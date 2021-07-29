В память о павших спецназовцах построят мемориальный комплекс, - командование. ФОТОрепортаж

Накануне Дня Сил специальных операций Вооруженных сил Украины заложили символический камень на месте постройки большого мемориального комплекса, посвященного воинам-спецназовцам, которые отдали жизни во время русско-украинской войны.

Об этом сообщается на странице Командования ССО ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее на этом месте уже высадили 80 деревьев, каждое из которых связано с именем погибшего солдата.

Во время церемонии место закладки символического камня освятил капеллан Леонтий Никитенко.

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