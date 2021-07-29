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Новости Фото Силовики
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45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов, которые планировали продать незаконно, арестованы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Арестованы 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ, а именно гостиничных комплексов и пристроек к ним, которые чиновники планировали продать в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что с 1992 года по настоящее время должностные лица ЗАО "Укрпрофздравница" и ЗАО "Укрпрофтур" участвовали в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, находящихся на балансе их ведомств.

В конце мая 2021 следователи ГБР уже провели ряд обысков в помещениях Федерации профессиональных союзов Украины и ее дочерних предприятий.

Сегодня также прошли обыски в офисных помещениях, где хранились документы Федерации профессиональных союзов Украины, ЗАО "Укрпрофздравница" и ЗАО "Укрпрофтур", а также по месту жительства руководства Федерации.

Во время обысков изъяты вещи, документы и деньги, которые подтверждают противоправные действия должностных лиц.

Досудебное следствие продолжается.

Предварительная квалификация совершенных уголовных преступлений:

- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины);
- служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит обыск в Доме профсоюзов, - ФПУ

45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов, которые планировали продать незаконно, арестованы, - ГБР 01
45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов, которые планировали продать незаконно, арестованы, - ГБР 02
45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов, которые планировали продать незаконно, арестованы, - ГБР 03

Как сообщает пресс-центр СБУ, по версии следствия, злоумышленники создали схему отчуждения государственного имущества. Она заключается в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества. Это приводило к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали должностные лица этих обществ, составляет примерно 50% за объект от его реальной стоимости. При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам с которыми достигнута предварительная договоренность.

Задокументировано незаконное выведение из госсобственности таких объектов, как: санаторий "Жовтень" (Конча-Заспа), курортные санатории в Одессе и Одесской области, более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области, дом в городе-курорте Моршин и т.д. 

Также читайте: Предотвращено присвоение имущества детского санатория "Хаджибей" на сумму более 50 млн грн, - СБУ

Печерский районный суд Киева наложил арест на 45 комплексов ориентировочной стоимостью 5 млрд грн. Все они были незаконно выведены из государственной собственности в прошлом году.

Автор: 

недвижимость (822) правоохранительные органы (2971) профсоюз (238) санаторий (113) СБУ (20124) силовики (2799) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+4
через "Федерацию профсоюзов" отмутил себе "Трускавецкурорт" Юрасик Бойко (вышки Бойко).. это все наследие эпохи Кучмы - мудака и подонка..
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29.07.2021 16:10 Ответить
+3
О, у нас есть профсоюзы оказывается. Профсоюзы олигархов.
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29.07.2021 16:09 Ответить
+2
А как же кормиться прикажете?
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29.07.2021 16:08 Ответить
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А как же кормиться прикажете?
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29.07.2021 16:08 Ответить
О, у нас есть профсоюзы оказывается. Профсоюзы олигархов.
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29.07.2021 16:09 Ответить
Організуйте свою профспілку - справжню й бойову. Закон це дозволяє. Удачі.
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29.07.2021 16:43 Ответить
Не так! О, имущество совковых профсоюзов до сих пор не национализировано?
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29.07.2021 17:31 Ответить
через "Федерацию профсоюзов" отмутил себе "Трускавецкурорт" Юрасик Бойко (вышки Бойко).. это все наследие эпохи Кучмы - мудака и подонка..
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29.07.2021 16:10 Ответить
Председатели федерации профсоюзов вели себя как короли и странным образом попадали в депутаты от правящих партий ( Стоян, Хара)
Эти чиновники сегодня миллиардеры
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29.07.2021 18:01 Ответить
без отката?
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29.07.2021 16:10 Ответить
Ща в комментаторы полезут все у кого рыльце в пушку.
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29.07.2021 16:12 Ответить
Профсоюз , - Это кормушка , а защита трудового народа , это Фикция .
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29.07.2021 16:13 Ответить
Англичанам расскажи.
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29.07.2021 16:22 Ответить
а вот это зря...чем быстрее лишатся имущества,тем быстрее развалятся эти совковые профсоюзы.
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29.07.2021 16:18 Ответить
они наверняка хотели продать чтоб отвалить отсель! В Харькове, куда не глянь - сплошная Аренда. Никто уже не хочет работать - все хотят сидеть в теплых краях, где есть законы, медицина, общество и перспективы для детей и получать бабки за сдачу недвижимости здесь.
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29.07.2021 16:22 Ответить
такое впечатление, что кормовая база стала в Украине ничтожно маленькой и теперь все видно. кто что тащит....Видели бы вы как в Харькове растаскивают 10 этажное здание общепита.... на первом этаже работает комиссия по приему а на остальных - уже розетки в проводами из стен выкалупывают... да готовят болгарки кованный забор на металлолом резать....
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29.07.2021 16:18 Ответить
Так, невинные здания, значит, арестовали. А чуваков, которые пытались спиз...дить ни в чем не повинные здания?
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29.07.2021 16:36 Ответить
профсоюзы в Украине-это федерация жуликов...
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29.07.2021 16:37 Ответить
Все эти фальшивые профсоюзы нужно было национализировать с момента независимости....
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29.07.2021 16:44 Ответить
Поддерживаю
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29.07.2021 18:02 Ответить
Установлено, что с 1992 года по настоящее время должностные лица ЗАО "Укрпрофздравница" и ЗАО "Укрпрофтур" участвовали в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, находящихся на балансе их ведомств.Источник: https://censor.net/ru/p3279819БЛИН, 100 баллов
Распродали главврачи на Закарпатье хорошие санатории и земли , отведённые санаториям .
Только коррупционная составляющая одного санатория Квитка Полонины зашкаливает , на территории санатория построили частный завод мин вод Лужанская и почти 20 лет главврач наличку от воды возил в чемоданах генпрокурором и председателям профсоюзов Украины .
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29.07.2021 17:59 Ответить
Недвижимость сейчас вообще довольно странная тема, которую сложно просчитать. Кто-то покупает замки, а кому сложно себе позволить даже квартиру в подольске на вторичке https://m2.ru/moskovskaya-oblast/nedvizhimost/podolsk/kupit-kvartiru/second/ . Тут есть над чем задуматсья есди так посмотреть.
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26.09.2021 10:18 Ответить
 
 