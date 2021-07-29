На Оболони в Киеве взорвался почтомат: взрывчатка находилась в одном из ящиков. ФОТОрепортаж

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства взрыва почтомата в Оболонском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. В результате инцидента никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят все необходимые следственные действия.

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Событие должным образом зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификацию.





Фото: сайт полиции