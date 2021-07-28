Автобус с десятками паломников, которые возвращались из Киева во Львов, попал в ДТП на Ривненщине. ФОТОрепортаж

На Ривненщине в ДТП попал пассажирский автобус с 56-ю паломниками, которые возвращались из Киева во Львов.

28 июля в 2:34 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге "Киев -Чоп" возле села Сынив Гощанской ТГ Ривненского района с участием грузового фургона "Mercedes-Benz Sprinter" и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев".

На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон "Mercedes-Benz Sprinter".

Среди пострадавших водитель фургона. В автобусе нерегулярных перевозок "Львов-Киев", перевозивший 56 паломников и 2 водителя никто не пострадал. Автобус возвращался из столицы во Львов.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

К оказанию помощи были привлечены 1 единица спецтехники ГСЧС и 5 спасателей.











