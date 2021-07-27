Ремонт на участке дороги, который ведет к курортам Шаян и Велятино, завершается, - Закарпатская ОГА. ВИДЕО+ФОТО

Восстановление дороги, ведущей к курортам Шаян и Велятино завершают на Закарпатье.

об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" подрядчик уже укладывает верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также в рамках текущего среднего ремонта трассы территориального значения Т-07-37 Хуст - Шаян - Вышково - Буштино специалисты уложили верхний слой асфальтобетона от г. Хуст в с. Велятино, а между селами Велятино и Шаян - нижний слой асфальтобетона, на отдельных участках подрядчик, чтобы усилить основу, установил георешетку.

"Еще один масштабный этап работ - начало ремонта мостовых переходов, которых на маршруте, протяженностью 23 км, аж 12. Еще 2 моста выведены в отдельные объекты, которые также восстановят благодаря национальной программе", - сообщил Билецкий.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

