18 697 66

Рубили топором и сжигали автомобили: в Харькове задержали банду, которая запугивала полицейских, судей и предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове задержана группировка, которая запугивала людей и уничтожала их имущество. Злоумышленники направляли полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, а как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей. Такая же судьба ожидала и предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, участники группировки - ранее судимые жители Харьковщины в возрасте от 36 до 47 лет. Сообщники выполняли заказ, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах, направленные на запугивание работников полиции, суда и предпринимателей.

Рубили топором и сжигали автомобили: в Харькове задержали банду, которая запугивала полицейских, судей и предпринимателей 01

Среди тех, кто оказался в списке заказанных, - старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Известно, что заговорщики собирались ликвидировать полицейского, однако решили для начала запугать. Среди ночи злоумышленники наведались в дом, где проживал полицейский, нашли его припаркованный автомобиль Skoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщение с угрозами физической расправы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как действовала "уникальная по уровню подготовки" банда Сэнсэя, совершившая 20 тяжких и особо тяжких преступлений: подробности от полиции. ФОТОрепортаж

Повредили участники группы и имущество семьи предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Результат мести - два полностью сожженных автомобилей - Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.

Рубили топором и сжигали автомобили: в Харькове задержали банду, которая запугивала полицейских, судей и предпринимателей 02

Поплатилась за отказ о снисхождении и судья одного из судов Харькова. Сначала на улице женщине плеснули в лицо "зеленьку". А после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, поджоги ее авто - MAZDA CX-7, полностью его уничтожив.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и роты полиции особого назначения ВОСТОК оперативники внутренней безопасности Нацполиции и детективы полиции Харьковщины провели 14 санкционированных обысков у фигурантов уличенной группировки.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры объявлено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28 ст.348 УК Украины) 36-ти и 47-летнему мужчинам. Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручены подозрение за порчу имущества группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 УК Украины). Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.

Рубили топором и сжигали автомобили: в Харькове задержали банду, которая запугивала полицейских, судей и предпринимателей 03
Фото: сайт МВД

Продолжается дальнейшее следствие, направленное на установление заказчиков преступлений и других участников разоблаченной группы для привлечения их к уголовной ответственности.

Топ комментарии
+30
Замахнулись на самое святое - судей и ментов.
28.07.2021 13:39
+28
Старых - ето тех шо свалили к кацапам и белорусам в ОМОН?
Потому шо все остальные старые и не девались никуда, просто в чёрной форме теперь ходят.
28.07.2021 13:53
+25
Якщо вони кошмарили хапух з суддів і інших перевертнів, то не треба сюда приплітати підприємців і простих людей, молодці хлопці,шкода що попались мусорській банді, тепер вони їх повбивають.
28.07.2021 13:33
Комментировать
Якщо вони кошмарили хапух з суддів і інших перевертнів, то не треба сюда приплітати підприємців і простих людей, молодці хлопці,шкода що попались мусорській банді, тепер вони їх повбивають.
28.07.2021 13:33
Хотелось бы больше инфы "о предпринимателях"... Если это люди создавшие своими руками и мозгами товар, за который в Украине и за кордоном, очереди стоят, то нападавшие - корыстные мрази... А если, чему скорее верится, "предприниматели" - " а-ля сынок, дочь, жена судьи или прокурора и "бизнес" сводится к содержанию "массажного салона" как прикрытия для легального получения взяток теми же судьями/прокурорами", ТО - поддерживаю социальную оценку "бандитов". Скорее - "Робин Гуды", ибо ИМУЩЕСТВО судей явно не на зарплату куплено!
28.07.2021 13:55
Також думав це про так званих підприємців-певне найближчих родичів суддів і т.п.
28.07.2021 15:26
Попробовали они запугать старых ментов,замучились бы зубы выплевывать.
28.07.2021 13:38
Старых - ето тех шо свалили к кацапам и белорусам в ОМОН?
Потому шо все остальные старые и не девались никуда, просто в чёрной форме теперь ходят.
28.07.2021 13:53
Я имел в ввиду ментов из бандитских 90-х сейчас таких не делают..
28.07.2021 13:55
В бандитских 90х если возникала некая проблема криминального характера - нормальному человеку даже в голову не могло прийти обпатиться к ментам.
Все вопросы решались с бандитами, потому шо те были плюс-минус адекватными.
Менты в большинстве своём в те времена были сельские дегенераты, которые убивали людей вообще тупо ни за шо.
28.07.2021 14:02
в 1999г. в г. Каменское (тогда ещё Днепродзержинск), произошёл побег из КПЗ, которое находилось на территории горотдела милиции, дело было ночью, бежали трое, задушив при этом полотенцем сотрудника милиции (моего соседа), как вы верно подметили он был из "сельских...", а сбежали потому-что это дежурный дегенерат мент, выпустил их из камеры и бухал вместе с ними...
28.07.2021 14:07
Ну не самому же ему бухать!? Не алкаш ведь, представитель власти какникак, солидный чел. Ну и шо, шо он тупой и малограмотный? Человек всего в жизни добился сам!
28.07.2021 15:21
Были разные,но пугать их было таки непросто с ответкой тогда никто не задерживался,а этим хлюпика хоть щелбаны отвешивай будут терпеть..
28.07.2021 14:14
Не переживайте, у вас и сечас есть очень большой шанс дать щелбан отмороженному дегенерату, который за это будет вас три часа пытать перед тем как закопает в посадке.
Единственное отличие от 90-х - сейчас эта история может вылезти наружу, но это не потому шо демократия, а потому шо интернет кругом.
28.07.2021 14:25
100%
28.07.2021 16:59
менты в "бандинтских 90-х" зачастую были в доле с бандюками, либо никак не препятствовали их деятельности
28.07.2021 14:02
Почти все либо на зарплате у бандитов были, либо сами криминал курировали - наркоту, проституцию, автоугоны.
За редким исключением: элитные спецпидроздилы типа Кобры, либо грамотные следаки, которым начальник РОВД своими кровно украденными долларами доплачивал.
На мусарскую зарплату прожить было невозможно, дали ксиву, ПМ - и вперёд, старт йоур бизнес.
28.07.2021 14:45
Тем каторым бандюки лаве отстегивали.
28.07.2021 15:35
Замахнулись на самое святое - судей и ментов.
28.07.2021 13:39
Якщо б вони занімалися лише суддями та корумпованими гілками влади - ціни б їм не було...
28.07.2021 13:40
в нас дуже виликий попит саме наглядових функцій - бо державний аппарат недієздатний якийсь... СБУ ловить наркоманів, і не в Офісі преЗЕдента та не у верховній раді - а десь шариться...
28.07.2021 13:42
чорт, робингудов повязали))
28.07.2021 13:40
Тепер покарають "Робін Гудів".
28.07.2021 13:41
А я думаю, куда делся форумчанин с ником "Константин Гризодубо" (если еще кто-то помнит о чем я)))
28.07.2021 13:44
ну той знатний штрих був... зараз мабуть у сусідній палаті з Наполеоном, хоча щось таке, у його підході було люстраційно вірне!
28.07.2021 13:47
бог шельму метит
28.07.2021 13:45
за какие шишы у мусоров нищей страны инфинити , ленд крузеры
28.07.2021 13:48
За статистикою, у більшості мусорів родичі "успішні" пізднЄсмени, ну й мусорків з маленькою ЗП не "ображають".
28.07.2021 13:53
По справедливости этих урок наградить бы надо было
28.07.2021 13:49
Майдан-3 не за горами!! допекла уже нормальных людей власть ЗЕнаркомана
28.07.2021 13:49
Если шЫколадная не допекла, то никакая не допечёт......
28.07.2021 16:24
Ребятам респект. Значит было что брать у этих скотов. А если было, значит наворовали.
28.07.2021 13:55
Так какая же это банда? Это украинские Робин Гуды.
28.07.2021 13:57
Робин Гуд отдавал награбленное бедным - а эти нет, так что вы неправы
28.07.2021 14:20
Согласен, тут несколько по другому, но всё рано приятно.
28.07.2021 14:44
ДА по другому ситуация в Украине и не может развиваться! ВСЯ чиновничья машина работает на САМООБОГАЩЕНИЕ! Посмотрите рядом с любым самым "задрыпаным" районным центром ЧЕЙ ДВОРЕЦ самый крутой ?! Фермера?! Производственника/бизнесмена с предприятием в сотни рабочих мест (как минимум) ?! ХРЕНА -С-ДВА !!!!!!! Как5 не ДВОРЕЦ, как не "МЕРСЕДЕСС", так в 80% случаев - СУДЬЯ, ПРОКУРОР, ПОЛИЦЕЙСКИЙ !!!
28.07.2021 14:04
их награждать нужно. ведь только они занялись реформой мусоров и судей.
28.07.2021 14:05
партизанская война против коррупционеров - ДЕЛО ПРАВОЕ !!!
28.07.2021 14:05 Ответить
Свободу Юрію Дєточкіну!!!
28.07.2021 14:18 Ответить
Это предисловие, скоро вороватая власть получит таких Робин Гудов по всей стране.
28.07.2021 14:20 Ответить
вряд ли .....может в другой стране бы , где то в баскских вольностях ,... но не в этой
28.07.2021 17:07 Ответить
Чого ж о то нас не беруть до ЄСа??
28.07.2021 14:38 Ответить
Рубали сокирою і спалювали автомобілі: в Харкові затримали банду, яка залякувала поліцейських, суддів і підприємців - Цензор.НЕТ 4817
28.07.2021 14:46 Ответить
Господе! Сколько же у нас идиотов? Полиция накрыла банду отъявленных головорезов,а они им сочувствуют !?? Что бы вы запели когда к вам "робин гуды" наведались?
28.07.2021 15:07 Ответить
послушай и прозрей: https://www.youtube.com/watch?v=PMkJyBIArig.
заметь - это еще не кипение, а только разогрев. так что, #нелохам и #неидиотам самое время на лыжи...
28.07.2021 15:57 Ответить
Сынок ,я эти песенки слушал, когда тебя еще не планировали . В этой мудрого мало. И каким она боком к теме вообще не ясно.
28.07.2021 16:15 Ответить
это детский детский фильм для детей или тех у кого мозгов нет.
28.07.2021 16:53 Ответить
почти все фильмы детские. а мозгов у детей больше чем у многих взрослых.
28.07.2021 19:14 Ответить
ты дыбил?
28.07.2021 23:22 Ответить
будешь грубить - будешь наказан.
28.07.2021 23:38 Ответить
молоко вытри над губой и в школу беги. учительница 2 поставит за прогулы.
29.07.2021 13:01 Ответить
ты, #бан#т, наверное, с ульяновым-лениным за одной партой сидел - а чего ж еще не в мавзолее? ты зря передо мной "бывалого" корчишь, за монитором все вы смелые.
29.07.2021 13:13 Ответить
по ленину придурку, разочарую тебя, нет.
по твоим ложным выводам в сообщениях, я понял, что ты не дебил, ты просто глупый и наивный клоун.
29.07.2021 17:01 Ответить
он в "Германии",ему не страшно
31.07.2021 19:02 Ответить
эти головорезы утилизиоовали паразитов общества, мусора крыша паразитов
28.07.2021 20:29 Ответить
головорезы - "санитары леса"? Ну и защитников интересов граждан вы себе определили.
28.07.2021 20:33 Ответить
Никогда - слышите? -никогда воры не делили своих"клиентов" на коррупционеров и не-коррупционеров.Они их делят на богатых и бедных.Точка.
28.07.2021 16:03 Ответить
У нас богатый 99,9% преступник.... вот и пусть.....
28.07.2021 16:22 Ответить
так те, кто арестовал "бандитов" хорошие ?
28.07.2021 20:33 Ответить
сколько же Чертей по миру ходит. в клетку их и током бить пусть поумнеют.
28.07.2021 16:51 Ответить
Сейчас может быть лишь торговля бабками семечками может "крышеваться" криминалитетом "без погон", ВСЯ хоздеятельность, где оборот денег больше - 100% "доится" людьми в погонах, а бандиты выполняют исключительно роль МАЛЬЧИКОВ НА ПОБЕГУШКАХ, работающих за чаевые. От этого они не становятся "не-бандитами", конечно, но "бандитам в погонах" очень хотелось бы, чтобы народ только этих "боев" и считал бандитами...
28.07.2021 16:57 Ответить
Шурик , ты сам себя запугал...выпей валерьянки. Во все времена ,на любой работе люди разные....И в полиции порядочных людей достаточно. А случиться с тобой беда ,куда обратишься?
28.07.2021 17:40 Ответить
Сколько эти "жертвы " жизней погубили ......но плюющимся здесь говном милиционерам не понять ...
28.07.2021 17:02 Ответить
А звідки у старшого уповноваженого приватний будинок, інфініті ??
Що в декларації за 10 років написано?
Чи не старі члени банди в яку він входив від нього хочуть?
28.07.2021 18:03 Ответить
Злякались, суки, народного гніву
28.07.2021 18:25 Ответить
Читаю комментарии недалеких сограждан понимаю, что их дом - тюрьма. А мама - зона. Да какая разница на кого совершались разбойніе нападения, на ментов, предпринимателей или простіх работяг? Пока у нас бандитский беспредел, то будет и ментовской, что почти одо и то же. Хочу жить в безопасном правовом государстве а не между сходняками.
28.07.2021 20:30 Ответить
куда прикладывать ваши хотения ?
они шерстили судей, и по этому пользуются поддержкой народа,
что вы хотите от работяг, у которых эти мусора по карманам шарят ?
чтобы они скинулись вам на жизнь в безопасном правовом государстве ?
28.07.2021 20:38 Ответить
 
 