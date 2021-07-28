Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены. ФОТО+КАРТА

Армения и Азербайджан заявили о боях на границе.

"В ночь на 28 июля при сопротивлении провокации вооруженных сил Азербайджана были смертельно ранены старший лейтенант Айк Ованнесович Геворгян, рядовой Корюн Араикович Арутюнян и рядовой Давид Гарникович Кочарян. В ходе боевых действий трое военнослужащих ВС РА получили огнестрельные ранения", - говорится в заявлении Минобороны Армении, передает Цензор.НЕТ.





"Подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. 28 июля начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района", - заявили в Минобороны Азербайджана.

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"В результате обстрела ранены двое военнослужащих Азербайджанской Армии - Алиев Садиг Низами оглу и Имранлы Имран Дильгам оглу. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.

Мы ещё раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами", - добавили в Минобороны Азербайджана.









Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.