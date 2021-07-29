На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла. ФОТОрепортаж

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Спасатели эвакуировали жителей почти 20 населенных пунктов, один человек погиб. Более 60 человек госпитализированы с ожогами и проблемами с дыханием.

Самая сложная ситуация сейчас в городе Манавгат — там огонь добрался до нескольких домов в центральной части города.

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Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

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Фото: Burak Milli/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Suleyman Elcin/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images