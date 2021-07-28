РУС
23 457 50

"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Деолигархизация от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Наркотики... наркотики... Какие наркотики?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание "слуги народа" Брагара: Остановившим нардепа полицейским объявили выговор, а их начальника - понизили в должности

Деолигархизация от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Выполнено!

Деолигархизация от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Чудесный проект!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель допоможе Ахметову валити деолігархізацію

Деолигархизация от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Поиски продолжаются...

Деолигархизация от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Добро пожаловать!

Деолигархизация от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Велике будівництво

Деолигархизация от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Без слов

Деолигархизация от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Дождались...

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (22060) Коломойский Игорь (1801) путин владимир (32236) фотожаба (14756) Мендель Юлия (232) Брагар Евгений (45)
Топ комментарии
+70
Японобандерівці .! .
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 347 .

28.07.2021 08:31 Ответить
+63
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1663

28.07.2021 07:54 Ответить
+44
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3434

28.07.2021 07:53 Ответить
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7926

28.07.2021 07:48 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1434

28.07.2021 11:02 Ответить
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8973

28.07.2021 07:49 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7962

28.07.2021 11:08 Ответить
дебелятко https://censor.net/ru/user/490597, знов тебе подоляк випустив на "прокорм"?
а чого таки методички тупі підсунув - зебіли тільки на ідіотизм ведуться, так?

28.07.2021 11:23 Ответить
Як воно гівно з рук подоляка?

28.07.2021 11:44 Ответить
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9133

28.07.2021 07:51 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6544

28.07.2021 08:36 Ответить
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3434

28.07.2021 07:53 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3308

28.07.2021 08:37 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 539

28.07.2021 11:09 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6891

28.07.2021 11:16 Ответить
"еволюція" зебілів - від гопників антимайдану до "ЗЕ-активістів"

28.07.2021 11:24 Ответить
Одна риса вас єднає кацапорилі зебіли, завжди присутня тема дупи))

28.07.2021 11:47 Ответить
Між Зе і порохом в головному різниця незначна. Фракції обох проголосували за аферу - дерибан Української землі. І вакарчукові туди ж.

28.07.2021 22:07 Ответить
Точніше, різниці немає зовсім.

28.07.2021 22:31 Ответить
"Деолигархизация" от Ахметова, приглашение для Шария, поиски Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1663

28.07.2021 07:54 Ответить
Браво браво 👏

29.07.2021 07:55 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1997"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5506

...................

28.07.2021 08:24 Ответить
Вообще то я подумал, что это "первая леди"

28.07.2021 09:29 Ответить
Юля, перелогинься!

28.07.2021 09:37 Ответить

28.07.2021 09:35 Ответить
Здається, після такого президента ми припинимо любити гумор.

28.07.2021 08:27 Ответить
гумор - навряд (бо без нього буде важко відновлювати країну, розгрібати завали і лікувати зомбованих ) а от сарказм...може стане менш їдучий ))) хоча....))))

28.07.2021 08:32 Ответить
Та хо її буде відновлювати ? 73 зебілів ? Оті сметуни, які тут гамселили свої груди - виженемо якщо почне творити безчинства. І де вони ??
Вони скажуть, що щиро вірили, а ЗЕ їх надурив. Він винний.

28.07.2021 08:49 Ответить
так не тврить безчинста ж. а то що ниють порохняві- дає насолоду)) насолодджуємся вашим ниттям. мені не гірше стало. а на вас- класти

28.07.2021 11:18 Ответить
Між Зе і Порохом в головному різниця незначна. Фракції обох проголосували за аферу - дерибан Української землі. І вакарчукові туди ж.

28.07.2021 22:10 Ответить
ви? усі 13% ? та класти на таких ))

28.07.2021 11:16 Ответить
Та який у скоморохів гумор? Мудями бряцати по роялю, то не гумор, то ніце зубоскальство для ндоумків.

28.07.2021 16:41 Ответить
Японобандерівці .! .
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 347 .

28.07.2021 08:31 Ответить
сегодня 1033 годовщина крещения украины

28.07.2021 08:49 Ответить
По идее на Расее в это день тоже должен быть праздник, но с другим названием типа "Выход из болот в люди", первое вставание с колен"....

28.07.2021 09:33 Ответить
цапи вийшли з болота років на 600 пізніше

28.07.2021 10:29 Ответить
Треба усвідомлювати що Русь і є Ураїна. А те, що петро1 обізвав расєя, є московія.

28.07.2021 16:44 Ответить
паРаша, московия, московский улус, нынче расска *********- это выкидыш и продолжение Орды. То, что ее правители(все они до романовых были фактически чингизидами) примазывались к Рюрику, а сумасшедшая получурка ванька грознай так и вообще бредил, что он в родстве с римскими императорами, не отменяет сего 100 %- ного факта.

паРаша- это таки анти-Русь со времени первого прото-кацапа андрейки богомерзкого, начавшего антируський проект в сраном залесье, за 80 лет до монголов сжегшего и ограбившего Киев, вывезшего главную икону Руси, и по сей день находящуюся нв паРаше, там вообще много чего сворованного у Украины-Руси.

"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9326

"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3379

28.07.2021 22:30 Ответить
Точно как наши зеленые недороблы
"вырвано из контекста"
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3796

28.07.2021 09:21 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9022

28.07.2021 09:36 Ответить
Було б смішно, аби замість зайців були віслюк з ярмарковою свинею.

28.07.2021 16:47 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6997

28.07.2021 10:05 Ответить
👏👏👏👏👏

29.07.2021 07:53 Ответить
недосягаемые уровень тончайшего юмора.

28.07.2021 16:16 Ответить
"Деолігархізація" від Ахметова, запрошення для Шарія, пошуки Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2818

29.07.2021 14:34 Ответить
 
 