Для тушения масштабных лесных пожаров Украина отправила в Турцию два пожарных самолета, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

"Для помощи турецким пожарным, согласно подписанному в феврале 2020 г. Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Президенции по управлению на случай чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Турецкой Республики (AFAD) о сотрудничестве в области предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии", - сказано в сообщении.

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Как сообщается, всего к тушению пожаров, которое осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.





Фото: ГСЧС