РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4232 посетителя онлайн
Новости Фото
7 200 25

На территории киевской психиатрической больницы в заброшенном недострое произошел взрыв, погиб парень. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве произошел взрыв на территории недостроенной психиатрической больницы на улице Кирилловской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный" в Facebook.

"Взрыв, который был слышен в Подольском, Шевченковском и Соломенском районе, произошел около 23:10 на территории психиатрической больницы в заброшенном недострое на Кирилловской, 103", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, по этому недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу из этого здания и в этот момент произошел взрыв. Сообщается, что парень скончался на месте.

По словам очевидцев, парень сам себя подорвал. Чем именно - должно установить следствие.

В полиции Киева подтвердили "Радио Свобода" получение сообщения о взрыве в Шевченковском районе города. "Поступал вызов, специальный наряд выехал на место для выяснения обстоятельств", – рассказали в пресс-службе, но других деталей пока не сообщили.

Вместе с тем, в сети уже опубликовали видео с места происшествия

На территории киевской психиатрической больницы в заброшенном недострое произошел взрыв, погиб парень 01
На территории киевской психиатрической больницы в заброшенном недострое произошел взрыв, погиб парень 02
На территории киевской психиатрической больницы в заброшенном недострое произошел взрыв, погиб парень 03
На территории киевской психиатрической больницы в заброшенном недострое произошел взрыв, погиб парень 04
Фото: Киев.Оперативный

На территории киевской психиатрической больницы в заброшенном недострое произошел взрыв, погиб парень 05

взрыв (6820) Киев (25792)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Гуляли ночью в недостроенном здании психиатрической больницы.......
показать весь комментарий
30.07.2021 10:38 Ответить
+2
На дне Черного моря лежат бочки с советским химическим оружием Иприт и Люизит в количестве 1200 штук.затопленные в море летом 1941 года...,отступающей красной армией...,срок годности бочек исттек в 2011 году...когда они рванут...одному господу известно...
показать весь комментарий
30.07.2021 08:36 Ответить
+2
Наверно он на схрон наткнулся, а не с собою взрывчатку принёс .
показать весь комментарий
30.07.2021 08:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це катівня ще совкових часів...
показать весь комментарий
30.07.2021 07:46 Ответить
Прямо у недобудованому приміщенні божевільні.
показать весь комментарий
30.07.2021 08:14 Ответить
та да. мучали, недомучали.
показать весь комментарий
30.07.2021 18:30 Ответить
Совок был создан для Шариковых и Шводеров,а дохтар Борменталь и профессор Преображенский лечили то быдло...
показать весь комментарий
30.07.2021 08:00 Ответить
Кстати недавно узнал что доктор Борменталь,типа актер Борис Плотников умер кажись в пролшлом году...,замечательный был актер,.царство Небесное...
показать весь комментарий
30.07.2021 08:02 Ответить
На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець - Цензор.НЕТ 2430
показать весь комментарий
30.07.2021 08:06 Ответить
Тому що при виконанні службових обов"язків.
показать весь комментарий
30.07.2021 08:10 Ответить
На рюсскам наречии российскага Ызыка говорю даже я....чукча из чума
показать весь комментарий
30.07.2021 08:09 Ответить
Суїцид (самопідрив) на території дурки. Символічно...
показать весь комментарий
30.07.2021 08:11 Ответить
Рюсскае Наречие придумал, сочинил и систематизировал немец Даль в 1854 году...вышло первое издание Дело в том что Владимир Даль с удивлением обнаружил что до него,рюсскага наречия никогда не было...,его не существовало в природе...,и Даль не был знатоком рюсскава наречия,он просто создатель Словаря, наряду с Тредиаковским,Ададуровым,Карамзиным и Пушкиным
показать весь комментарий
30.07.2021 08:17 Ответить
На території київської психіатричної лікарні в покинутій недобудові стався вибух, загинув хлопець - Цензор.НЕТ 1876
показать весь комментарий
30.07.2021 08:20 Ответить
Взрыв был реально мощный, волна взрывная прокатилась по огромной площади. Гуляли в этот момент примерно 3,5 км от Павловки и врзыв напугал. Решили что прочтем в новостях, что необычный взрыв. И вот пожалуйста.... Что он мог подорвать там и как непонятно, звучало не меньше чем крупнокалиберный снаряд
показать весь комментарий
30.07.2021 08:25 Ответить
Наверно он на схрон наткнулся, а не с собою взрывчатку принёс .
показать весь комментарий
30.07.2021 08:54 Ответить
Мало ли говна осталось в земле после 2 Мировой...
показать весь комментарий
30.07.2021 08:28 Ответить
На дне Черного моря лежат бочки с советским химическим оружием Иприт и Люизит в количестве 1200 штук.затопленные в море летом 1941 года...,отступающей красной армией...,срок годности бочек исттек в 2011 году...когда они рванут...одному господу известно...
показать весь комментарий
30.07.2021 08:36 Ответить
Уже и психам эта власть поперек горла!!!!!!!
показать весь комментарий
30.07.2021 09:13 Ответить
Гуляли ночью в недостроенном здании психиатрической больницы.......
показать весь комментарий
30.07.2021 10:38 Ответить
в школе где я учился пристроили спортзал и когда к нему прокладывали водопровод копанули
траншею прим. метра полтора глубиной и забросили на пару недель видимо труб не было или чтото ещё другое но туда естественно начала лазить пацанва наткнулись на ящики а там
гранаты и мины для миномётов.... с войны.... ржавые... слава Богу ктото из них побежал рас-
сказал взрослым пока дурошлёпы пытались чтото повыковырять из них в обчем обошлось....
а могло и рвануть.... случай вонючий кароче.....
показать весь комментарий
30.07.2021 12:50 Ответить
 
 