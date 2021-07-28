РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10664 посетителя онлайн
Новости Фото
6 363 18

Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину. ФОТОрепортаж

Автомобиль скорой помощи сбил насмерть 75-летнего мужчину в Харькове. Он вышел на проезжую часть и водитель скорой не заметил его за припаркованным на обочине автомобилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло 26 июля в 12:20 на проспекте Любови Малой. Водитель бригады скорой медицинской помощи, направляясь на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами, наехал на мужчину. 75-летнего пострадавшего забрала другая бригада медиков, но по пути в больницу он скончался.

Отмечается, что мужчину не было видно за припаркованным на обочине автомобилем. Когда он вышел на проезжую часть, то попал под колеса автомобиля скорой помощи.

По данному факту следственным внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также читайте: Замначальника отделения полиции на Полтавщине попался на взятке 40 тыс. грн за закрытие дела, - прокуратура. ФОТО

Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину 01
Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину 02
Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину 03
Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину 04
Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину 05
Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину 06
Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину 07

Автор: 

ДТП (7746) Нацполиция (16785) Харьков (7751) скорая (369)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Большинство перебегаюших дороги это старики. Может привыкли так, бо всю жизнь машин было мало. Причем делают это как упоротые.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:18 Ответить
+6
Тупые пешеходы!
показать весь комментарий
28.07.2021 10:12 Ответить
+6
Дуже жаль водія швидкої. Скоріше за все виправдають, але ж крові поп'ють, ой поп'ють!
показать весь комментарий
28.07.2021 10:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они его переехали, чтобы его в будущем не убил коронавирус
показать весь комментарий
28.07.2021 10:12 Ответить
Тупые пешеходы!
показать весь комментарий
28.07.2021 10:12 Ответить
Намотанные на солбы сракеры люто плюсуют твоему высеру ! ))
показать весь комментарий
28.07.2021 12:01 Ответить
Дуже жаль водія швидкої. Скоріше за все виправдають, але ж крові поп'ють, ой поп'ють!
показать весь комментарий
28.07.2021 10:13 Ответить
А чо они ждали другой экипаж, а не кинули в брычку и поехали в больницу? Считай потеряли драгоценное время...
показать весь комментарий
28.07.2021 10:15 Ответить
Тогда бы мусора впаяли водиле "оставление места происшествия".
показать весь комментарий
28.07.2021 10:38 Ответить
В таком случае, по логике, пострадавшего нельзя увозить в больницу ибо нужно подождать полицейских и правильно оформить дтп... Интересно, они первую помощь ему оказали или ждали коллег?
показать весь комментарий
28.07.2021 10:44 Ответить
Дід в рай єкспресом поїхав !
показать весь комментарий
28.07.2021 10:16 Ответить
Большинство перебегаюших дороги это старики. Может привыкли так, бо всю жизнь машин было мало. Причем делают это как упоротые.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:18 Ответить
Да ладно. Бегают хтопопало.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:34 Ответить
Ну в 75 лет уже вполне вероятны нюансы со старческим угнетением когнитивных функций. Все таки это не называется "упоротые".
показать весь комментарий
28.07.2021 12:03 Ответить
та не , на первом месте личинусы и яжемамки...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:29 Ответить
Сама едет,сама давит,сама помощь подает.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:23 Ответить
Дед дятел. Водила - водятел.
показать весь комментарий
28.07.2021 10:41 Ответить
"направляясь на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами"
Старость - не радость....
показать весь комментарий
28.07.2021 10:42 Ответить
Водія виправдати.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:02 Ответить
Может дед глухой был, не слышал звука сирены и поперся на дорогу. Вообщем отбегался дедуля
показать весь комментарий
28.07.2021 11:08 Ответить
на світлинах видно, що людину там дуже складно не помітити. Узбіччя хто-зна де від проїзжої частини. А от швидка стоїть на смузі зустрічного руху. То як так можна кермувати автівкою???
показать весь комментарий
28.07.2021 11:58 Ответить
 
 