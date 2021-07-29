На Оболони в Киеве взорвался почтомат: взрывчатка находилась в одном из ящиков. ФОТОрепортаж
Столичные полицейские устанавливают обстоятельства взрыва почтомата в Оболонском районе Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. В результате инцидента никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят все необходимые следственные действия.
Событие должным образом зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификацию.
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Отак ще два роки тому голосила вся секта зради, якщо в країні траплялось щось погане.
Ну а хороше приписували собі, любимим.
1. Хотели получателя рвануть.
2. Получатель хотел кого-то дальше рвануть.
На Оболони может быть только районное почтовое отделение.
В котором взорвалась почтовая ячейка.
А то в заголовке прямо вселенский ВЗЫВ ПОЧТАМТА ! Оболонского !
У местных писателей иногда пальцы опережают мысль, опечатки частое явление.
Потом какой-то редактор может исправить, через несколько часов.
Теперь к ним прибавился почтомат.
Особливо для мешканців будинків в https://novaposhta.ua/office/view/id/1163/city/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F під'їзд ах яких Нова Пошта розмістила такі "поштамати", як вони кажуть (тільки для мешканців).
А гарантувати шо російські найманці в ці поштамати не пришлють по кілограму гексогену з привідом від мобільного телефону Нова Пошта може,агов СБУ, як ви гадаете?
Делов то.
Ходите на НП пешком, дашите свежим вирусцом и хай оно взрывается прям там.