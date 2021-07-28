23 457 50
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Наркотики... наркотики... Какие наркотики?
Выполнено!
Чудесный проект!
Поиски продолжаются...
Добро пожаловать!
Велике будівництво
Без слов
Дождались...
а чого таки методички тупі підсунув - зебіли тільки на ідіотизм ведуться, так?
...................
Вони скажуть, що щиро вірили, а ЗЕ їх надурив. Він винний.
.
паРаша- это таки анти-Русь со времени первого прото-кацапа андрейки богомерзкого, начавшего антируський проект в сраном залесье, за 80 лет до монголов сжегшего и ограбившего Киев, вывезшего главную икону Руси, и по сей день находящуюся нв паРаше, там вообще много чего сворованного у Украины-Руси.
"вырвано из контекста"