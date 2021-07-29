Нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства. ФОТО
Нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на клочке туалетной бумаги.
Об этом нардеп сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая - разве что на туалетной бумаге. Прошу исключить меня из членов политической партии "Голос". Большинство народных депутатов не будут принимать участие в съезде партии "Голос", который состоится сегодня, и покидают партию", - говорится в сообщении.
По словам Стефанишиной, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде.
"Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных громад, а из лояльности к руководству", - подчеркнула нардеп.
"Исходят из полного игнорирования позиции большинства членов партии и организаций, которые преставляют их со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из членов партии. Для нас сейчас самое главное - это сохранить команду и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии. Призываем ячейки поддержать это заявление и не участвовать в профанации, целью которой является цементирование контроля партии "Голос" за Кирой Рудык", - добавила Стефанишина.
Напомним, ранее сообщалось, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде "Голоса" и покидают партию.
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Новый анекдот, - Фридман кацап.
Зато не за Пороха голосовали. И избиратель Голоса такие все в белых польтах...
Желтым наперед, коричневым назад. 👏
В целом Голос - такой же проект, как и СН.
Вывеска с лицедеем, а в середине шапито.
И избиратели у Голоса не намного умнее зебилов. Порядочнее - может быть. Но не умнее.
И почему с 2019 ВСУ все ближе к состоянию 2014 года тогда?
Волонтеры сейчас на ВСУ тратят больше, чем государство, но шото "у нас" пошло явно не так.
Я тебе военскую тайну открою - нет никаких "мы".
Кто поддерживал ВСУ, тот ее поддержиаает и сейчас. Но без государственной поддержки это капля в море.
Поэтому, когда у власти был нормальнвй президент, армию восстановили, а когда к власти пришел малорос-наркоман, армия опять зачахла.
Але шкода, що їх не 73%.
"Влада" - купка пройдисвітів, які привласнили засоби виробництва, та вважають себе "еліта".
Хоча це - лайно смердюче.
Що робили євро-хвойди 5 років? Кришували гральні апарати,ліс, контрабас, земельку дерибанили ....
Ах да, доріг за царювання свиночолого гецьмана не було взагалі !!! На дорогах, які зєднують області були такі ями, що мож було втратити колеса чи скоїти ДТП. Де дивились "мудрі" євро-путани? Чи вони в очі **********? Не було 3-4 маши на ямковий ремонт? Зате нОчальство та бухгалтерія зарплатку та премійку діставали регулярно? Чому не гнали бездарів та трутнів?
Дуже цікаво, що за 5 років зробив вальцаман разом з командою та цілим державним апаратом?
І не треба тут казати що хтось ЗА зелених. Купа людей голосувала ПРОТИ порошенка, котрий відразу після майдану в свою бЄпЄпЄ набирав колишніх РИГОаналів. Чи такого не було? Тоді, що він ще й баранів брав "рукавадітелями"? Не сси людям в вуха. пєцьо не святий. тому бездарь так розгромно і програла - бо трутень НІЧОГО не робив 5 років.
За часів великага гецьмана лерка-бухарь роздала і рефінанс.
фірташ спокійно колбасив бабос, махмудка ренад освоїв енергетику зИлену, каломойша вивів 5 ярдів баксів. повний розгул та беззаконня.
короче твій вальцман ДНО та бездарь. тупе ліниве та жадне дно.
- Какая элита, такая и бумага.
о чём сильно жалею, ибо Петя ***** не праздновал, хотябы,
в отличие о клована, который кремляди в очко заглядывает,
но Сцявик ссученый певчик недоделанный ...
пс за партию "ГОВНОНАРОДА" не голосовал, ума хватило ...
Скоріш за все пінчук забрав гроші "взад", а фіалковий-це партнер пінчука, з сімєю Гонгадзе розплачувався саме фіалковий.