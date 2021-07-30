Лаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Житомирщине, изъято "товара" на 70 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Мощность лаборатории позволяла злоумышленникам изготавливать ежемесячно около 50 килограммов психотропа. Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, пять человек обустроили ее в одном из сел Житомирской области. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли более 2,5 тонны прекурсоров для изготовления "Альфа PVP", а также около пяти килограммов уже готового психотропа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Нацполиции.
"Задокументировали противоправную деятельность группы наркодилеров и разоблачили местонахождение лаборатории по изготовлению психотропного вещества оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в г. Киеве ДБН НПУ совместно с правоохранителями Печерского управления полиции, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры", - отмечается в сообщении.
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Правоохранители выяснили, что незаконными сделками занималось четверо мужчин и одна женщина, от 19-ти до 29-ти лет. Непосредственно за изготовление психотропного вещества "Альфа PVP" отвечали двое молодых людей. В дальнейшем готовый "товар" другие сообщники реализовывали с помощью почтовых отправлений и путем "закладок".
В Нацполиции подчеркнули: "Деньги за психотропы принимали на электронные кошельки и в дальнейшем выводили через банковские карточки. В целях конспирации злоумышленники арендовали дом в одном из сел Житомирской области, где обустроили подпольную лабораторию для изготовления психотропных веществ. Территорию оборудовали камерами круглосуточного видеонаблюдения. Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать ежемесячно около 50 килограммов психотропа".
28 июля правоохранители по силовой поддержке бойцов полиции особого назначения №1 полиции Киева разоблачили и задержали членов группировки. Был проведен ряд санкционированных обысков, которые проходили на территории Киевской и Житомирской областей, а также в столице.
"В целом работники полиции изъяли более 2,5 тонны прекурсоров, около 5 кг "Альфа PVP" в кристаллизованном состоянии и 100 литров - в жидком, а также расфасованные каннабис и мефедрон. Кроме того, выявлены деньги, мобильные телефоны, устройства для взвешивания и упаковки запрещенных веществ, спецодежда и защитные маски-респираторы. Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет более 70 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Трое активных фигурантов задержаны. Следователи уже готовят всем членам группы сообщение о подозрении в совершении преступной деятельности. Санкция статьи за такое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Поскольку были изъяты большие объемы химических веществ и, учитывая их взрывоопасность, к проведению мероприятий были привлечены бойцы ГСЧС Попельнянского района Житомирской области.
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