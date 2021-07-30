Двое сотрудников криминальной полиции задержаны на Хмельнитчине при получении 10 тыс. долл взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на взятке двух начальников секторов криминальной полиции Хмельницкого районного управления полиции, которые вымогали деньги у жены фигуранта уголовного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейские обещали женщине за 10 тыс. долларов скрыть определенные эпизоды преступной деятельности ее мужа, который фигурирует в уголовных процессах по кражам имущества.

28 июля двух начальников секторов Нацполиции задержали во время получения всей суммы взятки.

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Предварительная квалификация правонарушения: получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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