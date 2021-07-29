45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов, которые планировали продать незаконно, арестованы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Арестованы 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ, а именно гостиничных комплексов и пристроек к ним, которые чиновники планировали продать в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что с 1992 года по настоящее время должностные лица ЗАО "Укрпрофздравница" и ЗАО "Укрпрофтур" участвовали в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, находящихся на балансе их ведомств.

В конце мая 2021 следователи ГБР уже провели ряд обысков в помещениях Федерации профессиональных союзов Украины и ее дочерних предприятий.

Сегодня также прошли обыски в офисных помещениях, где хранились документы Федерации профессиональных союзов Украины, ЗАО "Укрпрофздравница" и ЗАО "Укрпрофтур", а также по месту жительства руководства Федерации.

Во время обысков изъяты вещи, документы и деньги, которые подтверждают противоправные действия должностных лиц.

Досудебное следствие продолжается.

Предварительная квалификация совершенных уголовных преступлений:



- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины);

- служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, по версии следствия, злоумышленники создали схему отчуждения государственного имущества. Она заключается в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества. Это приводило к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали должностные лица этих обществ, составляет примерно 50% за объект от его реальной стоимости. При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам с которыми достигнута предварительная договоренность.

Задокументировано незаконное выведение из госсобственности таких объектов, как: санаторий "Жовтень" (Конча-Заспа), курортные санатории в Одессе и Одесской области, более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области, дом в городе-курорте Моршин и т.д.

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Печерский районный суд Киева наложил арест на 45 комплексов ориентировочной стоимостью 5 млрд грн. Все они были незаконно выведены из государственной собственности в прошлом году.