Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком: в жутком ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОрепортаж
29 июля возле села Малая Севастьяновка, Христиновской территориальной общины Уманского района на автодороге "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Погибли двое взрослых и их ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.
По предварительной информации 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.
От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии, среди погибших 12-летняя девочка.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.
Топ комментарии
+14 Nestor Nen
показать весь комментарий29.07.2021 13:48 Ответить Ссылка
+12 Дід Панас #485622
показать весь комментарий29.07.2021 14:00 Ответить Ссылка
+6 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий29.07.2021 13:48 Ответить Ссылка
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Є інші показники, наприклад розліт уламків вперед від точки зіткнення - він якраз невеликий.
Какой нафиг зерновоз вообще ? Там фура Renault. И новость читайте, и фото смотрите.
Во-первых, не факт, что с грузом. Во-вторых, когда ей в лоб выходит легковушка, водитель, чтобы не стать убийцей, дергает руль вправо к обочине. Потому что железо можно купить новое, а жизни нет. Из-за резкого манёвра съезд в поле и опрокидывание. Так что скорость тут не обязательно должна быть большая.
А водитель легковушки не обязательно лихачил : могло стать плохо, могли отвлечь, мог заснуть, могло колесо лопнуть, могло колесо повести по другим техническим причинам.
Да, мог и нарушить - но мог и не нарушить. Зачем сразу погибшего грязью поливать ? Следствие всё выяснит, что там произошло.
Трагедия, а Вы комментируете так, лишь бы ядом всё забрызгать.
Тролль.
Кстати, отзывы хорошие о нём были, все очень жалеют коллеги, друзья, знакомые.