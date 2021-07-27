В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых "спортивных магнитов" в Украине, - ДонОГА. ФОТОрепортаж
В Мариуполе Донецкой области в рамках президентской программы "Большое строительство" продолжается реконструкция бассейна "Нептун".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной государственной администрации.
"Это будет один из первых "спортивных магнитов", которые появятся в Украине", - говорится в сообщении.
У бассейна будет олимпийская длина дорожек — 50 м. Кроме пловцов там смогут тренироваться и соревноваться команды по водному поло и прыгуны в воду.
Отмечается, что после обновления это будет единственный в Донецкой области крытый 50-метровый плавательный бассейн. В бассейне будут проводить спортивные соревнования по плаванию, водному поло, прыжкам с трамплина, также будут тренироваться дайверы.
Строители отремонтируют и территорию вокруг бассейна. Обустроят зеленую зону, приведут в порядок пешеходные аллеи и детскую площадку.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил распределение субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами. 11 спортивных комплексов по программе президента "25 спортивных магнитов" будут профинансированы в этом году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вроде это на личные деньги президента и зеленных, а не за счет налогоплательщиков.
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» - от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит:
«Откуда? - мы пахали!»
А "будуе" президент???
бассейн != магнит.
Ведь бубочка и ко них-я не делает ......