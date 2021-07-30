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Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС 01

"Для помощи турецким пожарным, согласно подписанному в феврале 2020 г. Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Президенции по управлению на случай чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Турецкой Республики (AFAD) о сотрудничестве в области предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии", - сказано в сообщении.

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Как сообщается, всего к тушению пожаров, которое осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.

Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС 02
Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС 03
Фото: ГСЧС

Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС 04

пожар (5983) Турция (3508) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+16
Как только пустили кацапов в Турцию - так и пожары начались 😀
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30.07.2021 10:20 Ответить
+10
помогти туркам нужно обязательно
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30.07.2021 10:28 Ответить
+9
Надо побольше построить таких самолетов.
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30.07.2021 10:28 Ответить
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Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1592
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30.07.2021 10:19 Ответить
А Зеля один обещал!
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30.07.2021 10:19 Ответить
второй туристов повёз.
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30.07.2021 10:35 Ответить
Ага судячи з тенденціїї виступів колишнього то він особисто полетів на другому Шоб виступить на телебачені Турціїї як ратівник Турецького народуі заодно прохулить теперішнього... Клоунада продовжується ждемо репортажу..
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30.07.2021 11:12 Ответить
Как только пустили кацапов в Турцию - так и пожары начались 😀
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30.07.2021 10:20 Ответить
Надо побольше построить таких самолетов.
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30.07.2021 10:28 Ответить
помогти туркам нужно обязательно
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30.07.2021 10:28 Ответить
А тим часом дерьмак щодня краде й краде(((
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30.07.2021 10:43 Ответить
В Украине их всего 2! Так что берегите лес ,граждане ,свой!!!
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30.07.2021 10:48 Ответить
можно взять тараном...
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30.07.2021 10:57 Ответить
,пожежних літаків 4 одиниці, п ятий замовили,декілька пожежних гелікоптерів!
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30.07.2021 10:58 Ответить
Исправных сколько?
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30.07.2021 11:53 Ответить
Усі справні.
Навіщо ти базікаєш, якщо не знаєш.
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30.07.2021 12:16 Ответить
..и что такое....?? Не удалось нагадить? Расстроился что все исправные? От невезуха..да?
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30.07.2021 12:19 Ответить
про день освбождения авдеевки даже и не вспомнили
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30.07.2021 10:56 Ответить
Не ну це вже просто смішно якась дурка у людей-троляк))) Україна хороше діло для друзів робить а тут дуріки зелю і єрамак приплітають... любими шляхами день авдеевки... Одним словом у троляк кришу рве як при діареї ..Цікаво а хтож зарядив дебілів так що вже і сліпому видно що проплачені пости.))) Смішні продажні...
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30.07.2021 11:08 Ответить
Це точно. Туркам зараз дійсно треба допомога горять ліси, міста ,животні ,люди. Україна робить добру справу, треба допомогати , тим паче турки також завжди готові прийти на допомогу Україні. Чому такі глумливі коменти , незрозуміло.
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30.07.2021 13:34 Ответить
Саме так виглядає цивілізований світ.Ми всі повинні допомагати один одному.
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30.07.2021 12:52 Ответить
 
 