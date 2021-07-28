Вышел на проезжую часть: В Харькове скорая сбила насмерть 75-летнего мужчину. ФОТОрепортаж

Автомобиль скорой помощи сбил насмерть 75-летнего мужчину в Харькове. Он вышел на проезжую часть и водитель скорой не заметил его за припаркованным на обочине автомобилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло 26 июля в 12:20 на проспекте Любови Малой. Водитель бригады скорой медицинской помощи, направляясь на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами, наехал на мужчину. 75-летнего пострадавшего забрала другая бригада медиков, но по пути в больницу он скончался.

Отмечается, что мужчину не было видно за припаркованным на обочине автомобилем. Когда он вышел на проезжую часть, то попал под колеса автомобиля скорой помощи.

По данному факту следственным внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

