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Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены. ФОТО+КАРТА

Армения и Азербайджан заявили о боях на границе.

"В ночь на 28 июля при сопротивлении провокации вооруженных сил Азербайджана были смертельно ранены старший лейтенант Айк Ованнесович Геворгян, рядовой Корюн Араикович Арутюнян и рядовой Давид Гарникович Кочарян. В ходе боевых действий трое военнослужащих ВС РА получили огнестрельные ранения", - говорится в заявлении Минобороны Армении, передает Цензор.НЕТ.

Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены 01
Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены 02

"Подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. 28 июля начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района", - заявили в Минобороны Азербайджана.

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"В результате обстрела ранены двое военнослужащих Азербайджанской Армии - Алиев Садиг Низами оглу и Имранлы Имран Дильгам оглу. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.
Мы ещё раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами", - добавили в Минобороны Азербайджана.

Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены 03
Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены 04
Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены 05
Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены 06

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) боевые действия (4423) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+39
якщо є провокації - то вуха ***** стирчать!
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28.07.2021 13:53 Ответить
+27
Кремлівський ублюдочний карлик ніяк не заспокоїться , якщо щось пішло не так , як йому того хотілося !
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28.07.2021 13:57 Ответить
+21
армянам веры нет.отхватили по мусалу теперь рыпаются
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28.07.2021 13:51 Ответить
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армянам веры нет.отхватили по мусалу теперь рыпаются
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28.07.2021 13:51 Ответить
якщо є провокації - то вуха ***** стирчать!
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28.07.2021 13:53 Ответить
армяшки все такие подлие таргаши
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28.07.2021 15:22 Ответить
Кремлівський ублюдочний карлик ніяк не заспокоїться , якщо щось пішло не так , як йому того хотілося !
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28.07.2021 13:57 Ответить
выпрашивают *************=)
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28.07.2021 13:58 Ответить
Без указаний из мацквабада армяне и пальцем не пошевелят, они прошлой осенью навоевались.
Кстати:
Турция и Азербайджан продолжают расширять военное сотрудничество.
Баку и Анкара ведут переговоры о создании совместной тюркской армии, сообщил в среду спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже.
«Наша идея - одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей».
В частности, в рамках достигнутых соглашений проводятся совместные военные учения, рассказал спикер.
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28.07.2021 13:58 Ответить
Пора им уже с Татарстаном воссоединится в союзе
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28.07.2021 14:14 Ответить
Сдыхать должны кацапы. Всё остальное-пустая трата времени.
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28.07.2021 14:00 Ответить
парашка в своем репертуаре, хочет свои войска втулить как типа миротворцев
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28.07.2021 14:04 Ответить
Армянам видать видать сподобалось , як Азербайджан їм в диню накидує.
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28.07.2021 14:07 Ответить
а в районе Одессы крутился Байрактар UAVTB2.. ученьки
Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены - Цензор.НЕТ 9797
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28.07.2021 14:11 Ответить
пора поднимать в воздух знаменосцев и делать охоту на хитрожопых хоев.
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28.07.2021 14:21 Ответить
Надобно примирить эти народы.
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28.07.2021 14:25 Ответить
Пока Карабах целиком не вернется Азербайджану, толку не будет. Армяшки должны уйти, иначе турки с азерами будут их трахать до кровавого поноса.
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28.07.2021 14:26 Ответить
Вообще-то армения выбрала европейский путь и хайлу это не понравилось...
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28.07.2021 14:28 Ответить
теперь хоть Байрактары с неба ...
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28.07.2021 14:28 Ответить
Википедия говорит(в статье про Крым,раздел "Позиции государств",что "Крым признан частью россии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганистаном , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэлой , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Кубой , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирией , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Суданом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР ").Я что-то пропустил и те,кто тут на г..но исходят,поливая грязью армян,они обладают какой-то тайной информацией,где сказано,что Армения признала Крым рузьке?Надо быть инфантильным чтобы считать Турцию союзником,тем более дружественным государством.Об этом говорит и вековая история самой Турции,и история наших с ними отношений и современная история(оккупация части Кипра,например).Это попутчик и дай Б.г нам от этого временного союза взять больше,чем отдать.
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28.07.2021 14:43 Ответить
Вікова історія наших відносин з парашкою значно гірша!
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28.07.2021 14:47 Ответить
Наверное,но мы же и не считаем московию союзником
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28.07.2021 14:51 Ответить
у нас не було відносин з кацапами до 1991 року. тому що якщо нема держави, арміі, нема й відносин.
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28.07.2021 15:18 Ответить
У стосунках 2х сторін є 2 сторони. Тільки Туреччина винна у минулих конфліктах?
А як же Волинська різня?
Всі навколо винні тільки Україна постраджала сторона.
Щирі українці... Не розписуйтесь хоч би за всіх.
Мої предки різали всіх навколо і це не є одностороннім правом!
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28.07.2021 19:34 Ответить
Насчет Турции вы правы, но зачем вы ссылаетесь на кацапскую версию Вики?))) Это равносильно, что ссылаться на надписи на заборах))) И да... Армения на всех голосованиях в ООН, голосовала вместе с рашкой против территориальной целостности Украины... Не нашли этого у рашиков?)))
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28.07.2021 22:04 Ответить
сторчать кацапські роги....хай мочать козломордих
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28.07.2021 14:56 Ответить
Хайские арабы(эр мэн?-другое наз-ие Др.Персии=ПэриУша=Пэриджана,где все цари были одэры-ШахАббас Великий,Исмаил,Худабанда,Тахмасиб,ФаталиХан,шах Надир,принц Мирза и т.д.-ВСЕ НА КАВКАЗЕ, а не Иран,созданный в 1828г.Россией и Англией) и Россия полностью не вышли из Кельбаджар и ВООБЩЕ из КараБаха(АхырБаха-конец смотрящего=Гектор=Покровск.собор). ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИИ 100лт В НЕСКОЛЬКО РАЗ ЧУЖОЙ КРЕМЛЬ УМЕНЬШИЛ ЗЕМЛИ ИНДОПЭРИДЖАНА=ГрекоАнара(Рим)=ОД(АзАта=уеЗДы,Азэр)БЭЙДЖАНА, смотри мой клип " Картой Азэрбэйджана на парижской мирной конференции в 1919г" на ютубе..
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28.07.2021 15:24 Ответить
байрактаы должны работать до полной капитуляции, а не отдыхать
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28.07.2021 16:22 Ответить
 
 