемы.Земы ЗЕ.
27.07.2021 16:27 Ответить
"Кто что охраняет, тот то и имеет. Ничего не охраняешь - ничего не имеешь«
27.07.2021 16:21 Ответить
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina https://twitter.com/antegotovina69 @antegotovina69 https://twitter.com/antegotovina69/status/1420012763208986627 7 мин

Збитки нафтогазу досягли 130 000 000 000 грн.
А при Порошенко прибуток складав 30 000 000 000 грн.
Куди зникли 160 млрд грн і какаяразніца між прибутками та збитками - мудрий прОстий нАрід-довбойоб тупо не віддупляє.
У нього нова розвага - штовхатись в ковідному шествії ідіотів.
27.07.2021 16:35 Ответить
Яка ганьба! фєєєєєєєєє
27.07.2021 16:43 Ответить
Не успели сменить руководство РЭКЕТИРОВ из контрразведки экономики СБУ (вчера!), а сегодня новые шакалы пошли собирать урожай - молодые и голодные! Да когда же вы tvari konchennie нажретесь? ВСЕ медоборудование и ВСЯ фармация по импорту ввозится через "прокладки-офшоры" - и это длится уже лет 20. И покрывая эти схемы кормится вечно голодное СБУ. Вывод - "бизнесмены" отстегнут 150-200 т уе и закроют дело.
27.07.2021 17:35 Ответить
 
 