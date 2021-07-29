Нардеп Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге: Руководство партии игнорирует позицию большинства. ФОТО

Нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на клочке туалетной бумаги.

Об этом нардеп сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая - разве что на туалетной бумаге. Прошу исключить меня из членов политической партии "Голос". Большинство народных депутатов не будут принимать участие в съезде партии "Голос", который состоится сегодня, и покидают партию", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде.

"Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных громад, а из лояльности к руководству", - подчеркнула нардеп.

"Исходят из полного игнорирования позиции большинства членов партии и организаций, которые преставляют их со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из членов партии. Для нас сейчас самое главное - это сохранить команду и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии. Призываем ячейки поддержать это заявление и не участвовать в профанации, целью которой является цементирование контроля партии "Голос" за Кирой Рудык", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде "Голоса" и покидают партию.

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