Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли "товара" на 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Правоохранители изъяли у киевлянина наркотиков и психотропных веществ более чем на 4 миллиона гривен. "Товар" злоумышленник прятал в банках с моющими средствами и отправлял клиентам под видом бытовой химии. А для хранения и фасовки запрещенных веществ специально арендовал квартиру в одном из районов столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в г. Киеве ДБН НПУ получили информацию о том, что житель столицы занимается бесконтактным мелкооптовым сбытом наркотиков и психотропных веществ с помощью почтовых отправлений.

Правоохранители установили, что молодой человек с целью прикрытия незаконной деятельности арендовал квартиру в Подольском районе, так называемую "фасовочную". Там он паковал наркотики и психотропы для отправки по всей территории государства, пряча

в банки с моющими средствами. За товар клиенты рассчитывались с ним криптовалютой - биткоинами.

Оперативники совместно со следователями Подольского управления полиции задержали 23-летнего наркодилера на одной из улиц района. Мужчина как раз намеревался осуществить очередную отправку запрещенных веществ. При осмотре содержимого посылок правоохранители изъяли два пакета с амфетамином и мефедроном.

В результате неотложного обыска в арендованном помещении злоумышленника работники полиции обнаружили килограмм амфетамина, более полкило "Альфа PVP" и мефедрон, триста шоколадных конфет с псилоцибиновыми грибами, двести таблеток "экстази", каннабис, марки ЛСД, псилоцибиновые грибы.

Стоимость изъятых наркотиков и психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет более четырех миллионов гривен.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству правонарушителю грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас полицейские устанавливают источник и канал поставки наркосредств и психотропных веществ. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к указанной незаконной деятельности.

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Фото: сайт полиции