Две группы подростков устроили массовую драку со стрельбой в центре Николаева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве между двумя компаниями подростков произошла массовая драка в ходе которой кто-то достал оружие и открыл стрельбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Novosti-N.

Как пишет издание, вечером во вторник, 27 июля, на телефон "102" в Николаеве поступило сообщение от местного жителя о том, что в районе пересечения улиц Спасской и Соборной (Советской) происходит массовая драка, слышны выстрелы.

На место происшествия было экстренно направлено несколько нарядов патрульной полиции. Полицейские обнаружили в указанном районе около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет. Пояснять что-либо патрульным они категорически отказывались. Одного из подростков осмотрела бригада прибывшей по вызову "скорой помощи" - у него имелось незначительное ранение, однако медицинская помощь ему не потребовалась.

Патрульным все же удалось выяснить, что конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. Словесное противостояние быстро переросло в физическое. Обе конфликтующие стороны перешли в более укромное место, за киосками на ул. Спасской. В ходе разгоревшейся драки один из ее участников достал пистолет и выстрелил (одни очевидцы утверждают, что выстрел был один, другие — что несколько).

Кто именно стрелял и из какого оружия полицейским пока выяснить не удалось. Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обыкновенный пневматический пистолет.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента на месте происшествия.





Фото: Novosti-N