Посетитель супермаркета в Киеве нанес охраннику удар кулаком в голову, 22-летнему злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве посетитель супермаркета избил охранника. Следователи начали уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По спецлинии "102" в столичную полицию от врачей поступило сообщение о госпитализации в стационар мужчины, которого избили в одном из супермаркетов Голосеевского района.
Руководитель Голосеевского управления полиции Виктория Давиденко-Лисогубенко рассказала, что по прибытию правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили, что 58-летний охранник магазина сделал замечание двум покупателям, которые взяли товар и не хотели за него рассчитываться
"Во время конфликта один из парней подошел к мужчине и кулаком нанес удар в голову, от чего охранник потерял равновесие и упал. Далее с места совершения преступления посетители убежали. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь. Пострадавшего медики безотлагательно госпитализировали в больницу. Оперативники установили личность злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 22-летний местный житель", - сообщила она.
Следователь Голосеевского управления полиции сообщил задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас районный суд решает вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль