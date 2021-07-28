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По факту падения самолета на Прикарпатье начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Предварительная квалификация падения самолета на Ивано-Франковщине - нарушение правил воздушных полетов.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Сергей Беспалько рассказал, что в момент падения самолета в доме находились женщина и двое детей, услышали неизвестный шум и вовремя выбежали на улицу. Они не пострадали.

"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства аварии", - отметил начальник полиции Прикарпатья.

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По факту падения самолета на Прикарпатье начато уголовное производство, - полиция 01
По факту падения самолета на Прикарпатье начато уголовное производство, - полиция 02
По факту падения самолета на Прикарпатье начато уголовное производство, - полиция 03
По факту падения самолета на Прикарпатье начато уголовное производство, - полиция 04

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Напомним, в 13:40 28 июля на линию 102 поступило сообщение, что в селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев. Они погибли на месте происшествия.

По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Автор: 

авиакатастрофа (1727) Нацполиция (16607) самолет (3657) смерть (9259) Ивано-Франковская область (937)


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Непогано так гепнувся.
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28.07.2021 23:39 Ответить
Жаль хозяина дома... Судя по тачке, не оч богатый человек, а теперь еще и бездомный
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28.07.2021 23:45 Ответить
мало того что всякая прокурорщина в пьяном состоянии давит своими машинами прохожих
. так теперь ещё и на дома честных тружеников гепается самолётами
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28.07.2021 23:54 Ответить
пилота жалко
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29.07.2021 03:50 Ответить
Може недозаправили літак , в цілях економії . Там вроді хасиди були .
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29.07.2021 07:00 Ответить
а де літак? що прямо весь і повністю згорів, і навіть весь метал випарувався? а чому він влетів прямо в будинок, якщо кругом багато дерев і кущів? невже так важко було спланерувати в якісь дерева?
Якась абсолютно підозріла катастрофа. Прямо якесь американське 9/11 по-українськи! Хоча я ні разу не пілот і в авіакатастрофах зовсім не розбираюсь....
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29.07.2021 07:07 Ответить
В YouTube есть видео последних секунд полета - там был штопор + малая высота, 0 шансов..
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29.07.2021 11:55 Ответить
Цессна 172(по слухам)- не спортивный самолет! А старое американское железо для спокойных полетов. Крутить петли на нем,да еще и с 4 человеками на борту - экстрим.
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29.07.2021 08:36 Ответить
 
 