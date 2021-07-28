По факту падения самолета на Прикарпатье начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Предварительная квалификация падения самолета на Ивано-Франковщине - нарушение правил воздушных полетов.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Сергей Беспалько рассказал, что в момент падения самолета в доме находились женщина и двое детей, услышали неизвестный шум и вовремя выбежали на улицу. Они не пострадали.

"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства аварии", - отметил начальник полиции Прикарпатья.

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Напомним, в 13:40 28 июля на линию 102 поступило сообщение, что в селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев. Они погибли на месте происшествия.

По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.