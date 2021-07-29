Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком: в жутком ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОрепортаж

29 июля возле села Малая Севастьяновка, Христиновской территориальной общины Уманского района на автодороге "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Погибли двое взрослых и их ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По предварительной информации 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии, среди погибших 12-летняя девочка.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

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Фото: сайты полиции и ГСЧС