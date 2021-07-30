На территории киевской психиатрической больницы в заброшенном недострое произошел взрыв, погиб парень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве произошел взрыв на территории недостроенной психиатрической больницы на улице Кирилловской.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный" в Facebook.
"Взрыв, который был слышен в Подольском, Шевченковском и Соломенском районе, произошел около 23:10 на территории психиатрической больницы в заброшенном недострое на Кирилловской, 103", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу из этого здания и в этот момент произошел взрыв. Сообщается, что парень скончался на месте.
По словам очевидцев, парень сам себя подорвал. Чем именно - должно установить следствие.
В полиции Киева подтвердили "Радио Свобода" получение сообщения о взрыве в Шевченковском районе города. "Поступал вызов, специальный наряд выехал на место для выяснения обстоятельств", – рассказали в пресс-службе, но других деталей пока не сообщили.
Вместе с тем, в сети уже опубликовали видео с места происшествия
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траншею прим. метра полтора глубиной и забросили на пару недель видимо труб не было или чтото ещё другое но туда естественно начала лазить пацанва наткнулись на ящики а там
гранаты и мины для миномётов.... с войны.... ржавые... слава Богу ктото из них побежал рас-
сказал взрослым пока дурошлёпы пытались чтото повыковырять из них в обчем обошлось....
а могло и рвануть.... случай вонючий кароче.....