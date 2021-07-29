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Новости Фото ДТП
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Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком: в жутком ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОрепортаж

29 июля возле села Малая Севастьяновка, Христиновской территориальной общины Уманского района на автодороге "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка" произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Погибли двое взрослых и их ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По предварительной информации 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии, среди погибших 12-летняя девочка.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Рейсовый автобус "Киев-Кишинев" и грузовик столкнулись на Одесчине: один человек погиб, шестеро госпитализированы. ФОТО

Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком: в жутком ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка 01
Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком: в жутком ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка 02
Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком: в жутком ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка 03
Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком: в жутком ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка 04
Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с грузовиком: в жутком ДТП погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка 05
Фото: сайты полиции и ГСЧС

ДТП (7698) Нацполиция (16603) Черниговская область (1187)


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Топ комментарии
+14
Мерзота,вгробила і себе і дитину, і кількість таких виродків,що летять тобі в лоб щоб убити в Україні просто зашкалює.
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29.07.2021 13:48 Ответить
+12
Всегда было интересно что движет людьми, которые имеют полную машину пассажиров включая детей, заваливают стрелку спидометра? Ощущение что ты водитель от Бога? Так можно быть сто раз Шумахером а на дорогу выскочит ни разу ни Шумахер или такой же водитель от Бога и при высокой скорости ты ничего не успеешь сделать. А дороги у нас так вообще завалены сюрпризами. Уметь давить на гашетку это еще не умение водить, нужно еще уметь доехать до конечного пункта назначения а с такими вот дятлами, которые не в состоянии думать даже о своей безопасности, становится очень опасно на дорогах. Интересно, хоть кто-то из находившихся в машине сказал ему ехать медленнее или все кайфовали?
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29.07.2021 14:00 Ответить
+6
Главное, задние фонари затемнить...основной тест на дебильность....
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29.07.2021 13:48 Ответить
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Цікаво, яка там швидкість була, що фура валяється в кущах??? І дайте угадаю, Джетта - биток?
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29.07.2021 13:45 Ответить
американка наче, тобто 99% так. хоча я не великий спец, можу помилятись
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29.07.2021 13:46 Ответить
теперь уже точно биток...
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29.07.2021 13:47 Ответить
Главное, задние фонари затемнить...основной тест на дебильность....
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29.07.2021 13:48 Ответить
а с переди небось габарити красние били
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29.07.2021 13:57 Ответить
Может и были ....чудиков таких хватает на дороге...
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29.07.2021 14:01 Ответить
Габариты обычно эстеты подбирают под цвет машины, пусть даже она с легкой ржавчиной.
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29.07.2021 19:32 Ответить
Мерзота,вгробила і себе і дитину, і кількість таких виродків,що летять тобі в лоб щоб убити в Україні просто зашкалює.
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29.07.2021 13:48 Ответить
не важно биток или нет. в любом случае не выжили бы. кстати интересно было бы глянуть видео с регика фуры!
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29.07.2021 13:56 Ответить
Всегда было интересно что движет людьми, которые имеют полную машину пассажиров включая детей, заваливают стрелку спидометра? Ощущение что ты водитель от Бога? Так можно быть сто раз Шумахером а на дорогу выскочит ни разу ни Шумахер или такой же водитель от Бога и при высокой скорости ты ничего не успеешь сделать. А дороги у нас так вообще завалены сюрпризами. Уметь давить на гашетку это еще не умение водить, нужно еще уметь доехать до конечного пункта назначения а с такими вот дятлами, которые не в состоянии думать даже о своей безопасности, становится очень опасно на дорогах. Интересно, хоть кто-то из находившихся в машине сказал ему ехать медленнее или все кайфовали?
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29.07.2021 14:00 Ответить
Если на встречку выехал, то либо устал и заснул, либо неисправность (типа колесо лопнуло) . . . Не факт, что нарушение правил обгона + скорость или что-то в этом роде. Следствие покажет, эксперты разберутся. Так что не надо в мёртвого кидаться обвинениями - он уже не сможет ничего объяснить Вам.
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29.07.2021 15:04 Ответить
Отсутствие половины машины и перевёрнутый зерновоз, который весит не менее 20т свидетельствует об отсутствии серого вещества в голове в 40 лет.... из-за чего погибли люди, в том числе и ребёнок, который стал жертвой глупости взрослых...
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29.07.2021 15:11 Ответить
Не показники. Зерновоз перекинув вантаж , коли наїхав на рів на узбіччі. Ну а пів машини - а як воно могло бути при зіткненні 2,5 т та 40 т навіть при швидкості обох по 70?
Є інші показники, наприклад розліт уламків вперед від точки зіткнення - він якраз невеликий.
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29.07.2021 15:21 Ответить
Всего хорошего!
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29.07.2021 15:30 Ответить
Судя по нику, Вы - провокатор из Ольгино.
Какой нафиг зерновоз вообще ? Там фура Renault. И новость читайте, и фото смотрите.
Во-первых, не факт, что с грузом. Во-вторых, когда ей в лоб выходит легковушка, водитель, чтобы не стать убийцей, дергает руль вправо к обочине. Потому что железо можно купить новое, а жизни нет. Из-за резкого манёвра съезд в поле и опрокидывание. Так что скорость тут не обязательно должна быть большая.
А водитель легковушки не обязательно лихачил : могло стать плохо, могли отвлечь, мог заснуть, могло колесо лопнуть, могло колесо повести по другим техническим причинам.
Да, мог и нарушить - но мог и не нарушить. Зачем сразу погибшего грязью поливать ? Следствие всё выяснит, что там произошло.

Трагедия, а Вы комментируете так, лишь бы ядом всё забрызгать.
Тролль.
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29.07.2021 19:51 Ответить
А тролли из Ольгино активно обсуждают ДТП в Украине? Им за это, наверное, много платят? После этого даже не было желания продолжать читать Ваши умозаключения и не ошибся... я не собираюсь Вас убеждать в чем либо, два года назад мне хватило подобных бесед больше чем достаточно а тут ещё такие гениальные мысли! Всего хорошего! Хуже не будет...
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29.07.2021 21:45 Ответить
Тут не той випадок. Відсутній тормозний шлях. Заснув чи відволікся - і під фуру.
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29.07.2021 15:13 Ответить
Машина стоит не в месте столкновения, ее откинула после удара, соответственно если тормозной след и есть, то он в другом месте. А если он ускорялся на обгоне то его вообще может не быть... я не хочу спорить и объяснять очевидные вещи, что на газ нужно давить с мозгами а если у тебя пассажиры и дети, то на него вообще не давить. Если Вы не поймёте этого и водите машину, рискуете повторить подвиг этого Шумахера...
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29.07.2021 15:18 Ответить
Хм. Та вже більше 30 років вожу). Більше того в кінці 90х працював у безпеці руху майже 2 роки. Надивився Придивіться уважно - як правило радіатор розбивається одразу і рідина на дорозі показує точку зіткнення. Вона взагалі за межами полос. Це свідчить про те що водій фури максимально притиснувся вправо, але водій фолька цим не скористався, що видно по першому фото. Якби був тормозний шлях, то він би був на полосі фури, яку на фото добре видно.
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29.07.2021 15:38 Ответить
Вы книги случайно не пишите? Это Вас в безпеці руху научили определять жидкость из радиатора по фото?
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29.07.2021 15:42 Ответить
И что главное, как носились по дорогам так и носятся, диарейщики хреновы!
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29.07.2021 14:14 Ответить
Какие у нас все не в рот ...ть водители, можно посмотреть на вторичном рынке... При чем стоимость авто роли не играет... Вава в голове у всех слоев населения....
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29.07.2021 14:18 Ответить
Утром по закарпатским СМИ сообщение прошло, что погиб 39-летний работник Закарпатской областной полиции с женой и 12-летним ребёнком в ДТП. Уж не этот ли случай и не в отпуск ли ехал в сторону моря ?
Кстати, отзывы хорошие о нём были, все очень жалеют коллеги, друзья, знакомые.
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29.07.2021 15:02 Ответить
Головне що нічого не вчить цих виродків, сам загинеш чорт з тобою а чому гинуть невині люди і особливо прикро діти .А поліція взагалі усунулась від будь якоі відповідальності все пущено на самоплив .
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29.07.2021 15:09 Ответить
Можливо сон за кермом, в 8 ранку через три полоси це не зпроста
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29.07.2021 15:21 Ответить
в жизни случайностей не бывает - за все нужно платить, особенно если в милиции работаешь
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30.07.2021 09:15 Ответить
 
 