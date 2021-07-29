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Левый берег Запорожья и остров Хортица соединили вантовым мостом через Днепр, - Кубраков. ФОТОрепортаж

На строительстве Запорожских мостов смонтировали последнюю секцию пролетного строения вантового моста. Таким образом между собой соединили левый берег Запорожья и остров Хортица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В ходе президентской программы "Большая стройка" на вантовом мосту  планируют достроить пилон, сварить все сегменты в одну нить балки жесткости, произвести монтаж вантов и опускания балки жесткости в проектное положение с натяжкой вантов.

После этого работники начнут устройство гидроизоляции и дорожного покрытия и будут готовить мост к открытию движения.

"Уже в 2021 году украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье новой современной автомагистралью. И мы наконец сделаем важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе", - отметил Кубраков.

Параллельно работы ведут на низовой части вантового моста, завершить монтаж секций планируют до конца этого года.

На другом объекте ансамбля Запорожских мостов - балочном мосту - завершены все этапы продольной надвижки пролетного строения. Общий вес надвинутой металлоконструкции - 3400 тонн. Сейчас выполняются работы по демонтажу арьербека и аванбека. На подходах со стороны Хортицкого района смонтированы и заварены 8 монтажных блоков коробчатой балки пролетного строения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Левый берег Запорожья и остров Хортица соединили вантовым мостом через Днепр, - Кубраков 01
Левый берег Запорожья и остров Хортица соединили вантовым мостом через Днепр, - Кубраков 02
Левый берег Запорожья и остров Хортица соединили вантовым мостом через Днепр, - Кубраков 03

Автор: 

Запорожье (2694) мост (1034) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+7
ПОРОХ строил сильную и боеспособную армию, а ЗЕнаркоман сидит в песочнице и мостики строит
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29.07.2021 13:32 Ответить
+6
Там две "нитки". Для одной она уже последняя. У второй только быки. Но до готовности еще ооочень далеко. Пилоны только строятся. Вант еще нет.
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29.07.2021 13:39 Ответить
+6
Вот послали бы тебя на Донбасс, и сразу бы его не отдали. Вот напрасно Порох этого не сделал.
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29.07.2021 15:16 Ответить
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Кран хоть не ухукали и то хорошо.
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29.07.2021 13:17 Ответить
ПОРОХ строил сильную и боеспособную армию, а ЗЕнаркоман сидит в песочнице и мостики строит
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29.07.2021 13:32 Ответить
де ж вона "последняя"?, стоять ще бики взагалі без секцій....
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29.07.2021 13:32 Ответить
Там две "нитки". Для одной она уже последняя. У второй только быки. Но до готовности еще ооочень далеко. Пилоны только строятся. Вант еще нет.
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29.07.2021 13:39 Ответить
Будувать будуть все .що завгодно,і потрібне і не зовсім,аби не будувать головне -Українську державність націю, країну вцілому, і все що робиться -робиться для когось , як у Донецьку того часу- бо більше злидарського життя-менше населення-лечше маніпулювать країною в чужих інтересах(міст будують ,нарід "лЕкует" багаторічних пробок нема, нухто проти. Поки "нарід" бездумно" лекует",продадуть країну, знесилять армію,мову церкву,продадуть землю тисячами гектар і всих разом оптом-бажаючих багато. а виконавці ждуть другого сроку президенства,бо одного може не хватить, так як дуже великий спротив нац-патріотів,та громадянського суспільства, Просинайся забаюкана країна, Слава Україні! Смерть ворогам! Героям Слава!
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29.07.2021 14:17 Ответить
А можна робити, як попередній президент - одягнути вишиванку, прокричати пару патріотичних гасел, віддати Медведчуку нафтогін, Путіну Донбас, і ніяких доріг та мостів...
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29.07.2021 14:50 Ответить
Вот послали бы тебя на Донбасс, и сразу бы его не отдали. Вот напрасно Порох этого не сделал.
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29.07.2021 15:16 Ответить
Конечно, напрасно! Порох не объявил всеобщей мобилизации, не ввел военное положение, не сделал много другого, что должен был сделать президент, для защиты государства. Он просто подарил Донбасс Путину, и теперь у нас оккупированные территории, и нескончаемая война.
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29.07.2021 15:35 Ответить
Думаешь, если бы тебе оторвало голову в окопах, тебе было бы легче, а Донецк снова был бы в Украине? Неа, легче тебе не было бы, да и Донецк вряд ли был бы возвращен.
Порох вернул под контроль Украины 2/3 территорий Донбасса. Но открыто штурмовать Донецк и Луганск не вышло бы в силу громадных потерь среди населения и дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Результаты очевидны изначально: Украины, как государства, уже не было бы. И ты не писал бы свои посты по поводу моста, на котором немало наварились "великие будивники".
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29.07.2021 15:42 Ответить
Никакой 2/3 территорий Донбасса Порох не возвращал! Если посмортреть карту оккупированных территорий в момент вступления Порошенко в должность президента, и карту, когда он покинул эту должность, то можно четко определить, что при Порошенко полощадь оккупированных территорий значительно увеличилась. Луганск уже был под контролем ВСУ, но Порошенко дал приказ к отступлению из Луганска. "Украины, как государства, уже не было бы." Интересная логика у порохобота... А если, например, подарить Путину Днепр, или Киев, перспективы Украины, как государства, еще более возрастут? Как раз наоборот, при наличии оккупированных территорий, непрекращающеся войне, и постоянной угрозы дальнейшего российского продвищения, перспективы Украины очень плачевны.
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29.07.2021 15:52 Ответить
Логика зебила неподражаема: он хочет победить Россию на поле боя. Прочти историю и подумай.
ПЫСЫ: Порох таки вернул существенную часть территорий под контроль Украины. Все вернуть не получилось бы. Никак. И вспоминаем, где в это время был клоун: в Москве. И не только в Москве. В Горловке, прямиком перед Безлером концерты закатывал, и совершенно серьезно утверждал, что русские и украинцы - один народ. Вот прямо как сейчас Путин. Уж не от зеленского набрался он слов для своей статьи?
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29.07.2021 15:59 Ответить
Ой як тебе понесло в новині про "вантовий міст в Запоріжжі"...
Не трать дарма часу -сідай та пиши книгу про "сивочолого гетьмана"!
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29.07.2021 16:37 Ответить
пока приходится тратить время и писать про глупость зебобиков. может кому и поможет.
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29.07.2021 16:38 Ответить
То ти й мову не розумієшь?
Повний "мама мила раму"?!
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29.07.2021 16:52 Ответить
Ты прав, не поможет. Но я сделал все, что в моих силах. Это важно, для меня по крайне мере.
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29.07.2021 16:54 Ответить
Москалі, ви такі кумедні... Хлопче, а скажи-но: котра зараз година?
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29.07.2021 16:58 Ответить
Думаешь поможет?
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29.07.2021 17:05 Ответить
Так, тобі - неодмінно, і без сумніву!
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29.07.2021 17:16 Ответить
не понимаю, чем мне может помочь знание того факта, что сейчас 17:19, плюс-минус минута. Я и без этого вполне прилично себя чувствую. Чего не скажешь с зебилятами. Им хоть кол на голове чеши, все без толку.
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29.07.2021 17:20 Ответить
То ти вже в гуглі перекладач освоюешь?! Файна новина -так тримати!
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29.07.2021 17:26 Ответить
гугл так гул, абы вам помогало...
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29.07.2021 17:29 Ответить
Для особливо одаренних (ну якшо за гроші дурника валять ще зрозуміло якось. а якщо од природи або" полезний ідіот" або казачок засланий) мій давній коментар: Відроджена армія ,захищенамова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенкаутих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією.
Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи
головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а
не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21
18:56Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще
ніж у своєму.
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29.07.2021 15:27 Ответить
У тебе, як я і написав, лише безглузді гасла. Боєздатність армії може визначити лише по тому, як вона проводить військові опрерації, і звільняє окоповані території, Після того, як Порошенко у Мінську подарував Донбас Путіну, ми не звільнили жодного метра своєї землі, тому провірити боєздатність армії не було можливості. Була, правда, у 2018 році спроба перевірити боєздатність, коли Порошенко послав корабель через Керченську затоку, але, спроба виявилась невдалою, корабель було захоплено без жодної відповіді української команди.
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29.07.2021 15:43 Ответить
Та ні... і то ж не дарма було...
Ви ж пригадайте, як верховний головнокомандувач відразу забажав "військовий стан" в країні оголосити.
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29.07.2021 16:41 Ответить
ну-ну... пилоны в таком состоянии уже 10 лет стоят.
уже и нитку с Правого на Хортицу открыли, и нитку вантового уложили, а пилоны ни на сантиметр не поднялись. или у турков проблемы со строительством пилонов?
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29.07.2021 14:18 Ответить
Пашуть турки на цих мостах як ніхто до них не працював. Це я тобі відповідально кажу як чоловік шо живе в Хортицькому мікрорайоні міста Запоріжжя. Все буде, і пілони, і ванти, як кажуть турки: аби фінансування не припинили...
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29.07.2021 16:45 Ответить
Квантовый мост. Без вантов.
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29.07.2021 14:49 Ответить
По Хортице дорога между новыми мостами должна идти не по земле, а на сваях (или как там они правильно называются). Но пока ничего не строится. Так что кто там, когда и куда поедет - еще вопрос.
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29.07.2021 15:55 Ответить
А ви мешканець якого міста?!
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29.07.2021 16:42 Ответить
Да его же самого - Запорожья.
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29.07.2021 18:43 Ответить
Хортица - гранитный остров - куда вбивать сваи ?
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29.07.2021 18:12 Ответить
хорошо.
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29.07.2021 16:27 Ответить
В Дании недавно подводный тоннель открыли а у нас на этом мосту недоделанном пиарятся.
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29.07.2021 20:36 Ответить
Так то же Датское Королевство - там всё спокойно, ибо нет большевиков и кагебистов.
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29.07.2021 23:46 Ответить
 
 