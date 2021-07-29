Левый берег Запорожья и остров Хортица соединили вантовым мостом через Днепр, - Кубраков. ФОТОрепортаж
На строительстве Запорожских мостов смонтировали последнюю секцию пролетного строения вантового моста. Таким образом между собой соединили левый берег Запорожья и остров Хортица.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
В ходе президентской программы "Большая стройка" на вантовом мосту планируют достроить пилон, сварить все сегменты в одну нить балки жесткости, произвести монтаж вантов и опускания балки жесткости в проектное положение с натяжкой вантов.
После этого работники начнут устройство гидроизоляции и дорожного покрытия и будут готовить мост к открытию движения.
"Уже в 2021 году украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье новой современной автомагистралью. И мы наконец сделаем важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе", - отметил Кубраков.
Параллельно работы ведут на низовой части вантового моста, завершить монтаж секций планируют до конца этого года.
На другом объекте ансамбля Запорожских мостов - балочном мосту - завершены все этапы продольной надвижки пролетного строения. Общий вес надвинутой металлоконструкции - 3400 тонн. Сейчас выполняются работы по демонтажу арьербека и аванбека. На подходах со стороны Хортицкого района смонтированы и заварены 8 монтажных блоков коробчатой балки пролетного строения.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
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Порох вернул под контроль Украины 2/3 территорий Донбасса. Но открыто штурмовать Донецк и Луганск не вышло бы в силу громадных потерь среди населения и дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Результаты очевидны изначально: Украины, как государства, уже не было бы. И ты не писал бы свои посты по поводу моста, на котором немало наварились "великие будивники".
ПЫСЫ: Порох таки вернул существенную часть территорий под контроль Украины. Все вернуть не получилось бы. Никак. И вспоминаем, где в это время был клоун: в Москве. И не только в Москве. В Горловке, прямиком перед Безлером концерты закатывал, и совершенно серьезно утверждал, что русские и украинцы - один народ. Вот прямо как сейчас Путин. Уж не от зеленского набрался он слов для своей статьи?
Не трать дарма часу -сідай та пиши книгу про "сивочолого гетьмана"!
Повний "мама мила раму"?!
Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи
головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а
не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21
18:56Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще
ніж у своєму.
Ви ж пригадайте, як верховний головнокомандувач відразу забажав "військовий стан" в країні оголосити.
уже и нитку с Правого на Хортицу открыли, и нитку вантового уложили, а пилоны ни на сантиметр не поднялись. или у турков проблемы со строительством пилонов?