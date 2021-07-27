В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых "спортивных магнитов" в Украине, - ДонОГА. ФОТОрепортаж

В Мариуполе Донецкой области в рамках президентской программы "Большое строительство" продолжается реконструкция бассейна "Нептун".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной государственной администрации.

"Это будет один из первых "спортивных магнитов", которые появятся в Украине", - говорится в сообщении.

У бассейна будет олимпийская длина дорожек — 50 м. Кроме пловцов там смогут тренироваться и соревноваться команды по водному поло и прыгуны в воду.

Отмечается, что после обновления это будет единственный в Донецкой области крытый 50-метровый плавательный бассейн. В бассейне будут проводить спортивные соревнования по плаванию, водному поло, прыжкам с трамплина, также будут тренироваться дайверы.

Строители отремонтируют и территорию вокруг бассейна. Обустроят зеленую зону, приведут в порядок пешеходные аллеи и детскую площадку.





Напомним, Кабинет министров Украины утвердил распределение субвенции на развитие спортивной инфраструктуры между местными бюджетами. 11 спортивных комплексов по программе президента "25 спортивных магнитов" будут профинансированы в этом году.