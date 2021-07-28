Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" узнали о возможной противоправной схеме и провели проверку отправления, прибывшего из Таиланда. В пакете находился изумруд, который выдавали за искусственный камень.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В пакете пограничники и сотрудники таможни обнаружили обработанный камень зеленого цвета, квадратной формы размером 1 на 1 см. Он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США, хотя в сопроводительных документах указано, что камень искусственного происхождения и стоит 22 доллара США", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Igor L
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+5 мойша одесский
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+5 Zelya Vsyo
показать весь комментарий28.07.2021 20:01 Ответить Ссылка
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Вывезли $
Шо хорошего???
Источник: https://censor.net/ru/p3279660
Камень за 10 тыщ послали почтой? А если б наши или таиландские почтальйоны его украли? Или просто потеряли?
Даже компенсацию с почты не стребуешь, бо задекларировано 22 доллара.
Тупые какие-то контрабандисты...