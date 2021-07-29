Левый берег Запорожья и остров Хортица соединили вантовым мостом через Днепр, - Кубраков. ФОТОрепортаж

На строительстве Запорожских мостов смонтировали последнюю секцию пролетного строения вантового моста. Таким образом между собой соединили левый берег Запорожья и остров Хортица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В ходе президентской программы "Большая стройка" на вантовом мосту планируют достроить пилон, сварить все сегменты в одну нить балки жесткости, произвести монтаж вантов и опускания балки жесткости в проектное положение с натяжкой вантов.

После этого работники начнут устройство гидроизоляции и дорожного покрытия и будут готовить мост к открытию движения.

"Уже в 2021 году украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье новой современной автомагистралью. И мы наконец сделаем важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе", - отметил Кубраков.

Параллельно работы ведут на низовой части вантового моста, завершить монтаж секций планируют до конца этого года.

На другом объекте ансамбля Запорожских мостов - балочном мосту - завершены все этапы продольной надвижки пролетного строения. Общий вес надвинутой металлоконструкции - 3400 тонн. Сейчас выполняются работы по демонтажу арьербека и аванбека. На подходах со стороны Хортицкого района смонтированы и заварены 8 монтажных блоков коробчатой балки пролетного строения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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