РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8893 посетителя онлайн
Новости Фото
10 500 51

Нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства. ФОТО

Нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на клочке туалетной бумаги.

Об этом нардеп сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая - разве что на туалетной бумаге. Прошу исключить меня из членов политической партии "Голос". Большинство народных депутатов не будут принимать участие в съезде партии "Голос", который состоится сегодня, и покидают партию", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде.

"Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных громад, а из лояльности к руководству", - подчеркнула нардеп.

"Исходят из полного игнорирования позиции большинства членов партии и организаций, которые преставляют их со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из членов партии. Для нас сейчас самое главное - это сохранить команду и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии. Призываем ячейки поддержать это заявление и не участвовать в профанации, целью которой является цементирование контроля партии "Голос" за Кирой Рудык", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде "Голоса" и покидают партию.

Читайте также: Нардеп "Голоса" Железняк об обвинениях в "рейдерстве" партии: Коллеги, понимая, что результат съезда может быть не в их пользу, пытаются его заранее делегитимизировать

Нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из Голоса на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства 01

Автор: 

Стефанишина Ольга нардеп (79) Голос партия (500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Красивый закат пинчуковско-фридмановского проекта.

Зато не за Пороха голосовали. И избиратель Голоса такие все в белых польтах...
Желтым наперед, коричневым назад. 👏
показать весь комментарий
29.07.2021 12:46 Ответить
+16
А Славик функцию вывески уже давно выполнил.

В целом Голос - такой же проект, как и СН.
Вывеска с лицедеем, а в середине шапито.

И избиратели у Голоса не намного умнее зебилов. Порядочнее - может быть. Но не умнее.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:51 Ответить
+14
Развлекаются, кто как может. Скучно им живется.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каждому украинцу доступна бумага подобного качества....
показать весь комментарий
29.07.2021 12:39 Ответить
- Нужник! Вот кто вы, - ответил Швейк, Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.(с)
показать весь комментарий
29.07.2021 13:34 Ответить
Развлекаются, кто как может. Скучно им живется.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:40 Ответить
Типа, когда шли в Раду за деньги Пинчука, то не понимали как оно будет? Просто название "Голос" стало токсичным, вот и побежали крысеныши. Да поздно уже, измарались вовсю.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:46 Ответить
А разве партия не Томаша Фиалы?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:51 Ответить
Ага. Проект Пинчука и Левочкина "Новые лидеры" стал "Голосом".

Нардепка Стефанишина написала заяву про вихід із "Голосу" на туалетному папері: Керівництво партії ігнорує позицію більшості - Цензор.НЕТ 1037
показать весь комментарий
29.07.2021 17:12 Ответить
а чего не на Обухив?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:40 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2021 12:40 Ответить
Голос остаточно захрип !!!)))
показать весь комментарий
29.07.2021 12:40 Ответить
Нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства - Цензор.НЕТ 9534
показать весь комментарий
29.07.2021 12:42 Ответить
перед выходом пусть расскажет кто создавал партию и на чьи деньги
показать весь комментарий
29.07.2021 12:44 Ответить
так на деньги госдепа же
показать весь комментарий
29.07.2021 12:46 Ответить
И дпвно кацап Фридман и зять Кучмы стали Госдепом?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:47 Ответить
Фридман кацап?!
Новый анекдот, - Фридман кацап.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:00 Ответить
Фридман и арабом побудет, если надо для гешефта.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:16 Ответить
У нас нет не олигархических партий. Голос это проект Пинчука.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:48 Ответить
печать не поставила.. незачет!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:45 Ответить
Ха..Надо было на использованной по назначению бумаге писать заявление и нести на подпись "отцу партии" Ссявику.Тот бы уже печать и поставил бы.Сургучную.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:08 Ответить
я имел виду печать коричневого цвета органической консистенции..
показать весь комментарий
29.07.2021 13:13 Ответить
Я каг бэ тоже.Забув у спішці слово "сургучную" взяти у лапки.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:24 Ответить
Красивый закат пинчуковско-фридмановского проекта.

Зато не за Пороха голосовали. И избиратель Голоса такие все в белых польтах...
Желтым наперед, коричневым назад. 👏
показать весь комментарий
29.07.2021 12:46 Ответить
А Славік що каже про те, що твориться в його партії?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:47 Ответить
А Славик функцию вывески уже давно выполнил.

В целом Голос - такой же проект, как и СН.
Вывеска с лицедеем, а в середине шапито.

И избиратели у Голоса не намного умнее зебилов. Порядочнее - может быть. Но не умнее.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:51 Ответить
олігархи маскуються під патріотів, але люди розуміють, що зараз партію можна створити і просунути у політичні кола країни лише за великі кошти і на "плечах" патріотів або ідейних, як вони нас називають. Єдина альтернатива створити всеукраїнський Рух згадати як ми відбудовували армію у 2014 і створити на тих самих засадах нову всеукраїнську політичну партію. Всі інші політичні новоутворення чекає доля Самопомочі і Голосу, тому що вони здебільшого маріонетки
показать весь комментарий
29.07.2021 13:11 Ответить
зачем что то создавать, если есть ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ во главе с ПОРОХОМ, единственным, кто реально встал на защиту Украины в 2014году!!!
показать весь комментарий
29.07.2021 13:22 Ответить
Кто, кто "видбудував" армию? И куда же "вы" потом подевались?

И почему с 2019 ВСУ все ближе к состоянию 2014 года тогда?

Волонтеры сейчас на ВСУ тратят больше, чем государство, но шото "у нас" пошло явно не так.

Я тебе военскую тайну открою - нет никаких "мы".
Кто поддерживал ВСУ, тот ее поддержиаает и сейчас. Но без государственной поддержки это капля в море.
Поэтому, когда у власти был нормальнвй президент, армию восстановили, а когда к власти пришел малорос-наркоман, армия опять зачахла.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:26 Ответить
Мавр накосил бабла, Мавр может и кокетливо промолчать. Партия то не его. Кто девушку содержит, тот ее и танцует.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:51 Ответить
Ті, хто має очі- бачать, хто має мізки,- думає...
Але шкода, що їх не 73%.

"Влада" - купка пройдисвітів, які привласнили засоби виробництва, та вважають себе "еліта".
Хоча це - лайно смердюче.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:56 Ответить
Якось воно тухлим чути. Наче натяк на те, щ цією заявою можна підтертися. Тобто посил, що цей папір - то не серйозно. Заодно і наука для притомних патріотично налаштованих виборців, які шукали процкраїнську силу "абинепорошенко". І зупинилися на мутному проекти "патріота" Пінчука. Особливо прикро за Львів, де ось такі Стефан шини з Рудиками і іншими Залізняками старанням романтичних виборців перемогли представників ЄС. Ну, що ж, як ******* казати деякі психіатри, розумний зрозуміє і виправить помилку, навіть п'яний отверезне, і лише дурний назавжди залишиться дурним.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:56 Ответить
ЄС переміг ЛИШЕ у Львові. ВСЕ.
Що робили євро-хвойди 5 років? Кришували гральні апарати,ліс, контрабас, земельку дерибанили ....
Ах да, доріг за царювання свиночолого гецьмана не було взагалі !!! На дорогах, які зєднують області були такі ями, що мож було втратити колеса чи скоїти ДТП. Де дивились "мудрі" євро-путани? Чи вони в очі **********? Не було 3-4 маши на ямковий ремонт? Зате нОчальство та бухгалтерія зарплатку та премійку діставали регулярно? Чому не гнали бездарів та трутнів?
Дуже цікаво, що за 5 років зробив вальцаман разом з командою та цілим державним апаратом?
показать весь комментарий
29.07.2021 16:14 Ответить
Чоловіче, у тебе зелений понос! 😁Візьми папір із статистичними даними і пілітрися, щоб не смерділо. Заодно подивися, скільки кілометрів доріг побудували при Порошенку. Про одну я тбі сам скажу, бо проходить через моє місто:Львів-Чоп через Самбір. 😊 Заодно поцікався вартістю кілометра при Зєлжнскому і при попередниках. 😁Потішний ти, одначе! Як міні-клоун. 😊
показать весь комментарий
29.07.2021 16:36 Ответить
Я дуже радий, що побудували КЛАПТИК дороги. До речі, за твою дорогу та за дороги за зелених СПЛАЧЕНІ податки, це НЕ заслуга - це обовязок. Ніхто ж не кричить про заслуги типу "ми продали хліб, молоко і т.д.". Люди віддають гроші, а взамін отримують товар чи послугу. Нічого особливого. При свинорилому лише за гроші від гральних свинарників скільки можна було побудувати? Берем скромно 400 баксів с свинарника в місяць. Порахуй.
І не треба тут казати що хтось ЗА зелених. Купа людей голосувала ПРОТИ порошенка, котрий відразу після майдану в свою бЄпЄпЄ набирав колишніх РИГОаналів. Чи такого не було? Тоді, що він ще й баранів брав "рукавадітелями"? Не сси людям в вуха. пєцьо не святий. тому бездарь так розгромно і програла - бо трутень НІЧОГО не робив 5 років.
показать весь комментарий
31.07.2021 16:39 Ответить
Ти не вмієш читати? Ще раз - підніми статистику по дорога за 2018-2019 рік і 2029-3021 рік. Скільки кілометрів і яка вартість одного кілометра. Тоді про зеленого свинорила і пиши. 😊
показать весь комментарий
31.07.2021 17:46 Ответить
Мені твоя вартість до дупи. За часів свинорилого НЕ робили доріг в Закарпатті.
За часів великага гецьмана лерка-бухарь роздала і рефінанс.
фірташ спокійно колбасив бабос, махмудка ренад освоїв енергетику зИлену, каломойша вивів 5 ярдів баксів. повний розгул та беззаконня.
короче твій вальцман ДНО та бездарь. тупе ліниве та жадне дно.
показать весь комментарий
01.08.2021 12:49 Ответить
А що ти ще у дупу напхав? 😊 Це в тебе хобі? І да, зараз Фірташ бабло не косить. І Ахмєтка теж. Навіть Медведчук не косить. Чи косить? Кому вірити-тобі, чи Іорбсу, який пише, що ці джентльмен казково розбагатіти саме в останні два роки? 😊
показать весь комментарий
01.08.2021 13:17 Ответить
- Раньше элита писала даже записки на гербовой бумаге ...
- Какая элита, такая и бумага.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:57 Ответить
Потусуйтесь в Верховной Раде , - Это ваша Первая и Последняя каденция.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:58 Ответить
Какая партия, такая и бумага.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:58 Ответить
Какой у Слвика голос, такой у него и Голос!
показать весь комментарий
29.07.2021 13:05 Ответить
я , без сомнений, скот - голосовал за Зеленского , против Порошенко,
о чём сильно жалею, ибо Петя ***** не праздновал, хотябы,
в отличие о клована, который кремляди в очко заглядывает,
но Сцявик ссученый певчик недоделанный ...
пс за партию "ГОВНОНАРОДА" не голосовал, ума хватило ...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:05 Ответить
Не зря Притула, Вакарчук свалили с этого болота... Подобные Рудик захватывают ОСББ также как в к-ф "Брилиантовая рука" и плетут интриги...
показать весь комментарий
29.07.2021 13:06 Ответить
Притула, положим, свалил, потому что ничего не мог изменить. Но Славик-то до ухода имел влияние на партию и мог поменять устав на более адекватный. Так что он свалил просто потому, что привычка такая - сваливать.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:23 Ответить
вначале жопу вытерла.... чтоб бумага не пропадала еще и заяву написала... с ошибками.(новый укр. правопис)
показать весь комментарий
29.07.2021 13:11 Ответить
сраные депутаты , сраная бумага, сраная партия
показать весь комментарий
29.07.2021 13:18 Ответить
міша фрідман, як уроженець Львова ставив на садового і славіка. Зараз він хоче замутити біля Байдена. Садовий вірив, що міша його не кине, однак міща вибрав славіка і передав його зятю кучми. Кіра щось напакостила з грошима, розігнала рефвкомісію, прогнала всіх розумах, ЦАПК підгледіло і позбавило грошей, Кіра пішла до Єрмака, той наказав вовчому суду і все чікі-чікі.
Скоріш за все пінчук забрав гроші "взад", а фіалковий-це партнер пінчука, з сімєю Гонгадзе розплачувався саме фіалковий.
показать весь комментарий
29.07.2021 16:05 Ответить
гірко дивитись, панство, на вас (по мотивах Т.Г.Шевченка)
показать весь комментарий
29.07.2021 16:54 Ответить
хіба це достойно себе так вести ,ще й депутатці, базарна баба
показать весь комментарий
29.07.2021 17:00 Ответить
 
 