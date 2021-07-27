В крестном ходе УПЦ МП в Киеве приняли участие более 55 тыс. человек: нарушений не зафиксировано, - полиция. ФОТОрепортаж

Крестный ход УПЦ (МП) в Киеве по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины завершился. В нем приняли участие более 55 тысяч граждан. Нарушений не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Киева.

За правопорядком во время крестного хода в столице следили сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии."

"По состоянию на 16:30 запланированы массовые мероприятия завершены без нарушений общественного порядка. Полицейские и в дальнейшем следить за правопорядком на улицах города", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

По данным полиции, в религиозном мероприятии приняли участие более 55 тысяч граждан.













