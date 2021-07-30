Угрожал и избивал: в Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники Черниговского районного управления полиции задержали 54-летнего мужчину, который заманил к себе домой 13-летнюю девочку, угрожал ей, бил и пытался изнасиловать. Полицейские поместили мужчину в изолятор временного содержания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сектора коммуникации полиции Черниговской области.
О преступлении полицейским сообщили родственники девочки. Они рассказали, что 28 июля незнакомый мужчина пригласил ребенка к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать. Девочке удалось убежать.
На место совершения преступления выехали следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, дополнительные силы из числа оперативников и следователей, а также рота полиции особого назначения ГУНП в Черниговской области.
"На окнах дома правонарушителя была наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри дома. По просьбе полиции открыть дверь мужчина категорически отказывался, фактически забарикадировался. В конце концов, полицейские вошли в помещение с помощью спецподразделения и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщил и.о. заместителя начальника Черниговского районного управления полиции Роман Грига.
Правоохранители получили информацию, что указывает на причастность этого человека к ряду аналогичных преступлений. Пока эти данные проверяются. Полиция призывает лиц, которые могли пострадать от действий этого человека, обратиться в полицию. Анонимность гарантируется.
Продолжается расследование в производстве, открытом по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (независимо от ее добровольного согласия). Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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Ну ппц...моя 5-летняя племянница знает, что с незнакоміми дядями никуда ходить нелья, а тут 13-летнюю не научили...
Мои дети, без нашего разрешения ни с кем и ни куда...
Не дала себя в обиду.
верить мусорам глупо
плёнка ? мусора имеют право пялиться в окна ?
Дітей зараз краще обходити десятою дорогою. Бо такого можуть понавигадувати.
чела мог только спецназ задержать. а она одна! дала отпор.
давно таких сказок не слышал.