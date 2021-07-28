Рубили топором и сжигали автомобили: в Харькове задержали банду, которая запугивала полицейских, судей и предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове задержана группировка, которая запугивала людей и уничтожала их имущество. Злоумышленники направляли полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, а как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей. Такая же судьба ожидала и предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, участники группировки - ранее судимые жители Харьковщины в возрасте от 36 до 47 лет. Сообщники выполняли заказ, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах, направленные на запугивание работников полиции, суда и предпринимателей.

Среди тех, кто оказался в списке заказанных, - старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Известно, что заговорщики собирались ликвидировать полицейского, однако решили для начала запугать. Среди ночи злоумышленники наведались в дом, где проживал полицейский, нашли его припаркованный автомобиль Skoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщение с угрозами физической расправы.

Повредили участники группы и имущество семьи предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Результат мести - два полностью сожженных автомобилей - Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.

Поплатилась за отказ о снисхождении и судья одного из судов Харькова. Сначала на улице женщине плеснули в лицо "зеленьку". А после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, поджоги ее авто - MAZDA CX-7, полностью его уничтожив.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и роты полиции особого назначения ВОСТОК оперативники внутренней безопасности Нацполиции и детективы полиции Харьковщины провели 14 санкционированных обысков у фигурантов уличенной группировки.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры объявлено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28 ст.348 УК Украины) 36-ти и 47-летнему мужчинам. Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручены подозрение за порчу имущества группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 УК Украины). Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.



Фото: сайт МВД

Продолжается дальнейшее следствие, направленное на установление заказчиков преступлений и других участников разоблаченной группы для привлечения их к уголовной ответственности.