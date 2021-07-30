Гражданин Беларуси, находящийся в розыске Интерпола, задержан на границе с Украиной, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Вчера в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине пограничники задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники отдела пограничной службы "Горный" Черниговского пограничного отряда выявили мужчину, который находился в международном розыске за кражу.

Им оказался 43-летний гражданин Республики Беларусь. Иностранец въезжал в Украину автомобилем "BMW" в качестве пассажира. По предварительным данным установлено, что согласно учетам Интерпола данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за совершение кражи.

Задержанный передан компетентным органам.

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