Две группы подростков устроили массовую драку со стрельбой в центре Николаева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Николаеве между двумя компаниями подростков произошла массовая драка в ходе которой кто-то достал оружие и открыл стрельбу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Novosti-N.
Как пишет издание, вечером во вторник, 27 июля, на телефон "102" в Николаеве поступило сообщение от местного жителя о том, что в районе пересечения улиц Спасской и Соборной (Советской) происходит массовая драка, слышны выстрелы.
На место происшествия было экстренно направлено несколько нарядов патрульной полиции. Полицейские обнаружили в указанном районе около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет. Пояснять что-либо патрульным они категорически отказывались. Одного из подростков осмотрела бригада прибывшей по вызову "скорой помощи" - у него имелось незначительное ранение, однако медицинская помощь ему не потребовалась.
Патрульным все же удалось выяснить, что конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. Словесное противостояние быстро переросло в физическое. Обе конфликтующие стороны перешли в более укромное место, за киосками на ул. Спасской. В ходе разгоревшейся драки один из ее участников достал пистолет и выстрелил (одни очевидцы утверждают, что выстрел был один, другие — что несколько).
Кто именно стрелял и из какого оружия полицейским пока выяснить не удалось. Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обыкновенный пневматический пистолет.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента на месте происшествия.
по философии на английском языке в центре Николаева?
Доволі розповсюджена практика в штатах.
Ще і поприбирають територію.
любой норм. мужик такое сделает если у ко.мандира болит не голова а фуражка.
я случай привел из совка - много ли там видео было?
хотя вы за сейчас говорите - ну так и тут много новостей было - и застрелили, и говном кормят, и убежал солдат, а потом посадили
в принципе да, не за совок шла мова - извиняюсь, просто ненавижу совок как и Сенатор(он на процедурах во второй палате )
На передовій вистачає роботи, з якою успішно впораються імбецили. Наприклад, копати траншею звідсіля й до обіду (хто служив строкову, зрозуміє).
В них злочинність практично нульова. Будь який випадок рік обговорюють у ЗМІ !
А тут банди неповнолітніх це вже дрібні шалості. Народ обидлився, забув що живе не зграєю, а у суспільстві. ЖАХ.
спорили кто более святой - тов Петр-раевик, или тов. Жуков-гноевик?
победили обе стороны, разошлись мирно как и любое быдло - и пошли бухать, а какой-то терпила вызвал "монастырских" псов Авакова и теперь нужно будет показывать урологу язык и даже палец.
не знаю, но что за дела - хорошо шо никто не погиб(жаль) и все разбежаться пытались
Так це добре , біг взагалі корисний для здоров,я ,і може як раз хтось з цих бігунів майбутній олімпієць (?) або параолімпієць )
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=496756
ledve znaishoW
бокс ше в Греції був - переможцем був може не боксу, а Ігор(від слова гра, а не ви) платон і ще пара мислунів.
панкратіон був то п.ятиборство вкл. бокс.
в Римі добре знали толк в боксі.
а то шо з англії прийшов - то скажи то будь-якому ірландцю, навіть не Макгрегору.
Гриценко, це ви?
хочу пару днів вже пошукати - шо дають біженцем в ЄС - пише шо в ******** мусора беруть за перехід кордону десятки тисяч - ну х.з., як треба ненавидіти свою там сирію-афроністан шоб пертись за статусом бігуна і з правом шо вібфутб*лять.
до речі, я супер ролик там на сайті "видів" про Меркель та біженців - може просто ти бачив бо шукати впадлу?
типу мочать мужиків, а Меркель до мочаємих - шо ви обіжаєте мус...ман, а ті оборот = геї, Меркель кричить - а шо ви обіжаєте меншинства, а потім "вплоть" до спаси Яхве, наслідників Мойсея(я не антиараб і т.д.)
ну вот якшо не бачив
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=496767
на місці Меркель я б задумався про рецепти сухарів і як варити Ролтон жилєткою...
вам походу лет 41. ?
и да - не обзывать тогда получается, это как меня "обозвать" Эйнштейном. горжусь чо
реформи.Все одно лишились мусорами.
а тут могут, Аваков знает шо могут.
Драки, пиво, футбол - вот и весь кругозор, энергия жизни уходит в унитаз.