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Посетитель супермаркета в Киеве нанес охраннику удар кулаком в голову, 22-летнему злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве посетитель супермаркета избил охранника. Следователи начали уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По спецлинии "102" в столичную полицию от врачей поступило сообщение о госпитализации в стационар мужчины, которого избили в одном из супермаркетов Голосеевского района. 

Руководитель Голосеевского управления полиции Виктория Давиденко-Лисогубенко рассказала, что по прибытию правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили, что 58-летний охранник магазина сделал замечание двум покупателям, которые взяли товар и не хотели за него рассчитываться

"Во время конфликта один из парней подошел к мужчине и кулаком нанес удар в голову, от чего охранник потерял равновесие и упал. Далее с места совершения преступления посетители убежали. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь. Пострадавшего медики безотлагательно госпитализировали в больницу. Оперативники установили личность злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 22-летний местный житель", - сообщила она.

Посетитель супермаркета в Киеве нанес охраннику удар кулаком в голову, 22-летнему злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы 01

Следователь Голосеевского управления полиции сообщил задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас районный суд решает вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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Посетитель супермаркета в Киеве нанес охраннику удар кулаком в голову, 22-летнему злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы 02
Фото: сайт полиции

избиение (9831) Киев (25793) супермаркет (171)


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Топ комментарии
+67
Ну да. Двое хлопцев - просто зайки. Подумаешь, товар пытались украсть - это же не повод охраннику пристебываться.
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30.07.2021 13:13 Ответить
+54
Надо просто быть 22 летним дебилом и всё. Охранник не при чём.
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30.07.2021 13:12 Ответить
+27
Удар в самый кончик подбородка, идеально прошел, тем более исподтишка бил. Так сложно ударить без подготовки. Если юнец занимался боксом тем более должен сесть на подольше
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30.07.2021 14:39 Ответить
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А этот 22-х летний еще не выложил сопливое видео, я не хател, так палучилось?
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30.07.2021 19:52 Ответить
мрази
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30.07.2021 21:15 Ответить
депутатоми станут
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30.07.2021 21:55 Ответить
Не получилось съесть печенек на шару, теперь покушает вафелек на зоне.
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30.07.2021 22:31 Ответить
Премия Дарвина! За шоколадку 8 лет! Ай молодец
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30.07.2021 22:36 Ответить
ти вiриш у тe що написав? така повдлнка на чомусь базується
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01.08.2021 09:21 Ответить
Хотел своему парню подарить ... и что то не фартануло ... пацан не виноват ...он к успеху шол...просто не повезло))))
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30.07.2021 23:46 Ответить
Зачем донбасянина называть "местный житель"?
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31.07.2021 02:17 Ответить
Голимая трёшка.
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31.07.2021 06:07 Ответить
Интересно, чем закончилось дело, когда группа подростков-спортсменов избила в метро сбу-шника?
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31.07.2021 13:29 Ответить
На камере видно как он положил обратно чоколэд, это так для философов.
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31.07.2021 13:31 Ответить
Да к тому, что якобы что-то взял вроде как никаких предъяв ни у кого и нет. Вопросы к тому, что деда 60-летнего стукнул.
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31.07.2021 13:42 Ответить
это стандартный развод, берет 2 и одну возвращает, это для философов которые думают, что он исамые зрячие. Если бы у него ничего небыло то охранника бы никто не бил.
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31.07.2021 14:31 Ответить
"зeлeний" узяв двi. одну повeрнув. одну пeрeдав "бiлому"
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01.08.2021 09:24 Ответить
Два лоха-фраера сядут на пятерик за сраную шоколадку. Таких на киче часто опускают, а из этих 100% шалав сделают общественных.
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31.07.2021 18:10 Ответить
таких нужно пожизненно сажать.
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31.07.2021 19:05 Ответить
На зоні шакалик який наніс удар охоронцю буде популярний, там ********** молоде м ясо
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31.07.2021 22:36 Ответить
**** plemja apachi 69 shtat amerekosov ,za shikolatku lohi spalilis
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01.08.2021 00:42 Ответить
Отморозка надо наказать по всей строгости закона. Это далеко не первое его преступление.
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01.08.2021 08:40 Ответить
За украденные миллионы ворам при власти никогда ничего не будет. Но за украденную булочку работягу вы***ут по всей строгости закона.
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01.08.2021 11:04 Ответить
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