По факту падения самолета на Прикарпатье начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж
Предварительная квалификация падения самолета на Ивано-Франковщине - нарушение правил воздушных полетов.
Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.
Сергей Беспалько рассказал, что в момент падения самолета в доме находились женщина и двое детей, услышали неизвестный шум и вовремя выбежали на улицу. Они не пострадали.
"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства аварии", - отметил начальник полиции Прикарпатья.
Напомним, в 13:40 28 июля на линию 102 поступило сообщение, что в селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев. Они погибли на месте происшествия.
По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.
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. так теперь ещё и на дома честных тружеников гепается самолётами
Якась абсолютно підозріла катастрофа. Прямо якесь американське 9/11 по-українськи! Хоча я ні разу не пілот і в авіакатастрофах зовсім не розбираюсь....