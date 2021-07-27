В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция. ФОТОрепортаж
Крестный ход УПЦ (МП) в Киеве по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины завершился. В нем приняли участие более 55 тысяч граждан. Нарушений не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Киева.
За правопорядком во время крестного хода в столице следили сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии."
"По состоянию на 16:30 запланированы массовые мероприятия завершены без нарушений общественного порядка. Полицейские и в дальнейшем следить за правопорядком на улицах города", - сказано в сообщении.
По данным полиции, в религиозном мероприятии приняли участие более 55 тысяч граждан.
Татаро-монголы, которые в 1237 году установили свою власть в бывшей колонии черниговских князей финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство (Касим-хан) или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а затем построили себе новую столицу Москву и царство (ханство) превратилось в Московское. Само понятие «монголы» собирательное и включает в себя представителей десятков монголоидных и тюркских национальностей, которые исповедовали различные религии… а правящая верхушка во главе с ханом Батыем относилась к несторианской ветви христианства (центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока. Иначе как известный батырь Александр Невский мог стать крестным сыном Батыя и духовным братом его сына Сартака. После установления контроля над Залесьем немногочисленные приходы православной церкви Киевской метрополии сразу же попали под контроль несторианской церкви монгол, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
https://zotych7.livejournal.com/1081832.html
Бачила на Мендель хрестика. В яку ж церкву вона ходить..
А думати як вижити країні, в якій керованій кремлем вати 50%.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/26/rpts-otkazalas-provodit-krestnyi-khod-v-moskve-v-den-kreshcheniia-rusi-iz-za-covid-19 РПЦ отказалась проводить крестный ход в Москве в День крещения Руси из-за COVID-19
23:06, 26 июля 2021
Русская православная церковь отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля, https://tass.ru/obschestvo/11989823 передает ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
«Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией», - сказал он.
Легойда отметил, что при этом богослужения не отменяются.
а кто откажется бесплатно сьездить в Киев на екскурсию?
Зелупа же дозволив задньоприводному чмошному кацапу-болгарину приїжджати...
а ще, мабуть, i православнутим москальського сатанату...
православнутим оркам та попам з паРашi точно не забороняють приїжджати до святих Лавр...
И это на седьмой год войны с россией (с маленькой буквы,естественно,эту недострану надо писать).55 тысяч прикацапленных верующих беснуются с московскими попами- устроили ход в центре столицы.Да идут они этим ходом на йух.
Онуфрія і Новінського понизять у званні
Скільки з них приперслось з мордора, де лютує "дельта"? Де намордники гундяєвських прихожан? Хто буде відповідати за спалах?
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html
• 45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже. Найбільша підтримка надання Томосу серед мешканців Заходу і Центру, людей старшого віку, а також тих, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ. Негативно ставляться до надання Томосу виборці Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія.
• 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. росію - 8%, 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини.
• Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою *********** росії пуйла, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні.
На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.
Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
Вопрос звучал так: «Недавно препизидент рассеи пуйло заявил, что «русские и украинцы - один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Согласны ли вы с этим?»
Результаты по регионам Украины:
Восток: да - 65%, нет - 30%, не знаю - 5%;
Юг: да - 56%, нет - 40%, не знаю - 4%;
Центр: да - 36%, нет - 60%, не знаю - 4%;
Запад: да - 22%, нет - 75%, не знаю - 3%;
Всего по стране этот бред препизидента рассеи поддержали 41% опрошенных, против нее высказались 55%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/07/2021/610033819a7947c89020564e?from=from_main_5
.
.
істєним обліком кацапской женсчіни нє іспорчєнной слявянскімі гєнамі
(чи чєбурашкамі)
Водка, балалайка, лапти и кокошник - символы ворвавшейся на оккупированный Крым и Донбасс рассеи? Как бы не так! Список символов «руюзьге мира», украденных у других народностей и выдаваемых за своё, можно перечислять бесконечно. Вот только несколько самых популярных «исконно русских» вещей.
МАТРЕШКА - украдена у японцев. Специалисты подтверждают японское происхождение матрешки. По некоторым данным, матрёшки появились на рассее только после русско-японской войны и возвращения из Японии на рассею военнопленных.
БАЛАЛАЙКА - украдена у казахов (казахский народный инструмент)
ГАРМОНЬ - украдена у чехов и присвоена, как "русская" САМОВАР - украден у китайцев и выдан позже, как "рюзьге"
ПЕЛЬМЕНИ - украдены у китайцев (китайское народное блюдо)
БАНЯ - украдена у финнов , позже выдана за "рюзьге"
юзьге ЯЗЫК, койне - позаимствован у БОЛГАР (до 16 века московиты говорили на татарском) и причесан в начале 19 века потомком ефиопскага еврея Пушкиным
ВОДКА - водка была известна с XII века, и изобрел ее испанский алхимик и католический священник Раймунд Люллий, на рассею пришла с территории современных Польши и Украины
БЛИНЫ - древнеримское блюдо, используемое во ВСЕХ странах мира.
КОКОШНИК , он же какашник- украшение коми-пермяцких женщин
ШТАНЫ - будущие "русские" впервые увидели на всадниках из Казани и Киева. До этого московиты ходили в сарафанах и лаптях (украденных у скифов), подпоясавшись широким кожаным ремнём, что ясно видно в захоронениях аборигенов от седой древности до 18 (!) века
ВАЛЕНКИ - украдены у фино-тюркских племён Залесья Все типы компьютеров, советских автомобилей, ракет и прочее - БЫЛИ УКРАДЕНЫ.
РЮЗЬГЕ, А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
Энгельс (C) 1866: "Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты"
Читайте https://thickpolicy.media/didy-vorovali/ Диды воровали
Он точно есть?
Ну і як би він вбивав мільйони українських патріотів на Майданах купкою ошуканих і в основному престарілих та недоумкуватих - примітивних бабусь наївно за гроші віруючих в криваву кацапську - бандитську церкву МП. з її жахливими попами бандитами - сепаратистами надісланих фашистським кремлем, кривавим )(уйлом і КГБЕшнним бандитом і злодієм цієї закордонної ворожої Україні РПЦ Кирилом Гундосом? УПЦ - МП яка наполегливо підтримує криваву окупаційну війну по відторгненню нашої святої суверенної української землі Криму і Донбасу проклятими кремлівськими фашистами кривавого маніяка )(уйла і знищення України як держави.