Автобус с десятками паломников, которые возвращались из Киева во Львов, попал в ДТП на Ривненщине. ФОТОрепортаж
На Ривненщине в ДТП попал пассажирский автобус с 56-ю паломниками, которые возвращались из Киева во Львов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
28 июля в 2:34 на спецлинию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге "Киев -Чоп" возле села Сынив Гощанской ТГ Ривненского района с участием грузового фургона "Mercedes-Benz Sprinter" и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев".
На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон "Mercedes-Benz Sprinter".
Среди пострадавших водитель фургона. В автобусе нерегулярных перевозок "Львов-Киев", перевозивший 56 паломников и 2 водителя никто не пострадал. Автобус возвращался из столицы во Львов.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
К оказанию помощи были привлечены 1 единица спецтехники ГСЧС и 5 спасателей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та шо ж такое? Паломничество, богоугодное, вроде, дело, а ЕМУ, получается похер?