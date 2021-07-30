Разоблачена контрабанда товаров из Китая на более чем 7 млн гривен, - ГБР. ФОТОрепортаж
Бывшей врио заведующего сектором одного из таможенных постов Одесской таможни, которая пропустила без уплаты пошлины из Китая в Украину товаров на 7 млн гривен, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В январе 2021 чиновница Одесской таможни в порту проверяла контейнер с телефонами, одеждой, игрушками и другим товаром, который частная компания ввозила из Китая.
Она внесла в акт осмотра заниженные данные о количестве товаров, имеющихся в контейнере. Вместо 11 млн гривен она указала товаров всего на 4 млн гривен. Это позволило предприятию-импортеру сэкономить 1,7 млн гривен на уплате таможенной пошлины.
Следователи ГБР обнаружили эти нарушения при проведении проверки на территории таможни.
За нарушение таможенных правил компанию-владельца товара оштрафовали на 2,6 млн гривен, а незадекларированный товар конфискован в пользу государства.
Чиновница таможни подозревается во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Следователи ГБР устанавливают мотивы подозреваемой и проверяют причастность руководства чиновницы к указанному правонарушению. Досудебное расследование продолжается.
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Т.е. вот такое оно сотрудничество ЗЕлядей с коммунистическим Китаем и будет - контрабас, контрафакт, откаты, коррупция.
В Нанкине (Китай) зафиксирована вспышка штамма коронавируса «Дельта», которая уже распространилась на 26 других городов в 15 провинциях Китая.
По словам замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе, источником вспышки стал рейс авиакомпании Air China, который прибыл из Москвы 10 июля.
Отмечается, что было проведено секвенирование генома вируса 52 случаев заражения «Дельтой». И все они имеют такую же последовательность генома, как у уборщиков самолета, которые подхватили вирус на рейсе CA910 из России.
Заболевшие работники клининговой компании привлекались к уборке внутренних рейсов, из-за чего произошло кластерное заражение среди уборщиков, позже заразились и другие контактные лица.
Первые случаи заражения в аэропорту Нанкина выявили 20 июля у девяти работников. Массовое тестирование выявило 184 случая заражения «Дельтой».