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Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших. ВИДЕО+ФОТО

На Ивано-Франковщине вблизи села Шепаровцы упал четырехместный самолет.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Согласно информации, сообщение о падении четырехместного самолета в селе Шепаровцы Коломыйского района поступила в полицию сегодня около 13:40.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси перед жилыми домами рухнул военный самолет: летчики катапультировались, но погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как позже сообщили в ГСЧС, легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека погибли.

Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших 01
Фото: ГСЧС

В 13:58 пожар был локализован.

К тушению привлекались 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.

Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших 02

авиакатастрофа (1727) Нацполиция (16601) Ивано-Франковская область (937)


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Топ комментарии
+15
звичайна сільська хата на Західній Україні.
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28.07.2021 16:47 Ответить
+8
Домик, самый простой и обыкновенный. Поверь моему опытному взгляду. Просто хозяин нерукожопый....... Ты такой себе, тоже можешь построить легко...
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28.07.2021 18:25 Ответить
+7
Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших - Цензор.НЕТ 816

...
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28.07.2021 14:22 Ответить
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Была тут статья про владельца этого частного аэродрома в Коломыи. У него сын разбился на Цессне
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28.07.2021 14:13 Ответить
Да, года 4 назад, прямо при взлете разбился.
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28.07.2021 16:33 Ответить
Видимо, биплан, судя по заголовку...😎
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28.07.2021 14:18 Ответить
А что именно в заголовке указывает что это биплан?
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28.07.2021 15:37 Ответить
WT-10 не вгадав.
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28.07.2021 16:21 Ответить
Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших - Цензор.НЕТ 816

...
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28.07.2021 14:22 Ответить
Не самый последний домик на который упал этот барражирующий боеприпас.
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28.07.2021 14:47 Ответить
Ну і не мега круть - там всього 6 соток. Не видно його в глибину, но, судячи по фасаду - під силу заробітчанам з 7-10 річним стажем.
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28.07.2021 16:27 Ответить
Но и не самый "крутой" для Коломыи.
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28.07.2021 16:34 Ответить
звичайна сільська хата на Західній Україні.
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28.07.2021 16:47 Ответить
Не надо врать. Да за Западной есть не бедные. Но и контрабанда там не бедная..
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28.07.2021 18:26 Ответить
Вы домов таможенников из Западной Украины, должно быть, не видели))))))
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28.07.2021 18:45 Ответить
Про контрабас на Франківщині може говорити тільки невіглас, там кордону нема такого, аби носили чи їхали.
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28.07.2021 19:32 Ответить
А вам так легше жити? Мовляв - це контрабанда, таке заробити не можно, тому я не нероб/невдаха, а просто чесна людина? Ну то живіть. Ви уявлення не маєте як виглядають палаци контрабандистів і яка їх кількість серед населення, а такі хати там повсюди. Не говорячи про те, що це Прикарпаття. Контрабанда куди, на Закарпаття?
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30.07.2021 15:47 Ответить
Совершенно верно! Там слева - гараж занимает треть дома! До 100 кв. ....Слава богу, что жители дома не пострадали! - Это для меня ключевое в этой новости.....
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28.07.2021 18:28 Ответить
Домик, самый простой и обыкновенный. Поверь моему опытному взгляду. Просто хозяин нерукожопый....... Ты такой себе, тоже можешь построить легко...
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28.07.2021 18:25 Ответить
также лжете.
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28.07.2021 18:26 Ответить
???
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28.07.2021 18:29 Ответить
Экспер(Д)? - ка? Извините). Вы посмотрите на дом. У хозяев не хватило денег на краску. Оставлено на последующий "приход" денег. Я сам такой "олигарх", к стати, живущий недалеко от одного спортивного аэродрома))))))))))))))
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28.07.2021 18:34 Ответить
ПыСы. И еще забор - дешевый металлопрофиль. Короче - Вы олигархи?
- Ну, не знаю, але якщо дасте 200 грн, то тоді мабуть олігархи....
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28.07.2021 18:50 Ответить
Подивіться на дерева, вони ще маленькі, просто будинок ще не пофарбували, навколо мене сотні таких і жодного митника чи прокурора чи контрабандиста.
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28.07.2021 19:34 Ответить
Так они привыкли к хрущевкам 😀😀😀
Как Балашов пишет - все самые умные живут на 5 этаже в хрущевке 😀😀😀
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28.07.2021 19:45 Ответить
Я живу, в откровенно говоря - худшем доме времен постройки Кайзеровской Германии.(без точной даты постройки в рэестрах)
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28.07.2021 22:36 Ответить
А нельзя им запретить над жилыми домами? Это же камикадзе какие то
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28.07.2021 15:01 Ответить
А сами как думаете?
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28.07.2021 15:35 Ответить
дачу жалко наверно логово гитлера...
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28.07.2021 15:06 Ответить
чота башни-близнецы вспомнились. может так задумано было...
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28.07.2021 15:09 Ответить
Странно, вроде Табанюк - опытный пиолт. Что могло пойти так, что он упал, да еще и на дом?
А иностранцев какой страны он катал?
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28.07.2021 16:14 Ответить
Игорь любил "похулиганить" в воздухе, а он крутил петлю (знакомые видели сегодня), вот и "докрутился", похоже. Плюс с ним были 3 американца(мог быть перегруз), вот и..😞
Жил - как летал, вот и улетел Игорян.Как-то так..
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28.07.2021 16:31 Ответить
земля йому пухом та співчуття близьким....мій однокашнік...21 планував прилетіти на зустріч в ЧВВАУЛ...біда...
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28.07.2021 17:23 Ответить
Там самолет четырехместный. Это ж наверняка тот самолет, на котором они с Комаровым делали рекорд.
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28.07.2021 22:47 Ответить
поговаривают зацепился
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28.07.2021 20:02 Ответить
В авиации, у пилотов, есть золотая поговорка, несколько не понятная для прочих: "На полеты не просись, от полетов не отказывайся".
Летать нужно ровно и равнодушно. В противном случае - бац и полный рот земли.
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28.07.2021 16:47 Ответить
А Вы случайно не родственник того самого Беличенко?
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28.07.2021 21:30 Ответить
В смысле летчика
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28.07.2021 21:32 Ответить
"Того самого* звали БІЛЕНКО.
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28.07.2021 21:43 Ответить
Был и Беличенко, Юрий Викторович. Летал за Азербайджан на Миг-25, пока не сбили. Потом УНА-УНСО его выменяли на кого-то.
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28.07.2021 23:03 Ответить
Точно, вибачаюсь
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29.07.2021 06:17 Ответить
Еще есть смелые и живые.
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28.07.2021 17:02 Ответить
"Мелькают кварталы и прыгать нельзя
Дотянем до леса решили друзья
Подальше от города смерть унесём
Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем
Пускай мы погибнем но город спасём" (советская песня) Не?
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28.07.2021 18:20 Ответить
У нас пионерский отряд имя такого носил ))
Павел шклярук отказался катапультироваться над Волгоградом после отказа движка и дотянул до Волги
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28.07.2021 18:34 Ответить
А жил бы сейчас, то сиганул бы не задумываясь))) Я не морализую, но просто народец существенно поменялся. Другие ценности и главное - "МЕНІ ТРЕБА". Кто ездит по нашим дорогам, тот меня поймет)))))))))))))
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28.07.2021 18:39 Ответить
Чушь... А что у Волги не катапультировался !?
Значит не мог этого сделать физически , а не из героических побуждений !
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28.07.2021 18:48 Ответить
Та, і ж кажу, що брехня-я-я. Я б катапультувався, та ще й рибки свіжої після вибуху літака назбирав.
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28.07.2021 18:53 Ответить
Извини, но участия в комиссии по расследованию я не принимал
Но не катапультировался скорее по неопытности...курсант 20 лет
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28.07.2021 19:02 Ответить
Возможно
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28.07.2021 19:16 Ответить
К стати, он родился в Одессе.
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28.07.2021 19:02 Ответить
В разрушенном самолетом доме были мама и дети

https://www.unian.net/incidents/v-razrushennom-samoletom-dome-byli-mama-i-deti-novye-podrobnosti-tragedii-na-prikarpate-video-novosti-ukraina-11496394.html
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28.07.2021 18:38 Ответить
"Услышав грохот, люди успели выскочить на улицу и таким образом спаслись." -

СЛАВА БОГУ!
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28.07.2021 18:41 Ответить
///
Это был обычный смотровой полет легкомоторного самолета. Погиб летчик, которого считают супер профессионалом и одним из лучших летчиков. Также погибли три гражданина США, личности которых сейчас устанавливают. Предварительно две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники», - https://strana.ua/ сообщают СМИ.
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28.07.2021 20:45 Ответить
Випадково зазняли останні секунди падіння літака в Коломиї. Сталося приблизно о 13.30. 28.07.21 https://www.youtube.com/watch?v=l4ZiyV5lNTk
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28.07.2021 21:55 Ответить
https://www.unian.net/incidents/odin-iz-luchshih-stalo-izvestno-imya-pogibshego-pilota-na-prikarpate-foto-novosti-ukraina-11496211.html Один из лучших: стало известно имя погибшего пилота на Прикарпатье (фото) 15:33, 28.07.21 Происшествия 3 мин. 7895 Игорь Табанюк, управлявший самолетом, который упал в Ивано-Франковской области, когда-то установил рекорд вместе с известным путешественником Дмитрием Комаровым.сюжет ТСН
Пилотом самолета, который https://www.unian.net/incidents/v-ivano-frankovskoy-oblasti-upal-legkomotornyy-samolet-pogibli-chetyre-cheloveka-video-novosti-ukraina-11496109.html упал в Ивано-Франковской области на жилой дом, был один из лучших и опытных пилотов Украины - Игорь Табанюк.
Об этом корреспондентам ТСН рассказали друзья погибшего.
Табанюка хорошо знали по всей Украине. Именно с ним Дмитрий Комаров установил рекорд по как можно большему количеству посещению аэродромов в стране лишь за трое суток.
Пилот часто был героем сюжетов о малой авиации от журналистов ТСН.
Игорь Табанюк - профессиональный летчик, председатель общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломыйского аэродрома малой авиации.
Свой первый полет Игорь Табанюк совершил еще 40 лет назад. Он развивал малую авиацию в Коломые.
Табанюк был сыном военного пилота. Он родился в Узбекистане и получил образование в Черниговском высшем военном авиационном училище. В Коломыю Игорь с женой Оксаной переехали в 1985-м году.
https://www.unian.net/incidents/na-chernobylskoy-aes-obyavlen-rezhim-avariynoy-gotovnosti-ishchut-vzryvchatku-novosti-ukraina-11496166.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих - Цензор.НЕТ 9137 В училище летал на L-39, МиГ-21. Далее освоил Як-28, Су-24 МР. В Коломые на протяжении шести лет он был командиром эскадрильи, стал заместителем командира полка по летной подготовке.
Грусти добавляет и то, что в 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Табанюка. Парень полетел вместо своего отца на проверку самолета.
Табанюк считал, что сын "забрал" его смерть. Профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк пережил 6 дней без воды и еды после падения в Гималаях, терял близких в авиакатастрофах, совершал посадку без двигателя, но это все не остановило его желание развивать авиационное дело в Украине. Его жизнь оборвалась 28 июля...Легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок на Прикарпатті: четверо загиблих - Цензор.НЕТ 9663Царство небесное! Берегите себя и не переоценивайте своих возможностей!
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28.07.2021 22:02 Ответить
Срочно запретить частные самолёты.
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29.07.2021 01:17 Ответить
И автомобили запретить! В дтп Скрябин погиб! И королева Диана.
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29.07.2021 22:28 Ответить
 
 