Рубили топором и сжигали автомобили: в Харькове задержали банду, которая запугивала полицейских, судей и предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове задержана группировка, которая запугивала людей и уничтожала их имущество. Злоумышленники направляли полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, а как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей. Такая же судьба ожидала и предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, участники группировки - ранее судимые жители Харьковщины в возрасте от 36 до 47 лет. Сообщники выполняли заказ, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах, направленные на запугивание работников полиции, суда и предпринимателей.
Среди тех, кто оказался в списке заказанных, - старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Известно, что заговорщики собирались ликвидировать полицейского, однако решили для начала запугать. Среди ночи злоумышленники наведались в дом, где проживал полицейский, нашли его припаркованный автомобиль Skoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщение с угрозами физической расправы.
Повредили участники группы и имущество семьи предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Результат мести - два полностью сожженных автомобилей - Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.
Поплатилась за отказ о снисхождении и судья одного из судов Харькова. Сначала на улице женщине плеснули в лицо "зеленьку". А после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, поджоги ее авто - MAZDA CX-7, полностью его уничтожив.
При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и роты полиции особого назначения ВОСТОК оперативники внутренней безопасности Нацполиции и детективы полиции Харьковщины провели 14 санкционированных обысков у фигурантов уличенной группировки.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры объявлено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28 ст.348 УК Украины) 36-ти и 47-летнему мужчинам. Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручены подозрение за порчу имущества группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 УК Украины). Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.
Продолжается дальнейшее следствие, направленное на установление заказчиков преступлений и других участников разоблаченной группы для привлечения их к уголовной ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потому шо все остальные старые и не девались никуда, просто в чёрной форме теперь ходят.
Все вопросы решались с бандитами, потому шо те были плюс-минус адекватными.
Менты в большинстве своём в те времена были сельские дегенераты, которые убивали людей вообще тупо ни за шо.
Единственное отличие от 90-х - сейчас эта история может вылезти наружу, но это не потому шо демократия, а потому шо интернет кругом.
За редким исключением: элитные спецпидроздилы типа Кобры, либо грамотные следаки, которым начальник РОВД своими кровно украденными долларами доплачивал.
На мусарскую зарплату прожить было невозможно, дали ксиву, ПМ - и вперёд, старт йоур бизнес.
заметь - это еще не кипение, а только разогрев. так что, #нелохам и #неидиотам самое время на лыжи...
по твоим ложным выводам в сообщениях, я понял, что ты не дебил, ты просто глупый и наивный клоун.
Господе! Сколько же у нас идиотов? Полиция накрыла банду отъявленных головорезов,а они им сочувствуют !?? Что бы вы запели когда к вам "робин гуды" наведались?https://censor.net/ru/comments/locate/3279580/01921438-7593-7034-b4a7-645aab64a915Ответить
Мне нравится 3
Що в декларації за 10 років написано?
Чи не старі члени банди в яку він входив від нього хочуть?
они шерстили судей, и по этому пользуются поддержкой народа,
что вы хотите от работяг, у которых эти мусора по карманам шарят ?
чтобы они скинулись вам на жизнь в безопасном правовом государстве ?