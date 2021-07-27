РУС
7 450 20

В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых "спортивных магнитов" в Украине, - ДонОГА. ФОТОрепортаж

В Мариуполе Донецкой области в рамках президентской программы "Большое строительство" продолжается реконструкция бассейна "Нептун".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной государственной администрации.

"Это будет один из первых "спортивных магнитов", которые появятся в Украине", - говорится в сообщении.

У бассейна будет олимпийская длина дорожек — 50 м. Кроме пловцов там смогут тренироваться и соревноваться команды по водному поло и прыгуны в воду.

Отмечается, что после обновления это будет единственный в Донецкой области крытый 50-метровый плавательный бассейн. В бассейне будут проводить спортивные соревнования по плаванию, водному поло, прыжкам с трамплина, также будут тренироваться дайверы.

Строители отремонтируют и территорию вокруг бассейна. Обустроят зеленую зону, приведут в порядок пешеходные аллеи и детскую площадку.

В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 01
В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 02

В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 03
В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 04
В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 05
В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 06

В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 07
В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 08
В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 09
В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 10

В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых спортивных магнитов в Украине, - ДонОГА 11

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил распределение субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами. 11 спортивных комплексов по программе президента "25 спортивных магнитов" будут профинансированы в этом году.

Автор: 

Мариуполь (5748) реконструкция (201) Большая стройка (728)
+10
Деньги дают в бюджет граждане
А "будуе" президент???
27.07.2021 20:50 Ответить
+5
Главное, не забыть ярлык прилепить "Велике будивництво"
Вроде это на личные деньги президента и зеленных, а не за счет налогоплательщиков.
27.07.2021 20:49 Ответить
+4
бассей - это бассейн, магнит - это магнит, зебил - это зебил.
бассейн != магнит.
27.07.2021 21:04 Ответить
А якого милого в рамках ************** програми ніде не відкривають циркові арени, а суцільні спортивні об'єкти. Це ж скільки площадок для виступів шапіто було б, ще ті "магніти")
27.07.2021 20:49 Ответить
цирки здоров'я не дають, а спортивні заклади дають
27.07.2021 21:21 Ответить
Юзік може заперечити)
27.07.2021 22:34 Ответить
Главное, не забыть ярлык прилепить "Велике будивництво"
Вроде это на личные деньги президента и зеленных, а не за счет налогоплательщиков.
27.07.2021 20:49 Ответить
Всі гроші з показу "сватів" українською мовою підуть на будівництво)
27.07.2021 20:51 Ответить
Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» - от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит:
«Откуда? - мы пахали!»
28.07.2021 06:22 Ответить
Деньги дают в бюджет граждане
А "будуе" президент???
показать весь комментарий
27.07.2021 20:50 Ответить
Магнит сбора бабла с яжматерей, не?
27.07.2021 20:54 Ответить
домагнитились, что Украина до сих пор золотую медаль на Олимпийский играх в Токио не завоевала. А сборная РФ наоборот завоевала намного больше медалей. Сколько можно мучать спорт и Украину?
27.07.2021 20:55 Ответить
Я не бачив на Олімпіаді в Токіо збірну рф.Сірожа,з'їж пірожене.
27.07.2021 21:40 Ответить
ты не бачил, а они есть
27.07.2021 21:41 Ответить
Канєшна-канєшна.Суслікі - оні такіє.
27.07.2021 21:45 Ответить
А потім у обеззброєну Україну прийдуть зелені мокші і розх..ть це магніт...
27.07.2021 20:58 Ответить
страна контрастов, пиар президента и бедность людей, вчера как раз смотрел, как роддомы закрываются в небольших городах, нечем финансировать, людям рожать надо ехать за десятки км
27.07.2021 21:02 Ответить
Какой нах "туристический магнит", если Мариуполь семь лет живет под угрозой КАЦАПСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ?!!
27.07.2021 21:02 Ответить
бассей - это бассейн, магнит - это магнит, зебил - это зебил.
бассейн != магнит.
27.07.2021 21:04 Ответить
Адженди,кластєри,синєргії,магніти.Хто-небудь,заберіть у ідіотів словник слів іншомовного походження.
27.07.2021 21:43 Ответить
Действительно, дуракам нравится козырять новомодным выражениями и словами иностранного происхождения. И чем больше зе-политики употребляет все эти "адженды" и "кейсы", тем очевиднее их низкий уровень развития.
28.07.2021 00:59 Ответить
_От вы у реке плаваете, да? Или у море. А куды по-вашему ходют в тувалет все рыбы и силётки, утки и дельфины и всё такое?
27.07.2021 21:55 Ответить
Реконструируют бассейн, который как два пальца разнесут артой........
Ведь бубочка и ко них-я не делает ......
27.07.2021 22:02 Ответить
 
 