Строительство важнейшей части путепровода "ХБК-Таврический" в Херсоне завершено, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работы по бетонированию пролетного строения E1P на строительстве путепровода "ХБК-Таврический" завершены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА, ключевой этап строительства комплекса мостового перехода был пройден.

Так, в ночь с 26 на 27 июля строители использовали 955 кубометров бетона для строительства несущей конструкции мостового сооружения.

Строительство первой очереди путепровода в рамках президентской программы "Большая стройка" планируют завершить до Дня Независимости Украины.

"ХБК - Таврический" является одним из важнейших инфраструктурных объектов области. Его строительство началось еще в 2012 году, однако было остановлено.

Напомним, всего в 2021 году в Украине должно быть построено и отремонтировано 150 мостов и искусственных сооружений. Об этом ранее заявлял заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Строительство важнейшей части путепровода ХБК-Таврический в Херсоне завершено, - ОГА 01
Строительство важнейшей части путепровода ХБК-Таврический в Херсоне завершено, - ОГА 02
Строительство важнейшей части путепровода ХБК-Таврический в Херсоне завершено, - ОГА 03

+5
На эти деньги можно было два дивизиона «Нептун» в войска поставить. А когда будем готовы ответить на агрессию строить мосты!!
28.07.2021 09:29 Ответить
+5
Так стройте. А что херсонцьІ должньІ строить в Киеве?
28.07.2021 09:38 Ответить
+4
За деньги украденные зеленым стадом на этом путепроводе...таких путепроводов можно было штук пять построить...
28.07.2021 09:44 Ответить
Срала Мазала
28.07.2021 09:27 Ответить
Цей проект мостового переходу є вкрай невдалим, бо навіть по відео кидається в очі несиметрічність двох з'їздів з моста. Один з'їзд довгий і пологий, а другий з'їзд дуже крутий і в дощ/сніг/ожоледицю там буде величезна кількість ДТП і постраждалих! Чому ж не зробили і друге плече мостового переходу таким самим пологим і безпечним, як і перше? А тому що з другої сторони впритул до мостового переходу стоїть магазин Епіцентр К який хоче перехоплювати автомобільний трафік через мостовий перехід на свою парковку!!!!!!! В мене таке враження що проектувальники мостового переходу відштовхувались не від потреб міста в мостовому переході черех залізницю, яка ділить місто на частини, а від потреб магазину Епіцентр! Думаю Зеленський має втрутитись в цю ситуацію і примусити змінити проект, продовживши друге плече мосту за Бериславське шосе, щоб мостовий перехід був безпечний для автомобілістів та пасажирів! А взагалі можна сказати що проект мостового переходу жахливий та ідіотський і взагалі не потрібний в цьому місці. В Херсоні потрібен мостовий перехід щоб з'єднати Бериславське шосе з Миколаївським шосе від жд вокзалу до кільця на Миколаївському шосе. Чому вирішили робити міст біля Епіцентру К знає тільки Зеленьский!
28.07.2021 19:40 Ответить
А чому не Петро, чи Віктор, чи навіть інший Віктор. Яким чином Зеленський впливав на проект ? Чи яким чином епіцентр ? якщо будівництво "розпочалося" ще в 1989 року ? Правда фактично перші роботи почалися в 2012 році. Так що ви мабудь трішки запоздали.
28.07.2021 20:23 Ответить
На эти деньги можно было два дивизиона «Нептун» в войска поставить. А когда будем готовы ответить на агрессию строить мосты!!
28.07.2021 09:29 Ответить
Это нужный Херсону мост. Точка!
28.07.2021 09:31 Ответить
А Киеву Подольско Воскресенский мост нужен но строим в Херсоне.
28.07.2021 09:35 Ответить
Так стройте. А что херсонцьІ должньІ строить в Киеве?
28.07.2021 09:38 Ответить
Даю фамилию человека, который много лет заведует хищенями на строительсве этого моста в Киеве. Это боксер полудебил и откровенный бандит из Виницы некий Продивус. Все остальное найдеие в интенете. Вот с ним и разбирайтесь
28.07.2021 09:53 Ответить
а мне кажется фамилия Зеленский
28.07.2021 10:43 Ответить
Напевно ліпше більше побудованих доріг і мостів, ніж особняків з високими загорожами...
28.07.2021 09:31 Ответить
Прийдет к тебе русский братка и не спросит что строить!!!
28.07.2021 09:34 Ответить
все дороги которые строят при ЗЕнаркомане приходят в негодность через 3 месяца
28.07.2021 10:35 Ответить
Написано завершены, но по-моему, там только одна половина путепровода выполнена... вторая только начата.. Нет, чтобы отчитаться что мост готов - а так - пиар на недострое...
28.07.2021 09:34 Ответить
Там еще строить и строить. Но перед говнокомандующим надо попиариться!
28.07.2021 09:36 Ответить
Ну как выполнена - пешком можно через железку перейти, но потом и там и там по лестнице нужно лезть.

Ну и более менее готов к отсыпке насыпи только съезд в сторону города, то есть вот туда на тот же злополучный светофор с переездом, изза которого всё и начиналось
28.07.2021 10:31 Ответить
Обычный путепровод возвели в ранг грандиозной стройки! Ну
28.07.2021 09:38 Ответить
Ну для Херсона это огого! Там других путепроводов нету
28.07.2021 10:38 Ответить
За деньги украденные зеленым стадом на этом путепроводе...таких путепроводов можно было штук пять построить...
28.07.2021 09:44 Ответить
В 1978 году случилось мне в Херсоне в ДОСААФе учиться на водителя (военкомат перед армией направил). Так вот тогда мне инструктор по вождению говорил, что скоро здесь мост строить будут, потому что тогда уже были большие проблемы с ЖД переездом на ул. Паровозную. Не прошло и 43 года с тех пор....
28.07.2021 09:52 Ответить
Будівництво найважливішої частини шляхопроводу "ХБК-Таврійський" у Херсоні завершено, - ОДА - Цензор.НЕТ 8485А вот такое построить ума и рук нету? Чи только воровать профессионалы?
28.07.2021 10:02 Ответить
А эти кругали кому-то нафиг нужны? Как по мне - идиотизм проектировщиков.
28.07.2021 10:43 Ответить
Идиотов бы не приглашали строить развязки в ОАЭ
28.07.2021 11:03 Ответить
Ну так у нас и потоков таких нет. Весь Херсон наверно меньше этой развязки
28.07.2021 11:26 Ответить
то пан є фахівцев по мосто і шляхубудуванню? Добре що додали -как по мне.
28.07.2021 19:02 Ответить
Такой путепровод строят за несколько суток от начала до поехали машины !
28.07.2021 10:32 Ответить
Добре. Є приклад?
28.07.2021 23:17 Ответить
ПОРОХ вооружал армию, а ЗЕнаркоман мостики строит
28.07.2021 10:32 Ответить
лоханками "кентавр" ?
28.07.2021 23:18 Ответить
 
 