Разоблачена контрабанда товаров из Китая на более чем 7 млн гривен, - ГБР. ФОТОрепортаж

Бывшей врио заведующего сектором одного из таможенных постов Одесской таможни, которая пропустила без уплаты пошлины из Китая в Украину товаров на 7 млн гривен, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В январе 2021 чиновница Одесской таможни в порту проверяла контейнер с телефонами, одеждой, игрушками и другим товаром, который частная компания ввозила из Китая.

Она внесла в акт осмотра заниженные данные о количестве товаров, имеющихся в контейнере. Вместо 11 млн гривен она указала товаров всего на 4 млн гривен. Это позволило предприятию-импортеру сэкономить 1,7 млн гривен на уплате таможенной пошлины.

Следователи ГБР обнаружили эти нарушения при проведении проверки на территории таможни.

За нарушение таможенных правил компанию-владельца товара оштрафовали на 2,6 млн гривен, а незадекларированный товар конфискован в пользу государства.

Чиновница таможни подозревается во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Следователи ГБР устанавливают мотивы подозреваемой и проверяют причастность руководства чиновницы к указанному правонарушению. Досудебное расследование продолжается.

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