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На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла. ФОТОрепортаж

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Спасатели эвакуировали жителей почти 20 населенных пунктов, один человек погиб. Более 60 человек госпитализированы с ожогами и проблемами с дыханием.

Самая сложная ситуация сейчас в городе Манавгат — там огонь добрался до нескольких домов в центральной части города.

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 01

Фото: Ozan Efeoglu/Anadolu Agency via Getty Images

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 02

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 03

Фото: Cevin Dettlaff/picture alliance via Getty Images

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности. ФОТО

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 04

Фото: Burak Milli/Anadolu Agency via Getty Images

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 05

Фото: Suleyman Elcin/Anadolu Agency via Getty Images

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 06

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 07

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 08

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 09

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла 10

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

пожар (5983) Турция (3508)


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Топ комментарии
+3
в какую европу,кацапа? ваш лес должен был в китай идти,да сгорел весь...теперь должны будете поднебесной
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29.07.2021 12:51 Ответить
+1
Хорошо что у нас весь лес вывезли в Европу - нечему гореть.
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29.07.2021 12:23 Ответить
+1
тьфу на вас, не дай бог у нас такое..., это катастрофа
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29.07.2021 12:29 Ответить
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Хорошо что у нас весь лес вывезли в Европу - нечему гореть.
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29.07.2021 12:23 Ответить
тьфу на вас, не дай бог у нас такое..., это катастрофа
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29.07.2021 12:29 Ответить
в какую европу,кацапа? ваш лес должен был в китай идти,да сгорел весь...теперь должны будете поднебесной
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29.07.2021 12:51 Ответить
...Два десятки п'єзопідпалювачів у лісовій підстилці з торішнього сезону дочекалися есемески в спекотний вітряний день - і вуаля, вогненна помста ру ... у нас навесні пожежі в Зоні припинилися хіба після того, як там було заглущено моб.зв'язок
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29.07.2021 12:42 Ответить
Ну что.....есть у кого то вопросы ...по трипольской культуре???? Кому то еще непонятно...что это не они сжигали свои дома???? Не, не ...вы задавайте вопросы, задавайте!
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29.07.2021 12:45 Ответить
ты так договоришься до того, что и Черное море не выкапывали
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29.07.2021 12:49 Ответить
А Бубочка часом нещодавно туди не їздила?
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29.07.2021 13:39 Ответить
А ти не чув? Він же до тебе тільки-но виїхав
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29.07.2021 13:56 Ответить
Кремлівська мафія знову шкодити людству...і пофіг їй все...аби красти і вбивати.Хай підуть дощі.....
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29.07.2021 21:40 Ответить
Капец, хреново
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29.07.2021 23:49 Ответить
 
 