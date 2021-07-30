РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10817 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
6 066 8

Двое сотрудников криминальной полиции задержаны на Хмельнитчине при получении 10 тыс. долл взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на взятке двух начальников секторов криминальной полиции Хмельницкого районного управления полиции, которые вымогали деньги у жены фигуранта уголовного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое сотрудников криминальной полиции задержаны на Хмельнитчине при получении 10 тыс. долл взятки, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейские обещали женщине за 10 тыс. долларов скрыть определенные эпизоды преступной деятельности ее мужа, который фигурирует в уголовных процессах по кражам имущества.

28 июля двух начальников секторов Нацполиции задержали во время получения всей суммы взятки.

Двое сотрудников криминальной полиции задержаны на Хмельнитчине при получении 10 тыс. долл взятки, - ГБР 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замначальника отделения полиции на Полтавщине попался на взятке 40 тыс. грн за закрытие дела, - прокуратура. ФОТО

Двое сотрудников криминальной полиции задержаны на Хмельнитчине при получении 10 тыс. долл взятки, - ГБР 03
Двое сотрудников криминальной полиции задержаны на Хмельнитчине при получении 10 тыс. долл взятки, - ГБР 04

Предварительная квалификация правонарушения: получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также читайте: Двое следователей полиции задержаны на взятке 3 тыс. долл. на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО

Автор: 

взятка (6194) Нацполиция (16603) ГБР (3073) Хмельницкая область (967)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ведь реформа для этих мусоров была так близка. если бы все срослось они бы могли отползти похрюкивая о безальтернативности.
показать весь комментарий
30.07.2021 00:22 Ответить
это не взятка, это добровольное пожертвование, материальная помощь от благодарных граждан бедным и несчастным полицейским, у которых зарплата меньше, чем у мершрутчиков.
показать весь комментарий
30.07.2021 00:42 Ответить
Не ходи проторенными дорожками - поскользнешься.(с)
показать весь комментарий
30.07.2021 00:43 Ответить
Укр. полицай ассоциируется только с "пьяный за рулём" и "не живёт на одну зарплату".
Ассоциации с словом "законность" вообще и близко нету
показать весь комментарий
30.07.2021 02:28 Ответить
то бес попутал...
а так славные хлопцы - пионеры с твердой 5кой по пению в аттестате..
всегда имели сколонность к шюткам....
показать весь комментарий
30.07.2021 02:32 Ответить
да... мусарнёй была - мусарнёй и осталась.......
показать весь комментарий
30.07.2021 08:17 Ответить
Зато нарід став краще. Кожен тепер президент.Напевно цю поліцію нам підкинули грузини.
показать весь комментарий
30.07.2021 10:36 Ответить
 
 