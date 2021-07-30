Лаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Житомирщине, изъято "товара" на 70 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мощность лаборатории позволяла злоумышленникам изготавливать ежемесячно около 50 килограммов психотропа. Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, пять человек обустроили ее в одном из сел Житомирской области. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли более 2,5 тонны прекурсоров для изготовления "Альфа PVP", а также около пяти килограммов уже готового психотропа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Нацполиции.

"Задокументировали противоправную деятельность группы наркодилеров и разоблачили местонахождение лаборатории по изготовлению психотропного вещества оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в г. Киеве ДБН НПУ совместно с правоохранителями Печерского управления полиции, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры", - отмечается в сообщении.

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Правоохранители выяснили, что незаконными сделками занималось четверо мужчин и одна женщина, от 19-ти до 29-ти лет. Непосредственно за изготовление психотропного вещества "Альфа PVP" отвечали двое молодых людей. В дальнейшем готовый "товар" другие сообщники реализовывали с помощью почтовых отправлений и путем "закладок".

В Нацполиции подчеркнули: "Деньги за психотропы принимали на электронные кошельки и в дальнейшем выводили через банковские карточки. В целях конспирации злоумышленники арендовали дом в одном из сел Житомирской области, где обустроили подпольную лабораторию для изготовления психотропных веществ. Территорию оборудовали камерами круглосуточного видеонаблюдения. Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать ежемесячно около 50 килограммов психотропа".

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28 июля правоохранители по силовой поддержке бойцов полиции особого назначения №1 полиции Киева разоблачили и задержали членов группировки. Был проведен ряд санкционированных обысков, которые проходили на территории Киевской и Житомирской областей, а также в столице.

"В целом работники полиции изъяли более 2,5 тонны прекурсоров, около 5 кг "Альфа PVP" в кристаллизованном состоянии и 100 литров - в жидком, а также расфасованные каннабис и мефедрон. Кроме того, выявлены деньги, мобильные телефоны, устройства для взвешивания и упаковки запрещенных веществ, спецодежда и защитные маски-респираторы. Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет более 70 млн гривен", - отмечается в сообщении.

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Трое активных фигурантов задержаны. Следователи уже готовят всем членам группы сообщение о подозрении в совершении преступной деятельности. Санкция статьи за такое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поскольку были изъяты большие объемы химических веществ и, учитывая их взрывоопасность, к проведению мероприятий были привлечены бойцы ГСЧС Попельнянского района Житомирской области.

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