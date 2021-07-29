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В память о павших спецназовцах построят мемориальный комплекс, - командование. ФОТОрепортаж

Накануне Дня Сил специальных операций Вооруженных сил Украины заложили символический камень на месте постройки большого мемориального комплекса, посвященного воинам-спецназовцам, которые отдали жизни во время русско-украинской войны.

Об этом сообщается на странице Командования ССО ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее на этом месте уже высадили 80 деревьев, каждое из которых связано с именем погибшего солдата.

Во время церемонии место закладки символического камня освятил капеллан Леонтий Никитенко.

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В память о павших спецназовцах построят мемориальный комплекс, - командование 01
В память о павших спецназовцах построят мемориальный комплекс, - командование 02
В память о павших спецназовцах построят мемориальный комплекс, - командование 03
В память о павших спецназовцах построят мемориальный комплекс, - командование 04

Также смотрите: В Кривом Роге открыли мемориал памяти бойцов 17-й танковой бригады и батальона "Кривбасс". ФОТОрепортаж

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мемориал (159) Донбасс (26958) потери (4464) ССО (538)


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ЛУЧШЕ БЫ ЭТИ ДЕНЬГИ потратили на жизнь ЖИВЫХ инвалидов, чем на чью то пиар компанию тем более, что "заложенный камень" может так и оставаться "заложенным" в течении десятки лет!
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29.07.2021 01:30 Ответить
Коли ви вже наїстеся, бідосі!
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29.07.2021 01:45 Ответить
память нужно в сердце носить, а то выйдет как всегда :"эти руки ничего не крали"
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29.07.2021 06:13 Ответить
Світла пам'ять Героям !
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29.07.2021 08:02 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...

В пам'ять про полеглих спецпризначенців побудують меморіальний комплекс, - командування - Цензор.НЕТ 5765
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29.07.2021 09:08 Ответить
В книге WAR.ru Юрия Руденко запомнилась фраза: "Війна - це піт артилерії і кров піхоти, це чорні руки танкістів і сиве волосся розвідників".
Но стоит отметить, что, по мнению социологов, украинцы за годы войны адаптировались, приспособились ко всему: политическим, экономическим проблемам, пандемии, войне, потому что украинцы - стратегические оптимисты.
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29.07.2021 09:28 Ответить
Судя по по последним выборам,юмористы .
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29.07.2021 12:07 Ответить
 
 