Легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом на Прикарпатье: четверо погибших. ВИДЕО+ФОТО
На Ивано-Франковщине вблизи села Шепаровцы упал четырехместный самолет.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.
Согласно информации, сообщение о падении четырехместного самолета в селе Шепаровцы Коломыйского района поступила в полицию сегодня около 13:40.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Как позже сообщили в ГСЧС, легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека погибли.
В 13:58 пожар был локализован.
К тушению привлекались 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.
Топ комментарии
+15 SergTranscarpathian
показать весь комментарий28.07.2021 16:47 Ответить Ссылка
+8 Сергей Шило #369093
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+7 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий28.07.2021 14:22 Ответить Ссылка
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- Ну, не знаю, але якщо дасте 200 грн, то тоді мабуть олігархи....
Как Балашов пишет - все самые умные живут на 5 этаже в хрущевке 😀😀😀
А иностранцев какой страны он катал?
Жил - как летал, вот и улетел Игорян.Как-то так..
Летать нужно ровно и равнодушно. В противном случае - бац и полный рот земли.
Дотянем до леса решили друзья
Подальше от города смерть унесём
Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем
Пускай мы погибнем но город спасём" (советская песня) Не?
Павел шклярук отказался катапультироваться над Волгоградом после отказа движка и дотянул до Волги
Значит не мог этого сделать физически , а не из героических побуждений !
Но не катапультировался скорее по неопытности...курсант 20 лет
https://www.unian.net/incidents/v-razrushennom-samoletom-dome-byli-mama-i-deti-novye-podrobnosti-tragedii-na-prikarpate-video-novosti-ukraina-11496394.html
СЛАВА БОГУ!
Это был обычный смотровой полет легкомоторного самолета. Погиб летчик, которого считают супер профессионалом и одним из лучших летчиков. Также погибли три гражданина США, личности которых сейчас устанавливают. Предварительно две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники», - https://strana.ua/ сообщают СМИ.
Пилотом самолета, который https://www.unian.net/incidents/v-ivano-frankovskoy-oblasti-upal-legkomotornyy-samolet-pogibli-chetyre-cheloveka-video-novosti-ukraina-11496109.html упал в Ивано-Франковской области на жилой дом, был один из лучших и опытных пилотов Украины - Игорь Табанюк.
Об этом корреспондентам ТСН рассказали друзья погибшего.
Табанюка хорошо знали по всей Украине. Именно с ним Дмитрий Комаров установил рекорд по как можно большему количеству посещению аэродромов в стране лишь за трое суток.
Пилот часто был героем сюжетов о малой авиации от журналистов ТСН.
Игорь Табанюк - профессиональный летчик, председатель общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломыйского аэродрома малой авиации.
Свой первый полет Игорь Табанюк совершил еще 40 лет назад. Он развивал малую авиацию в Коломые.
Табанюк был сыном военного пилота. Он родился в Узбекистане и получил образование в Черниговском высшем военном авиационном училище. В Коломыю Игорь с женой Оксаной переехали в 1985-м году.
https://www.unian.net/incidents/na-chernobylskoy-aes-obyavlen-rezhim-avariynoy-gotovnosti-ishchut-vzryvchatku-novosti-ukraina-11496166.html?utm_source=unian&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post В училище летал на L-39, МиГ-21. Далее освоил Як-28, Су-24 МР. В Коломые на протяжении шести лет он был командиром эскадрильи, стал заместителем командира полка по летной подготовке.
Грусти добавляет и то, что в 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Табанюка. Парень полетел вместо своего отца на проверку самолета.
Табанюк считал, что сын "забрал" его смерть. Профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк пережил 6 дней без воды и еды после падения в Гималаях, терял близких в авиакатастрофах, совершал посадку без двигателя, но это все не остановило его желание развивать авиационное дело в Украине. Его жизнь оборвалась 28 июля...Царство небесное! Берегите себя и не переоценивайте своих возможностей!