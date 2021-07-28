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Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской военной разведки (Главное управление Генерального штаба ВС РФ) в Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленника взяли "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.

"Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы - сбор и передача информации о военных стратегических объектах. Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

СБУ задокументировала факты сбора злоумышленником сведений, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории региона, режима их охраны, перечень и количества боеприпасов там.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также читайте: Суд в Литве приговорил политика Палецкиса к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу России

Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ 01
Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ 02

Автор: 

задержание (6692) СБУ (20116) шпионаж (1417)


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Топ комментарии
+53
а вчера еще ходил с попами по крещатику
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28.07.2021 15:58 Ответить
+23
То ли "единый", то ли "братский" народ очень беспокоят арсеналы и склады у нас... Где вы ещё подобное в мире увидите?
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28.07.2021 16:00 Ответить
+18
Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 2257
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28.07.2021 16:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а вчера еще ходил с попами по крещатику
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28.07.2021 15:58 Ответить
А еще Порошенко виноват, что склады взрывались.
То ли курили возле них, то ли рфские диверсанты ходили и ходят.
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28.07.2021 18:29 Ответить
Точно! Зрадник з хрестиком на шиї. )))

Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 5533
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28.07.2021 20:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=huaKt8s-QQw Генерал-лейтенант СБУ (у відставці) Григорій Омельченко розказує про цілу низку касапських агентів в керівництві держави - за цією ссиллю, наприкінці передачі. Матеріал щойно вийшов, був в прямому ефірі.
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28.07.2021 15:59 Ответить
с Омели такой же генерал, как с зебила, преЗедент =)
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28.07.2021 16:13 Ответить
Гришко Омельченко сам кацапська агентура, дуже давня. Я б погидував втягати на форум висери цього відомого брехуна, але комусь і кобила наречена.
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28.07.2021 16:14 Ответить
Невдала спроба відмазати кацапських агентів у керівництві державою.
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28.07.2021 16:19 Ответить
https://censor.net/user/467746 - це, до відома, передовсім юдеботний кадр; але не гребує підзаробити в тягнисрака чи в сабакова.
Так що, народ, не дивуйтесь цим висерам. Григорій Омелянович свого часу розкрив, як воніста сплавила ПДЧ для України...
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28.07.2021 17:08 Ответить
Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 9460
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28.07.2021 17:17 Ответить
Омельченко сам кацапська агентура



маячня...всi, хто займав достатню посаду був агентом. всi ми колись були пiонерами, жовтенятами , комсомольцями чи навiть комуняками, а сонце для багатьох вставало над масквабадським кремлем.
зараз це все не означає, що Омельченко говорить неправду, коли каже, що РПЦ-КДБ - ворог та агентура паРашi...

Чому диверсантам з РПЦ-ФСБ усе можна в Україні. Річниця "вагнергейту" - зачистка свідків | "Час Ч"

https://youtu.be/huaKt8s-QQw
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28.07.2021 17:47 Ответить
звідки така впевненість?
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29.07.2021 09:39 Ответить
Так закрийте кордони з неадекватною московщиною.
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28.07.2021 15:59 Ответить
То ли "единый", то ли "братский" народ очень беспокоят арсеналы и склады у нас... Где вы ещё подобное в мире увидите?
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28.07.2021 16:00 Ответить
Приятно что спецы не зря свой хлеб едят. Но 95-квартальное шобло у руля СБУ вместе с этим слащавым печником доверия не вселяют.Как то не очень заходит "борьба"зелёной плесени с врагами Украины.
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28.07.2021 16:04 Ответить
слащавым речником
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28.07.2021 16:05 Ответить
слащавым кочегаром
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28.07.2021 20:57 Ответить
Речник дійсно стрьомний, квартал-стайл.
Жінки, які були до нього, виглядали більш гармонійно на посаді речниць СБУ, ніж це незрозуміло що ...
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28.07.2021 16:13 Ответить
Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 1631
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28.07.2021 16:08 Ответить
Агента военной разведки РФ задержали в Черкасской области, - СБУ - Цензор.НЕТ 2257
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28.07.2021 16:08 Ответить
На бочку с порохом, пущай полетает.
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28.07.2021 21:56 Ответить
впускают оккупантов, а они тут шорхаются как у себя дома блд.
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28.07.2021 16:11 Ответить
через попиков РПЦ новых наберут.
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28.07.2021 16:15 Ответить
Их много у нас ....Расстреливать надо!
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28.07.2021 16:17 Ответить
На палю падлюку!
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28.07.2021 16:20 Ответить
зараз йому медаль та грамоту вручат, на посаду в органах безпеки посадять.
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28.07.2021 16:23 Ответить
не подсказывайте
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29.07.2021 00:43 Ответить
Як би був військовий суд, а не ******* безхребетне лайно(((
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28.07.2021 16:27 Ответить
на "живца" надо ловит гнид ....
повезите (якобы скрытно) в каждую в/ч партию "Джавелинов", и понаблюдайте кто станет вынюхивать - что завезли?
работать надо робяты-особисты , работать !
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28.07.2021 16:34 Ответить
От спасибо что ты научил! Что бы они без твоего совета делали?
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28.07.2021 16:42 Ответить
иногда маленький совет рождает большую идею !
а ты тупин чего баишся, часом не шпиён?
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28.07.2021 16:51 Ответить
По поводу подобных советов,есть мудрость :
-Чем дольше молчишь,тем дольше кажешься умнее.
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28.07.2021 22:17 Ответить
шото ты мудрый долго молчал
наверно хотел казаться умнее
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28.07.2021 22:32 Ответить
Воспользуюсь в общении с тобой советом Марка Твена:
- Не спорьте с дураками,они затянут вас на свой уровень и там задавят опытом,
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28.07.2021 22:52 Ответить
ну Вова и те совет, на просчание :
не будь тупиным, Вова !
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28.07.2021 23:06 Ответить
Тебе же писал выше:
"-Чем дольше молчишь,тем дольше кажешься умнее."
Но ты все равно смог отличиться!
Не "проСЧание" а "проЩание" !
Обтекай молча.
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28.07.2021 23:24 Ответить
кроти в ОПі Зєлі можуть не хвилюватися..
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28.07.2021 16:46 Ответить
кротів вже давно перевербувало США
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28.07.2021 17:18 Ответить
Потримати його, доки розберуть зраду по вагнерівцям й включити на обмін усіх наших полоненних у Рашистляндії разом з нашим зрадником з влади... (Єрмаком чи вовою чи з обома...)
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28.07.2021 16:48 Ответить
Ничего, обменяют на таксиста из даунбаса.
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28.07.2021 16:51 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1420334386533310468 3 ч

От вам ще одні вагнерівці. Британська розвідка повідомила Молдові, що у викраденні Чауса приймав участь також спецназ "Сенеж" РФ. Єрмак працює.
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28.07.2021 17:02 Ответить
Козак прикажет буратино отпустит
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28.07.2021 17:06 Ответить
Добре, якщо доганами для оперативників це все не закінчиться...
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28.07.2021 17:14 Ответить
Повісити зрадника без суду і слідства !
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28.07.2021 17:15 Ответить
фсбушникам вірити...
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28.07.2021 17:29 Ответить
Отпустят, адмистративка максимум, Ермак своих не бросает
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28.07.2021 18:57 Ответить
Та, подумаєш затримали це пиль для агента, його Зеленський обміняє на водіїв маршруток і шлюх.
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28.07.2021 19:00 Ответить
Вообще странно задержали.
Рассчитваю впредь, что при задержании злодеи будут случайно очень долго и мучительно падать жопой на раскалённый лом. А СБУ не сможет придти к ним на моментальную помощь, по какой-то крайне уважительной причине.
Вот такое видео я бы посмотрел и лайкнул. Без деталей, конечно
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28.07.2021 19:58 Ответить
Вроде на Ермака похож. Или я ошибаюсь?
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28.07.2021 20:02 Ответить
п....с
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28.07.2021 20:43 Ответить
какой щеголь лощёный - спикер СБУ.
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28.07.2021 20:54 Ответить
а що, повинен бути вОнюшкою в ушанцi та в онучах ?))


Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 5845



Агента військової розвідки РФ затримали в Черкаській області, - СБУ - Цензор.НЕТ 8875
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28.07.2021 22:13 Ответить
а що, повинен бути вОнюшкою в ушанцi та в онучах ?))
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28.07.2021 23:12 Ответить
Как говорят у нас в Эстонии- на гиляку !!!
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28.07.2021 21:28 Ответить
Де ? На черкащині ? Отож. Так шо, повертаємо лугандон з усим тим гамузом, чи ставимо на паузу ? Думайте,куме. Ой, думайте !
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29.07.2021 00:39 Ответить
Штирлицы РАБссии шастают по всему Миру...а что толку?Просрали все 22 июня 1941 года....,типа Гитлер напал внезапно и вираломна....предал товаристчей Молотова и Сралина....Хитрый гад....
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29.07.2021 05:49 Ответить
зрадників розстрілювати або вішати - публічно ...
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29.07.2021 09:56 Ответить
 
 