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Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли "товара" на 4 млн грн. ФОТОрепортаж

Правоохранители изъяли у киевлянина наркотиков и психотропных веществ более чем на 4 миллиона гривен. "Товар" злоумышленник прятал в банках с моющими средствами и отправлял клиентам под видом бытовой химии. А для хранения и фасовки запрещенных веществ специально арендовал квартиру в одном из районов столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в г. Киеве ДБН НПУ получили информацию о том, что житель столицы занимается бесконтактным мелкооптовым сбытом наркотиков и психотропных веществ с помощью почтовых отправлений.

Правоохранители установили, что молодой человек с целью прикрытия незаконной деятельности арендовал квартиру в Подольском районе, так называемую "фасовочную". Там он паковал наркотики и психотропы для отправки по всей территории государства, пряча
в банки с моющими средствами. За товар клиенты рассчитывались с ним криптовалютой - биткоинами.

Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли товара на 4 млн грн 01

Оперативники совместно со следователями Подольского управления полиции задержали 23-летнего наркодилера на одной из улиц района. Мужчина как раз намеревался осуществить очередную отправку запрещенных веществ. При осмотре содержимого посылок правоохранители изъяли два пакета с амфетамином и мефедроном.

В результате неотложного обыска в арендованном помещении злоумышленника работники полиции обнаружили килограмм амфетамина, более полкило "Альфа PVP" и мефедрон, триста шоколадных конфет с псилоцибиновыми грибами, двести таблеток "экстази", каннабис, марки ЛСД, псилоцибиновые грибы.

Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли товара на 4 млн грн 02

Стоимость изъятых наркотиков и психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет более четырех миллионов гривен.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству правонарушителю грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли товара на 4 млн грн 03

Сейчас полицейские устанавливают источник и канал поставки наркосредств и психотропных веществ. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к указанной незаконной деятельности.

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Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли товара на 4 млн грн 04
Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли товара на 4 млн грн 05
Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли товара на 4 млн грн 06
Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли товара на 4 млн грн 07
Фото: сайт полиции

Киев (25792) наркотики (2159) Нацполиция (16603)


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Топ комментарии
+8
Сволочи, чуть-чуть до ОПы не дали дойти. Сейчас начнется, камеры не включали, протоколы неправильно оформляли....
Для упоротых зелебобиков это не повод для отправки в спам, но вы все равно такие забавные. От слова забанить, не более.
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29.07.2021 14:35 Ответить
+7
мусора тепер будуть в шоколаді - і в прямому і в переносному значенні
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29.07.2021 14:32 Ответить
+5
- эти грибы хороши с жареной кпртошкой,
- а эти?
- эти - хороши маринованые,
- а ЭТИ?
- а эти хороши с ранними Pink Floyd..🤑
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29.07.2021 14:56 Ответить
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Альфа PVP, мефедрон, экстази, марки ЛСД и галлюциногенные грибы в шоколаде: в Киеве у 23-летнего наркоторговца изъяли "товара" на 4 млн грн - Цензор.НЕТ 174
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29.07.2021 14:31 Ответить
зато кошерно то как.... по Талмуду и Торе...
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29.07.2021 14:52 Ответить
мусора тепер будуть в шоколаді - і в прямому і в переносному значенні
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29.07.2021 14:32 Ответить
Слуги ще не легалізували наркоту?
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29.07.2021 14:32 Ответить
"Креативный бизнесмен". За подобное сажать бы лет на 10, да и наркоту желательно уничтожать публично, а не по карманам растаскивать
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29.07.2021 14:34 Ответить
Сволочи, чуть-чуть до ОПы не дали дойти. Сейчас начнется, камеры не включали, протоколы неправильно оформляли....
Для упоротых зелебобиков это не повод для отправки в спам, но вы все равно такие забавные. От слова забанить, не более.
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29.07.2021 14:35 Ответить
Добре, шоколад захватил Крым и воюет на Донбассе.
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29.07.2021 15:14 Ответить
Оставте хоть что нибудь для "слуги народа" Арахамии,он еще полностью не высказался.
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29.07.2021 14:39 Ответить
Йому вже вистачить
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29.07.2021 14:43 Ответить
Грибы в шоколаде у него есть, а сала нету - от падлюка !
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29.07.2021 14:40 Ответить
Такому место не в тюрьме, а в партии СН. Такие кадры пропадают
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29.07.2021 14:47 Ответить
грибочки, ммм. срочно замом в опу призначити! там такі люди на вагу...самі знаєте чого
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29.07.2021 14:48 Ответить
Как эти черти пронюхивают все? Пацана кто то слил 100%. Чей то длинный язык.
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29.07.2021 14:53 Ответить
- эти грибы хороши с жареной кпртошкой,
- а эти?
- эти - хороши маринованые,
- а ЭТИ?
- а эти хороши с ранними Pink Floyd..🤑
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29.07.2021 14:56 Ответить
У слуг в выходные будет большая вечеринка ,грибочков покушают
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29.07.2021 15:11 Ответить
.."органы", поосторожнее там, без фанатизма, а то на брагаров с юрченками выйдете.. а оно вам надо - стать безработным ментом, когда больше ничего делать не можешь?
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29.07.2021 15:31 Ответить
любители сладкого и адепты Сладчайшего негодуют.
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29.07.2021 16:21 Ответить
Главный наркоман зажал 4 ляма. Решил на халяву употребить. Зато теперь ясно почему он так не любит шоколадного барыгу.
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29.07.2021 17:04 Ответить
парень к успешному Успеху шёл. и тут такое горе.
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29.07.2021 17:09 Ответить
Передел рынка...
Для барыги много
Для опта мало, или показали 5%...
И какой даун будет битком рассчитыватся ??? Коммисию видели???
Не те обьемы
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29.07.2021 19:16 Ответить
Гриби в шоколаді? А хто виробник?
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29.07.2021 23:06 Ответить
а где же конопля ? ведь не может же быть шоб без конопли , она все равно самая опасная по сравнению с этим говном
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30.07.2021 08:52 Ответить
 
 