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Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" узнали о возможной противоправной схеме и провели проверку отправления, прибывшего из Таиланда. В пакете находился изумруд, который выдавали за искусственный камень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В пакете пограничники и сотрудники таможни обнаружили обработанный камень зеленого цвета, квадратной формы размером 1 на 1 см. Он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США, хотя в сопроводительных документах указано, что камень искусственного происхождения и стоит 22 доллара США", - говорится в сообщении.

Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба 01
Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба 02
Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба 03

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Госпогранслужба (6639) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) драгоценности (10)


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Топ комментарии
+10
От лохи, треба було вставити камінець в дешеву оправу та пришити до сумки зверху.
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28.07.2021 19:48 Ответить
+5
От же ш сволочи, ввезти хотели!
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28.07.2021 19:42 Ответить
+5
На следующее утро у отправителя посылки:
Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2342
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28.07.2021 20:01 Ответить
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От же ш сволочи, ввезти хотели!
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28.07.2021 19:42 Ответить
От лохи, треба було вставити камінець в дешеву оправу та пришити до сумки зверху.
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28.07.2021 19:48 Ответить
А шо так можно было?
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28.07.2021 20:16 Ответить
Та тут другое, он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США. А может и не является, а может и не изумруд, а может и не 10 000 а может и не долларов....
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28.07.2021 20:51 Ответить
Смарагд вартістю $10 тисяч намагалися ввезти в Україну за ціною біжутерії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9962
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28.07.2021 22:24 Ответить
поймали главного контрабандиста
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28.07.2021 19:50 Ответить
Преступление века раскрыто. Теперь можно выдохнуть.
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28.07.2021 19:53 Ответить
Выдохнуть после премии всем участникам по сто
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28.07.2021 19:54 Ответить
Ввези камень и судя по цене не айс...
Вывезли $
Шо хорошего???
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28.07.2021 19:56 Ответить
О изумрудик как раз подойдёт нашему Наполеончику в корону.
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28.07.2021 19:58 Ответить
А кто сказал, что этот камень изумруд? Кому то захотелось болшую премию выписать погранцам?
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28.07.2021 20:00 Ответить
На следующее утро у отправителя посылки:
Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2342
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28.07.2021 20:01 Ответить
Ну нам не впервой, давайте выпишем им премии. А когда окажется. что это фейк, то премии уже никто возвращать не будет. Так уже делали несколько арз в "Нафтогазе".
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28.07.2021 20:03 Ответить
и потом, ввезли дешево гут, ловите когда вывозят
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29.07.2021 00:52 Ответить
Он художник он так видел..
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28.07.2021 20:04 Ответить
"Он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США"

Источник: https://censor.net/ru/p3279660
Камень за 10 тыщ послали почтой? А если б наши или таиландские почтальйоны его украли? Или просто потеряли?
Даже компенсацию с почты не стребуешь, бо задекларировано 22 доллара.
Тупые какие-то контрабандисты...
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28.07.2021 21:42 Ответить
скорее всего етот камень у них не последний, так, пыль на сапогах правоверных
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28.07.2021 22:27 Ответить
представляю, что будет, когда "сопроводительные документы" будут в цифровом виде, как "гарантийные обязательства"
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28.07.2021 22:36 Ответить
 
 