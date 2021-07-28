Строительство важнейшей части путепровода "ХБК-Таврический" в Херсоне завершено, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Работы по бетонированию пролетного строения E1P на строительстве путепровода "ХБК-Таврический" завершены.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА, ключевой этап строительства комплекса мостового перехода был пройден.
Так, в ночь с 26 на 27 июля строители использовали 955 кубометров бетона для строительства несущей конструкции мостового сооружения.
Строительство первой очереди путепровода в рамках президентской программы "Большая стройка" планируют завершить до Дня Независимости Украины.
"ХБК - Таврический" является одним из важнейших инфраструктурных объектов области. Его строительство началось еще в 2012 году, однако было остановлено.
Напомним, всего в 2021 году в Украине должно быть построено и отремонтировано 150 мостов и искусственных сооружений. Об этом ранее заявлял заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.
