Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" узнали о возможной противоправной схеме и провели проверку отправления, прибывшего из Таиланда. В пакете находился изумруд, который выдавали за искусственный камень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В пакете пограничники и сотрудники таможни обнаружили обработанный камень зеленого цвета, квадратной формы размером 1 на 1 см. Он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США, хотя в сопроводительных документах указано, что камень искусственного происхождения и стоит 22 доллара США", - говорится в сообщении.







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