Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших. ВИДЕО+ФОТО

На Ивано-Франковщине вблизи села Шепаровцы упал четырехместный самолет.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Согласно информации, сообщение о падении четырехместного самолета в селе Шепаровцы Коломыйского района поступила в полицию сегодня около 13:40.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Как позже сообщили в ГСЧС, легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека погибли.



Фото: ГСЧС

В 13:58 пожар был локализован.

К тушению привлекались 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.