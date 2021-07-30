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Угрожал и избивал: в Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Черниговского районного управления полиции задержали 54-летнего мужчину, который заманил к себе домой 13-летнюю девочку, угрожал ей, бил и пытался изнасиловать. Полицейские поместили мужчину в изолятор временного содержания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сектора коммуникации полиции Черниговской области.

О преступлении полицейским сообщили родственники девочки. Они рассказали, что 28 июля незнакомый мужчина пригласил ребенка к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать. Девочке удалось убежать.

На место совершения преступления выехали следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, дополнительные силы из числа оперативников и следователей, а также рота полиции особого назначения ГУНП в Черниговской области.

"На окнах дома правонарушителя была наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри дома. По просьбе полиции открыть дверь мужчина категорически отказывался, фактически забарикадировался. В конце концов, полицейские вошли в помещение с помощью спецподразделения и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщил и.о. заместителя начальника Черниговского районного управления полиции Роман Грига.

Угрожал и избивал: в Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку 01

Правоохранители получили информацию, что указывает на причастность этого человека к ряду аналогичных преступлений. Пока эти данные проверяются. Полиция призывает лиц, которые могли пострадать от действий этого человека, обратиться в полицию. Анонимность гарантируется.

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Продолжается расследование в производстве, открытом по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (независимо от ее добровольного согласия). Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Угрожал и избивал: в Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку 02
Угрожал и избивал: в Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку 03
Угрожал и избивал: в Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку 04
Угрожал и избивал: в Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку 05
Угрожал и избивал: в Чернигове 54-летний мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку 06
Фото: сайт полиции

насилие (397) педофил (493) Нацполиция (16607) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+16
Ага, а от тут морду заретушировали, а в случае с Сенсеем - нет. В каком случае закон нарушен?
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30.07.2021 11:03 Ответить
+12
"незнакомый мужчина пригласил ребенка к себе домой"

Ну ппц...моя 5-летняя племянница знает, что с незнакоміми дядями никуда ходить нелья, а тут 13-летнюю не научили...
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30.07.2021 11:23 Ответить
+9
Безнаркозная ампутация с последующей ликвидацией. Это решение народа
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30.07.2021 11:00 Ответить
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Безнаркозная ампутация с последующей ликвидацией. Это решение народа
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30.07.2021 11:00 Ответить
Ага, а от тут морду заретушировали, а в случае с Сенсеем - нет. В каком случае закон нарушен?
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30.07.2021 11:03 Ответить
ага, наркотики нашли , а где конопля ?
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30.07.2021 11:10 Ответить
А таблетки - это виагра или валидол?
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30.07.2021 11:19 Ответить
фталазол от поноса....
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30.07.2021 11:45 Ответить
"незнакомый мужчина пригласил ребенка к себе домой"

Ну ппц...моя 5-летняя племянница знает, что с незнакоміми дядями никуда ходить нелья, а тут 13-летнюю не научили...
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30.07.2021 11:23 Ответить
Сейчас детки капризные и избалованные, такое могут утнуть "назло маме" - холод по позвоночнику от некоторых историй. "Поколение маленьких императоров", ****.
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30.07.2021 11:25 Ответить
А, со знакомыми?
Мои дети, без нашего разрешения ни с кем и ни куда...
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30.07.2021 12:11 Ответить
Особенною если учесть последние новости - знакомые и насиловали и убивали..
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30.07.2021 14:17 Ответить
С родными дядей и тетей - можно, конечно. Но, разумеется, с ведома родителей, как же иначе?
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30.07.2021 14:27 Ответить
в 13 лет вроде мозг уже должен быть, а его небыло.
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30.07.2021 13:20 Ответить
рассказали душераздирающую историю и народ повелся - никто не имеет право входить в твое жилище без разрешения, точка..., завтра про любого могут сказать, что насильник, а вдруг ребенок придумал, захотел отомстить, родственники подговорили и все - к тебе вдираются без твоего разрешения и мордой в пол..., оч. далеко нам до соблюдения прав человека...
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30.07.2021 11:29 Ответить
Просто со слов ребенка, никто тебя не посадит, не волнуйся! Для осуждения, всегда идут подкрепляющие доказательства: снятие побоев, работа ребенка с психологом (который в заключении указывает, что ребенок говорит правду или возможно лжет)...если насилие произошло то еще и "взятие материала"...
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30.07.2021 13:00 Ответить
вы наверное плохо прочли то, что я написала - я не писала про посадит, хотя посадить могут кого угодно без суда и следствия, дело Шеремета тому примером, я написала про зайти в мое жилище без моего на то разрешения, только потому, что на меня указал ребенок. Это не доказательство, завтра он укажет на вас и к вам ночью ворвутся несколько вооруженных людей, с ноги выбив вашу дверь, перепугав до смерти ваших родственников...это не имеет ничего общего с правами человека на неприкосновенность жилища
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30.07.2021 14:41 Ответить
черговий покидьок...
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30.07.2021 11:35 Ответить
Девчонка - молодца!
Не дала себя в обиду.
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30.07.2021 11:51 Ответить
заманил ? пригласил ?
верить мусорам глупо
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30.07.2021 12:10 Ответить
где фото побоев ? как она смогла удрать, если мусора не могли пробраться ?
плёнка ? мусора имеют право пялиться в окна ?
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30.07.2021 12:14 Ответить
очень похоже на обман
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30.07.2021 12:15 Ответить
Нахера воно живое?
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30.07.2021 12:21 Ответить
Мутна історія. 13 років, запросили в гості...
Дітей зараз краще обходити десятою дорогою. Бо такого можуть понавигадувати.
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30.07.2021 12:33 Ответить
самый главный вопрос, почему не изнасиловал, 13 летняя дала отпор мужику у него в доме? вы в это верите?
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30.07.2021 13:22 Ответить
Выбила из рук таблетку виагры, та закатилась под кровать. Пока насильник доставал - она ему с ноги по яйкам и бежать... Чем не вариант?
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31.07.2021 19:43 Ответить
как из личного опыта рассказала
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29.10.2021 09:53 Ответить
просто как вариант продолжения мусорских сказок
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29.10.2021 14:33 Ответить
девочке в спецназ нужно после школы без экзаменов.
чела мог только спецназ задержать. а она одна! дала отпор.
давно таких сказок не слышал.
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30.07.2021 16:55 Ответить
Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку - Цензор.НЕТ 1560
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30.07.2021 17:04 Ответить
Погрожував і бив: у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку - Цензор.НЕТ 2798
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30.07.2021 17:05 Ответить
 
 